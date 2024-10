Candidatul Alianţei Forţelor de Dreapta la alegerile prezidenţiale, Ludovic Orban, respinge propunerea liderei USR, Elena Lasconi, privind stabilirea unui candidat unic al partidelor de dreapta, în baza rezultatelor a trei sondaje de opinie.

„Dacă ar fi dorit să se gândească la unitatea dreptei, ar fi trebuit să facă acest lucru în urmă cu două luni, când ne-a fost trântită uşa în nas, după ce am finalizat negocierile şi atât PMP, cât şi Forţa Dreptei au validat în forurile statutare rezultatele negocierilor. Noi am intrat în această competiţie, fiind convinşi că există temeiuri extrem de solide pentru a reuşi să câştigăm alegerile prezidenţiale. Nu am intrat ca să ne aflăm în treabă. Sunt un om care am ce pune pe masă, mă pot compara cu orice contracandidat care este înscris în cursă, am o vastă experienţă”, a spus Orban, într-o declaraţie acordată presei, la sediul Primăriei Capitalei.

Liderul Forţa Dreptei a mai precizat că Elena Lasconi „nu a dat două cepe degerate” pe unitatea dreptei, ci şi-a „bătut joc de potenţialii” parteneri.

„Au fost negocieri oficiale care au fost anunţate public, între USR, PMP, Forţa Dreptei şi REPER. Noi am şi validat în forurile statutare rezultatele negocierilor, după care am aflat din presă că ceea ce s-a discutat nu mai este valabil. (…) Vreau ca oamenii să înţeleagă foarte bine care este realitatea, care este adevărul. Această declaraţie nu reprezintă altceva decât o petardă cu caracter electoralist, care este dată din disperarea lui Lasconi că din cauza prestaţiilor din ce în ce mai slabe şi din cauza gafelor şi lipsei de documentare şi de informare pe care o are, nu reuşeşte să îşi depăşească condiţia”, a spus el.

Orban a apreciat că anii următori ar putea fi unii „foarte complicaţi”, în care să fie necesare îndreptarea tuturor „stricăciunilor făcute de guvernările PSD-PNL”, revitalizarea mediului de afaceri şi instituirea unei „democraţii autentice”.

„Fente de tip electoralist cu caracter tactic a mai încercat şi Ciucă, care i-a cerut lui Lasconi să se retragă. Acum văd că încearcă Lasconi, vine cu astfel de fente. Este doar o manevră cu caracter electoral şi nu are niciun fel de substanţă. Dacă vrei să ai o discuţie serioasă cu nişte parteneri, pentru a hotărî o strategie, nu faci declaraţii de presă, ci inviţi oamenii cu care vrei să vorbeşti la discuţii aprofundate, în care să se pună pe masă toate argumentele şi să se ia o astfel de decizie. Nu pui în faţa faptului împlinit, prin declaraţii de presă care au doar un caracter electoral”, a spus Orban.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a propus, marţi, stabilirea unui candidat unic al forţelor de dreapta pentru alegerile prezidenţiale.

Prezentă la şedinţa de constituire a noului Consiliu General al Municipiului Bucureşti, Lasconi a menţionat că acest candidat ar putea fi stabilit în urma a trei sondaje realizate de către institute de sondare stabilite de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

La şedinţa de constituire a noului Consiliu General au fost prezenţi liderii PNL – Nicolae Ciucă, USR – Elena Lasconi, REPER – Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru, PMP – Eugen Tomac şi Forţa Dreptei – Ludovic Orban.