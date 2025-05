Panică printre susţinătorii lui Nicuşor Dan, ce i-a mai speriat

Profesorul Radu Carp, susţinător declarat al lui Nicuşor Dan pentru turul II, cere ca primarul ”să refacă linia de atac, urgent”, argumentând că George Simion este tot timpul cu un pas înainte.

”Întreaga strategie a lui Nicușor Dan (strategie e mult spus, mai degrabă poziționare) a fost pană acum Simion – pro-rus”.

La recomandarea partenerilor din ECR, Simion a devenit pro-ucrainean + anti-rus+ pro-american.

Refaceți linia de arac, urgent!

Am impresia că în această campanie Simion este tot timpul cu un pas înainte. Bun, rău – un pas. E suficient.

Simion poate fi bătut dacă va face nu unul, ci doi pași”, a scris Carp pe pagina sa de Facebook.

Radu Carp citează o ştire de presă care arată că Simion a schimbat strategia – a adoptat un discurs pro-Ucraina în campania pentru finala prezidenţială.

George Simion a afirmat la TV că ”nimeni întreg la minte, din România, nu poate cere Ucrainei să accepte renunţarea la teritorii”.

”Războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina care durează de 3 ani şi despre care preşedintele celei mai importante ţări din lume, Donald Trump, a spus că se va rezolva printr-o pace. Mă bucură mult că mi-aţi adresat această întrebare şi vă zic că am dat de dimineaţă, de la 10, interviuri şi mâine şi poimâine am acelaşi program, dar mi-a dispărut şi oboseala, pentru că apuc să clarific pentru nişte oameni care poate mă consideră pro-rus o chestiune cât se poate de importantă. Războiul acesta nu mai poate continua. Nu duce niciunde. Rusia nu o să avanseze spre Kiev. Nu e în interesul Rusiei, aşa cum m-am documentat, am învăţat, am citit, i-am studiat pe ruşi. Ei se hrănesc cu un haos din genul acesta de conflicte îngheţate, cum au făcut pe pământ românesc, aş spune, în cetatea lui Ştefan cel Mare, la Tighina, în Regiunea Transnistreană în 1992, în Abhazia şi Oseţia în 2008. Ei vor să blocheze, nu vor să cucerească noi ţări, să ocupe, vor să blocheze şi vor să creeze disensiuni”, a afirmat George Simion, la Digi 24, marţi.

El a spus că ”Rusia supralicitează” şi ”încearcă să joace tare cu Donald Trump, care vrea să fie un făcător de pace, un peacemaker”.

”Vom vedea cum se va termina, trebuie să ne rugăm cu toţii şi să sperăm că Donald Trump va reuşi să aducă prima oară un armistiţiu şi după aceea să înceapă procesul de negociere a păcii. Nu pot cere Ucrainei şi nu cred că poate nimeni întreg la minte, cel puţin din România, să accepte sau să ceară Ucrainei să accepte renunţarea la teritorii. Spun nimeni întreg la minte din România, pentru că noi am trecut prin ceea ce trece Ucraina acum. Doi criminali, Stalin şi Hitler – pactul Robentrop-Molotov în 1939, ultimatumul – am cedat Cadrilaterul, Nordul Bucovinei, Herţa, Basarabia. (…) Eu nu cred că România, de exemplu, trebuie să recunoască vreodată sau în următorii 10, 15, 20 de ani graniţe noi. Noi suntem cam singurii din Europa care, de exemplu, nu recunoaştem Kosovo. Pe bună dreptate. Nu toate politicile noastre trebuie să fie aceleaşi ale Americii”, a mai spus George Simion.