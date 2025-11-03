Păpuși sexuale cu aspect de copil, retrase de la vânzare

Autoritățile din Paris avertizează că reluarea vânzării ar putea duce la interzicerea Shein în Franța.

De Rami Cristescu
Retailerul chinez Shein a scos de la vânzare păpușile sexuale cu aspect de copii, după ce autoritatea de protecția consumatorilor din Franța au raportat jucăriile la autoritățile competente.

Contactat de Reuters, retailerul chinez spune că a scos de pe site produsul imediat ce au fost notificați. „Shein are o politică de zero toleranță pentru orice conținut sau produs ce violează politicile companiei sau legislația în vigoare.”

„Descrierea și categorizarea pe site nu lasă loc de îndoială legat de natura de pornografie infantilă a conținutului”, transmite Direcția Generală pentru Competiție, Protecția Consumatorului și Controlul Fraudei. Aceștia au găsit produsul pe site printre alte jucării pentru adulți.

Ministrul de Finanțe al Franței, Roland Lescure, a făcut clar într-un interviu pentru BMF TV faptul că retailerul chinez va fi interzis în Franța dacă produsul este repus către vânzare. „Dacă se repetă comportamentul, avem dreptul legal să oprim accesul Shein la piața franceză.”

