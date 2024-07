Parchetul Codruței intră tare la Iași

Parchetul European (EPPO), condus la nivel european de Laura Codruța Kövesi, acuză trei persoane fizice și cinci companii pentru fraudă „agravată” de subvenții și spălare de bani, în urma unei anchete asupra unui proiect informatic IT. Prejudiciul este estimat la 1 milion de euro.

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a introdus acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci companii pentru fraudă agravată de subvenții și spălare de bani, în urma unei anchete asupra unui proiect informatic, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro, precizează instituția europeană într-un comunicat dat publicității astăzi. Doi dintre suspecții trimiși la Judecătoria Iași rămân în arest preventiv.

În cauză este o companie care a solicitat fonduri UE nerambursabile în valoare de până la 2 milioane EUR (10 953 924 RON), pentru un proiect IT de dezvoltare de soluții software inovatoare (Innovative Platform for Rapid and Secure Financial Transactions – PIST). Potrivit anchetei, în perioada 2020 – 2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă pentru persoane care nu erau efectiv angajate – obținând astfel fonduri necuvenite de la Bugetul UE de 1 milion EUR.

Se înțelege că aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării banilor prin circuite financiare interne și internaționale, folosind companii-fantasmă înregistrate în Bulgaria și Spania, și conturi bancare în Belgia și Lituania. Potrivit probelor, acțiunile firmelor înregistrate în România suspectate de activități infracționale au fost transferate cetățenilor moldoveni și cetățenilor din Italia, pentru a preveni eventualele anchete.

Conform Codului Penal al României, frauda agravată a subvențiilor se pedepsește cu închisoare de până la zece ani și jumătate și până la zece ani pentru spălare de bani. Cele cinci companii inculpate, în cazul în care vor fi condamnate, ar putea risca amenzi de până la aproximativ 420.000 de euro (2.100.000 de lei), la care se pot adăuga sancțiuni complementare.

Anterior acestei anchete, în mai 2024, alți trei suspecți și-au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, care au fost depuse la Tribunalul Iași.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a confiscat trei apartamente și două terenuri cu o valoare totală de aproximativ 500 000 de euro și a înghețat toate conturile bancare deținute de suspecți și de companiile acestora.