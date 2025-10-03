Parteneriatul cu Ucraina. Ce urmărește Ilie Bolojan (Video)

România va colabora cu Ucraina pentru producerea de drone militare. Este vorba despre propriile nevoi, dar și de inegrarea noastră în producțiea europeană din domeniul apărării.
Într-un interviu acordat Prima TV, Ilie Bolojan a explicat că una dintre opțiunile este să colaborăm cu Ucraina și că țara noastră urmărește să obțină nu doar echipamente militare pentru apărare, ci și avantaje i economice.
„Una dintre opțiunile pe care le avem este să colaborăm cu companiile din Ucraina, astfel încât o parte din investițiile finanțate prin programele Uniunii Europene să fie direcționate către producția de drone”, a spus Bolojan.
În ceea ce privește beneficiile, premierul a enumerat transferul de tehnologie, locurile de muncă și integrarea industriei autohtone în lanțurile valorice europene din domeniul apărării.
El a mai precizat că dezvoltarea industriei de apărare este determinată de realitățile geopolitice din estul Europei și de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, care obligă statele europene să își întărească capacitățile militare.
„Ucraina a devenit cea mai mare putere mondială în materie de drone.”
„Parteneriatul cu Ucraina. Ce urmărește Ilie Bolojan” este titlul articolului. Este simplu ce urmǎrește: sǎ execute ordinele. Într-o colonie totul se face la ordin. Iar în ’89 când am ieșit sǎ murim pentru libertate nu ne-am dat seama, ca pro$tii, cǎ fix pe asta luptǎm sǎ o pierdem.
@Paulian Ionescu -Nu zic că nu ai dreptate,dar nu este momentul acum!Când vezi de ce sunt in stare rușii să facă,te pregătești pentru ce e mai rău.In loc sa te bucuri ,tu te întristezi.Ceva sa întâmplat cu tine.Ma gândesc ce,dar nu vreau sa te șochez spunandu-ti.Ucraina a devenit cea mai mare putere mondială în materie de drone!De aceea vrea Bolojan.Si vrem și noi,românii normali la cap același lucru.
Ghiță,Marghita spune:
04 oct. 2025 la 9:55
Domnule Ghita ,asta pt. ca nu imi permit sa ma adresez la pertu cum mai obijnuiesc unii ,sunteti dezinformat si ce este cel mai tragic , ca nici nu incercati sa cititi istoria ca sa intelegeti adevarul.Aveti o ideie fixa si pe ea trageti tot timpul .Cit priveste informatia D-vs.despre doronele fabricate in Ukraina ,la fel sunteti dezinformat ,pt. ca nu sunt ukrainienii cei mai specializati in acest domeniu.
Hai cumetre, cǎ ai bǎut cam mult. Du-te și culcǎ-te! Și lasǎ-l în pace pe dl. Paulian Ionescu.
Dar o colaborare cu Ukraina pt.constructii de scoli ,spitale ,gradinite ,dispensare in fiecare sat unde sa existe un cadru medical permanent,drumuri ca sa nu mai foloseasca romanii cizmele de cauciuc atunci cind ploua si sunt nevoiti sa mearca prin noroaie ,astea nu se pot face in colaborare cu Ukraina ?