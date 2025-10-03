Parteneriatul cu Ucraina. Ce urmărește Ilie Bolojan (Video)

România va colabora cu Ucraina pentru producerea de drone militare. Este vorba despre propriile nevoi, dar și de inegrarea noastră în producțiea europeană din domeniul apărării.

Într-un interviu acordat Prima TV, Ilie Bolojan a explicat că una dintre opțiunile este să colaborăm cu Ucraina și că țara noastră urmărește să obțină nu doar echipamente militare pentru apărare, ci și avantaje i economice.

„Una dintre opțiunile pe care le avem este să colaborăm cu companiile din Ucraina, astfel încât o parte din investițiile finanțate prin programele Uniunii Europene să fie direcționate către producția de drone”, a spus Bolojan.

În ceea ce privește beneficiile, premierul a enumerat transferul de tehnologie, locurile de muncă și integrarea industriei autohtone în lanțurile valorice europene din domeniul apărării.

El a mai precizat că dezvoltarea industriei de apărare este determinată de realitățile geopolitice din estul Europei și de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, care obligă statele europene să își întărească capacitățile militare.