Patronul Craiovei, entuziasmat  

Mihai Rotaru, patronul celor de la CS Universitatea Craiova, este foarte încântat pentru faptul că echipa pregătită de Mirel Rădoi marchează multe goluri.

Atacanții aduși în această vară dovedesc faptul că au mare valoare, palestinianul Asad Al Hamlawi marcând cele două goluri în campionat ale victoriei de acasă cu U Cluj, dar mai ales o triplă cu Sarajevo în Conference League iar Steven Nsimba două goluri în succesul de la Cluj, cu CFR.

După mai multe sezoane în care oltenii au făcut tot felul de încercări pentru a găsi măcar un om de gol iată că acum se pare că au dat marea lovitură și au doi jucători, cu stluri diferite, dar care găsesc ușor drumul spre plasele porților adverse. Chiar Nsimba, care la Cluj a fost titular pentru prima dată, spune că această concurență cu Al Hamlawi nu poate fi decât benefică echipei:

Trebuie să mențin un nivel înalt și să ne împingem de la spate unul pe celălalt (n.r. – el cu Hamlawi). Fotbalul este foarte fizic aici în România, dar cred că mă descurc foarte bine”.

Craiova va juca joi pe teren propriu prima manșă din turul 3 preliminar al Conference League contra slovacilor de la Spartak Trnava, despre care antrenorul Mirel Rădoi susține că sunt mai puternici decât FK Sarajevo, echipe pe care leii din Bănie au eliminat-o în turul 2 preliminar

Patronul Mihai Rotaru spune că el nu se implică absolut cu nimic nici în pregătirile făcute de antrenor și, cu atât mai puțin, în alegerea formulei de start. Se simte ca un ultras în tribune, care trăiește meciul la maxim, dar nu critică și nu comentează deciziile tactice.

Eu știu să trăiesc emoțiile, mai departe nu e treaba mea. Am avut alte discuții după meciul de la Arad. I-a băgat în joc atunci cu un penalty inexistent. La fel, azi e fault în atac cât casa la Mogoș, la golul doi. Când sare la cap, îl ține de tricou. Acel gol i-a băgat în joc.

Asta poate să vă spună Mirel (n.r. – Cum i-au găsit pe cei doi atacanți). Nu au salarii mici, am făcut un efort, în special la Assad. Pentru el s-a plătit și o sumă mare de transfer. A venit în iarnă la o echipă care a retrogradat, însă el a marcat 6 goluri, ceea ce e un procent bun

Ei sunt doi atacanți complementari. Din ceea ce au discutat cei din staff, nu sunt de același profil. Cu Mirel trebuie să vorbiți. În 13 ani, de când sunt în fotbal, nu am făcut niciodată analiză tehnico-tactică. Eu trăiesc meciul ca și suporter. Mi-a sărit în ochi acel fault în atac, dar VAR-ul trebuia să vadă.

Florin Ștefan și Nicușor Bancu sunt în lotul nostru. Nu-i pregătim plecarea lui Bancu. Ndong este în ultimul an de contract și aveam nevoie de un jucător de bandă stângă. Suntem siguri că Isenko este un portar foarte bun. Are 22 de ani și deja are 90 de meciuri în liga ucraineană. E un portar tânăr, care se va dezvolta foarte mult.

Golaverajul nu mă bucură, dar mă bucură numărul de goluri. Dacă vom da un gol mai mult decât primim, în proporție de 100% vom câștiga meciul. Noi avem câteva faze care încântă. M-au entuziasmat, dar ca și suporter, nu pot să fac analiza cum sunt duse contraatacurile”.