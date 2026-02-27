Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu

Cei cu pensii speciale să nu mai fie numiți de partide în funcții publice. Dacă principiul s-ar aplica, ar trebui să plece patru judecători de la CCR, un viceguvernator BNR, directorul SPP, un membru al CSM și alții. Doar că regula e deocamdată doar o unealtă politică, folosită când unui partid nu-i convine o propunere a altuia. Iată povestea.

Sorin Grindeanu despre cei cu pensii speciale numiți în funcții publice

Într-un interviu la G4Media, Sorin Grindeanu a explicat de ce nu agreează propunerea USR pentru Avocatul Poporului. Este vorba despre Roxana Rizoiu. Aceasta este membru ales în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. A coordonat apărarea României la CEDO, fiind de două ori agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rizoiu apare pe lista celor care l-au împrumutat pe Nicușor Dan în campania pentru prezidențiale.

Grindeanu susține că Rizoiu nu se califică pentru funcție pentru că are pensie specială.

„ O să pun o condiție să nu aibă pensie specială. Vorbesc serios. PSD-ul nu o votează dacă are pensie specială. Și eu, din câte știu, asta e propunerea. Le-aș recomanda să o schimbe sau să renunțe doamna la pensia specială”, a spus Grindeanu.

Moderatorii au fost intrigați de condiția pusă de Sorin Grindeanu și l-au întrebat dacă e cumva un principiu pe care vrea să-l aplice întregii administrații. Pe bună dreptate, principiul liderului PSD, pe cât de bun este, pe atât de rar a fost aplicat de propriul său partid.

Dacă Sorin Grindeanu și-ar duce promisiunea la capăt, atunci mulți ar zbura de pe funcțiile pe care sunt numiți politic în prezent. Ironia face ca PSD să aibă cei mai mulți speciali propuși în funcții publice.

Specialii numiți politic în funcții publice

Renate Weber depășește orice record, cu două pensii speciale. Una de la Casa de Asigurări a Avocaților și cea de-a doua de la Parlamentul European. Weber a fost numită ca Avocat al Poporului de ALDE și i-a expirat mandatul în 2024.

La Consiliul Legislativ, Florin Iordache și Paul Stănescu (PSD) au impus-o în funcția de președinte al Secției de drept public pe fosta secretară de stat în Ministerul Justiției, Mariana Moț. Aceasta are pensie specială ca fost judecător.

La Curtea de Conturi sunt doi consilieri cu pensii speciale de foști parlamentari, ambii numiți politic de PSD. Ion Mocioalcă și Ion Călin.

Florin Georgescu, numit tot de PSD, la Banca Națională a României, are și el pensie specială de fost parlamentar.

La CCR, sunt trei judecători propuși de PSD care au pensii speciale. Este vorba despre Cristian Deliorga, Gheorghe Stan și Bogdan Licu.

Mihaela Ciochină, judecător CCR propus de Klaus Iohannis, are și ea pensie specială.

Și tot PSD l-a propus din partea societății civile pe Fănel Mihalcea ca membru în CSM. Acesta este tatăl vicepreședintei PSD, Silvia Mihalcea. El are pensie specială ca fost procuror.

Lucian Pahonțu este directorul SPP de 21 de ani. El a fost trecut în rezervă pe 1 noiembrie 2024 și are pensie specială. Cuantumul nu este public.

Ce pensii au clienții partidelor

Mai jos este lista celor care cumulează funcția publică obținută politic cu pensia specială:

Avocatul Poporului – Renate Weber (ALDE) – Casa de Asigurări a Avocaților pensie 49.728 de lei/an, Parlamentul European Comisia Europeană pensie 40.225 de euro/an

Consiliul Legislativ – Mariana Moț (președinte de secție, apropiată de Florin Iordache) – 319.037 de lei anual

Curtea de Conturi – Ion Mocioalcă (PSD) – indemnizație limită vârstă – 8.155 RON anual

Curtea de Conturi – Ion Călin (PSD) – indemnizație pentru limită de vârstă – 65.634 RON anual

BNR – Florin Georgescu (PSD) – indemnizație de parlamentar pentru limita de vârstă – 86.510 RON anual

CCR – Mihaela Ciochină (Klaus Iohannis) – pensie specială 417.000 de lei anual

CCR – Cristian Deliorga (PSD) – pensie specială 825.967 de lei anual

CCR – Bogdan Licu (PSD) – pensie specială 383.000 de lei anual

CCR – Gheorghe Stan (PSD) – pensie specială 287.572 de lei anual

CSM – Fănel Mihalcea (PSD) – pensie specială 328.704 de lei anual

SPP – Lucian Pahonțu – pensie militară (??? aprox. 20.000 de lei/lună, potrivit Newsweek)

*Veniturile sunt din 2023, pentru că cea mai nouă declarație de avere depusă este din 2024. În 2025, CCR a dat o decizie care le permite persoanelor aflate în funcții publice să nu mai aibă declarațiile de avere la vedere.

Dialogul G4Media cu Sorin Grindeanu despre privilegiații cu pensii speciale