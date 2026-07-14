Penthouse-ul uriaș al lui Elton John: 6 apartamente unite într-o singură locuință de lux

Situat în Buckhead’s Park Place din orașul Atlanta, penthouse-ul de două etaje a fost extins succesiv. Timp de 30 de ani a fost locuința sa principală. Are acum șase apartamente și o suprafață totală de 1.200 mp, adică suprafața unui supermarket de cartier sau a unui spațiu de birouri pentru aproape 200 de angajați.

Are patru dormitoare, șapte băi, un salon, o galerie și un spa, dar și o garderobă uriașă, amenajată pentru uriașa colecție de costume de scenă, potrivit casalux.ro.

Majoritatea încăperilor au ferestre pe toată înălţimea peretelui, astfel că împrejurimile pot fi admirate în toată frumusețea lor.

Mix de stiluri

Spațiul imens a fost decorat într-un mixt în care se regăsesc atât modernismul elegant, glamourul discret, arta contemporană, cât și detalii arhitecturale clasice.

Spațiul este dominat de alb, completat de suprafețe lucioase, oglinzi și accente metalice. Tavane sunt înalte, iar ferestrele floor to ceiling creează un efect de loft urban.

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Albul din fundal pune în valoare colecția de artă – fotografii, sculpturi, artă contemporană, piese pop-art și care personalizează spațiul în acord cu personalitatea excentrică a artistului.

Toate piesele de artă au fost scoase din apartament și vândute separat, la licitație.

Luxul este prezent, desigur, și în dormitoare, unde lemnul deschis la culoare și spațiile largi lasă loc luminii și panoramei totale. Detaliile exprimă rafinament – designului interior, tavanul casetat, placările cu onix.

Luxul nu se oprește însă aici: există sală de fitness, salon de masaj, spații speciale de depozitare pentru vinuri, precum și nouă locuri de parcare pentru cei ai casei.

Dressingul

Una din cele mai importante zone ale casei este dressingul, care extins în mai multe camere, pentru a prelua întreaga colecție de obiecte vestimentare.

Lemnul masiv a fost folosit peste tot în dressing pentru placarea pereților, fiind instalate apoi suporturi pe care Elton John a așezat sutele sale costume.

Colecția include articole semnate de Versace și Gucci, pelerine, faimoasele cizme cu platformă, dar și articole ieșite din comun, precum un costum din secolul al XVIII-lea.

Pentru încălțăminte au fost construite rafturi lungi, iluminare specială.

Cumpărători din 60 de țări

În februarie 2024, la câteva luni după turneul de adio, colecțiile lui Elton John au fost scoase la vânzare de către casa de licitații Christie’s din New York.

Apartamentul fastuos din Atlanta – la care artistul a renunțat pentru a se muta definitiv în Marea Britanie – a fost vândut pentru 7,25 milioane de dolari, cu 45% peste prețul de 5 milioane de dolari cerut inițial.

Au fost vândute apoi obiectele de artă, care includ sculpturi și crucifixuri din secolul al XIX-lea, sticlă de artă contemporană și peste o sută de cămăși de mătase Versace.

Colecţa de fotografie

În același timp, Elton John a construit şi una dintre cele mai mari colecţii private de fotografie din lume, potrivit Christie’s, în jur de 300 de portrete ale sale fiind expuse la New York.

Totodată, Colecția Sir Elton John: Out of the Closet a reunit una dintre cele mai emblematice garderobe ale secolului XX, o colectă eclectică realizată în peste 50 de ani în care a păstrat modă îndrăzneață și diversă, costume de scenă, ochelari de soare, genți de mână și bagaje.

Printre ele – o suită de costume Bob Mackie, îmbrăcăminte personalizată Atlanta Braves, o selecție de fotografii de modă și o serie de peruci unice ale celebrului artist.

Pe ansamblu, colecțiile lui Sir Elton John a realizat vânzări de 20,5 milioane de dolari — mai mult decât dublul estimării minime de 10 milioane de dolari.

Primite cu entuziasm la nivel mondial, licitațiile au atras participare globală din peste 60 de țări diferite, 47% dintre ofertanții la licitații fiind clienți noi ai Christie’s.