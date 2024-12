Pentru cine a votat Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că a votat duminică, la parlamentare, pentru un partid care nu pune în discuţie rămânerea României în Uniunea Europeană şi NATO.

„E votul cel mai important din anul acesta, e votul pentru Parlament şi Parlamentul conduce România. România e o republică parlamentară. Am votat cum am votat de fiecare dată din ’90 până azi. (…) Am votat un partid care nu pune în discuţie rămânerea României în Uniunea Europeană şi în NATO, iar apoi dintre partidele care fac asta am ales unul care a fost corect cu mine tot timpul”, a spus Nicuşor Dan, la ieşirea de la urne.

El i-a îndemnat pe oameni să se informeze şi să meargă la vot, având în vedere că în urma acestor alegeri se decide cum va arăta ţara în următorii patru ani.