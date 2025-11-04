Pericolul USR în Sănătate și Justiție

Ce-i la Mediu, la Externe și la Armată este „parfum” față de ce se petrece în Justiție și în Sănătate. La Externe, la Armată și la Mediu este un show popular, la Justiție și la Sănătate este rupere de oase. Adevărata luptă la baionetă USR-ul o dă pentru Servicii, pentru DNA și pentru Sănătate, unde clanul Vlad Voiculescu și pistoanele principale ale grupării, în ciuda dosarelor penale, se străduiesc să recupereze și să ocupe spații largi din gestionarea puterii.

La Parchete, unde o parte din procurori se străduiesc să-i facă plăcere președintelui Nicușor Dan, se pregătesc cazurile de dislocare ale „nefrecventabililor”, urmînd ca la începutul anului următor toți cei care s-au străduit să-i facă plăcere „nevinovatului” președinte să zboare fără explicații. În locul acestora ar urma să revină oameni din gruparea Macovei-Prună- Danileț-Ana Dana-Kovesi și ceilalți, risipiți prin țară, pe la Parchete și pe la Bruxelles. Este și va fi o bătălie cruntă pe fonduri publice destinate sănătății și, mai ales, pentru pregătirea spitalelor de privatizare. La Sănătate, Vlad Voiculescu încă blocat de al său temporizat dosar penal joacă numai în culise și trage sforile în domeniu.

Cazul profesorului Ioan Cristian Stoica de la Spitalul Foișor este unul mai mult decît emblematic. Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC osteoarticular Foișor, pe scurt Spitalul Foișor, este unul dintre cele mai moderne din Capitală și din țară. Drept pentru care este și o țintă mai veche. Spitalul Foișor este cel dislocat cu scandal în pandemie pentru a face loc bolnavilor de Covid-19. Puțini vor fi uitat imaginile cu bolnavii evacuați în plină noapte pe tărgi către diverse destinații medicale sau spre casele lor. Operațiunea arăta mai degrabă a cucerire forțată a spitalului care a rezistat cu încăpățînare, fiind apărat și de medici, și de pacienți, și de publicul sănătos.

Eșecul încercării de a-l subordona unei grupări de interese a lăsat urme adînci în vanitatea useristă a lui Raed Arafat și Vlad Voiculescu, iar decontul acelei împotriviri avea să înceapă imediat după pandemie.

Ca din senin, în 2024, la 5 ani după cîteva internări ale unui bolnav, DNA-ul a început să lucreze de zor la întocmirea unui dosar penal de abuz în serviciu împotriva fostului manager, profesorul universitar Ioan Cristian Stoica. Acesta fusese schimbat din poziția de manager al Spitalului Foișor încă din 2022, fiind înlocuit de asistentul universitar dr. Șerban Dragosloveanu, ginerele generalului SRI Cristian Georgică Celea, cel cu averea fabuloasă semnalată de G4Media, trimis de ministrul Alexandru Rafila ca director interimar la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ginerele generalului SRI și Machedon Bogdan, un comisar șef de la Direcția Generală Anticorupție Mureș (adus peste noapte în poziția de consilier și cu responsabilități legate de personal), dețin puterea. În mandatul lor, ca din senin, în 2024 s-a declanșat o cercetare penală privitoare la profesorul Ioan Stoica pentru comiterea unor „fapte de corupție” care ar fi avut loc în perioada ianuarie 2018-februarie 2020.

Și care să fi fost faptele de corupție reclamate de „anonima” denunțătoare? O notă secretă a serviciilor secrete (nu știm care și nu știm ce acuză în detaliu), nota nefiind accesibilă nici avocaților și nici jurnaliștilor. Oricum, ar fi vorba de internarea de mai multe ori în Spitalul Foișor a unui bolnav cronic.

Greu de priceput cum a prezentat omul serviciului secret faptele de corupție ale „managerului” cînd internarea bolnavului avea la bază probleme medicale, inaccesibile gradatului neinstruit medical. Mai mult, după operații și tratamente, bolnavul, nimeni altul decît deputatul Mircea Ifrim-Chen, a și decedat în 2020. Este vorba de un om politic, fost liberal, ajuns deputat în două legislaturi pe listele PRM, fost rector al Facultății de Medicină din Oradea și decorat cu Steaua României de președintele Traian Băsescu.

Cum a apărut după 4 ani o notă informativă despre tratamentul aplicat unui om care a și decedat la 80 de ani și cum sapă DNA-ul la dovedirea abuzurilor în serviciu ale profesorului Ioan Cristian Stoica este greu de explicat și de înțeles. Pentru activitatea sa de medic curant, profesorul Stoica putea fi turnat la Colegiul medicilor, nu la DNA, bolnavul fiind internat cu diagnostice adecvate acelui spital și fiind subiectul unor tratamente conforme.

Cu ce profesioniști într-ale medicinei evaluează serviciile secrete, oricare ar fi acestea (deși miroase la greu a SRI!) actele medicale de specialitate? Toate cadrele de la serviciile secrete sunt calificate în strîngere de informații, nu în evaluare de tratamente și proceduri medicale și interpretare de diagnostice.

Ca lucrătura să pară mai gravă și periculoasă, procurorii i-au atribuit profesorului Ioan Stoica statutul de funcționar public care a comis abuzuri în serviciu, tratînd un bolnav cu afecțiuni adecvate spitalului.

Unul dintre avocați a apucat să copieze cîteva rînduri din gîndirea milițianului de tip nou:

„Medicul curant este un funcționar public și atunci cînd procedează la examinarea/internarea/prescrierea tratamentului medicamentos/efectuare a unei intervenții chirurgicale/externări”, ,,are o răspundere funcțională tipică unui manager și nu cea a unui medic”.

Cine este profesorul Ioan Cristian Stoica?

Iată ce spune în iunie 2022 celebrul profesor Dinu M. Antonescu, cel care a făcut din Ortopedia Spitalului Foișor o referință internațională:

„Activitatea științifică a a prof dr Cristian Ioan Stoica este de asemenea impresionantă…. Pe toată perioada directoratului, din 1996 și pînă în prezent prof univ dr Ioan Cristian Stoica a asigurat existența permanentă a celor necesare pentru buna desfășurare a îngrijirii pacienților, în pofida tuturor dificultăților”

Sau profesorul Mircea Beuran, cel care susține că profesorul Stoica a făcut din Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Tuberculoză Osteo-articulară Foișor „cel mai modern spital de ortopedie și traumatologie din țară”.

Ce caută serviciile și DNA într-o încercare de preluare a controlului asupra unei unități spitalicești de elită? Si de ce s-au aruncat atîtea forțe reunite, de la servicii și DNA dar și de la USR pentru a prelua controlul asupra acestui spital celebru?

Cazul profesorului Ioan Stoica, declanșat pe baza unei scrisori (din păcate secretă și ticluită cu un scop) trimisă apoi de un serviciu de informații la DNA, arată cum se fac jocurile în Sănătate cu sprijinul serviciilor și DNA și cum se pregătesc marile privatizări de spitale.

Sub aparența unei note informative, se derulează îndepărtarea unui specialist incomod și pregătirea unui spital pentru o preluare controlată.