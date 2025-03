Pescarii din Deltă se plâng: ”Din propunerile Comisiei Europene ajung doar restricții”

Pescari din Deltă sunt nemulțumiți de modul în care comunică cu reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și critică măsurile limitative impuse în ultimii ani, susținând că restricțiile care nu vin odată cu compensații duc inclusiv la depopularea zonei.

Președintele Asociației de pescari Golovița, Cătălin Balaban, a declarat, pentru Agerpres, că multe din deciziile luate de ARBDD nu au la bază consultarea asociațiilor de pescari și nici realitatea din teren și a precizat că a solicitat conducerii Administrației studiul științific în baza căruia s-au făcut propunerile pentru ordinul de prohibiție din acest an, dar nu a primit niciun răspuns la această cerere.

‘Noi am cerut dintotdeauna să existe un dialog pentru a putea duce mai departe această activitate (pescuitul – n.r.). Or, în ultima perioadă, din păcate, din partea conducerii ARBDD nu am avut nici măcar un sprijin. Ba din contră, au fost luate decizii care au afectat și afectează această activitate, vorbesc de pescuitul în ape dulci și de pescuitul la Marea Neagră. O restricție sau o limitare a activității de pescuit trebuie anunțată cu cel puțin doi ani înainte, iar pescarii trebuie recompensați’, a afirmat Cătălin Balaban.

El a amintit că, de-a lungul timpului, în legislația românească din domeniul pescuitului au fost preluate greșit recomandări ale Uniunii Europene, printre acestea fiind atestatele de bord pentru ambarcațiunile de pescuit, atestate care acum echivalează o barcă pescărească din lemn cu o navă de pescuit.

‘Când am făcut trecerea la atestatele de bord pentru ambarcațiunile de pescuit, a fost o interpretare greșită pentru că aceste atestate de bord sunt pentru ambarcațiuni mari. Acum, bărcile noastre din lemn sunt în categoria navelor. Din păcate, la noi, din propunerile sau din dialogul cu Comisia Europeană ajung doar restricții și nici măcar nu se prezintă situația reală din Delta Dunării’, a mai spus Balaban.

De asemenea, președintele Federației Organizațiilor de Producătorilor de Pește din Delta Dunării (FOPPDD), Dan Verbina, a atras atenția asupra faptului că lipsa unor măsuri compensatorii pentru pescari duce la depopularea zonei.

‘ARBDD nu a acordat vreodată, prin Ministerul Mediului, despăgubiri pentru ceea ce se întâmplă. Am oprit pescuitul la sturion, am impus restricții în unele zone de pescuit, am oprit vânătoarea în Deltă, am limitat zonele de pășunat pentru crescătorii de animale. An de an, am luat numai măsuri de a restricționa și de a proteja, dar nu ne-am gândit că, în același timp, măsurile astea duc la diminuarea populației din Deltă’, a menționat Dan Verbina.

La rândul lui, guvernatorul Rezervației, Bogdan Bulete, a apreciat că o măsură de compensare a pescarilor în perioada de reproducere a peștelui este ‘un laitmotiv ușor greșit’.

‘Este un laitmotiv ușor greșit. S-a ajuns uneori la propunerea ca, în perioada prohibiției, pescarii să primească compensații pentru că lasă resursa să se reproducă. Cred că suntem ușor exagerați atunci când cerem compensații pentru a lăsa peștele să se înmulțească. Nu cred că cine pune astfel de condiții este un binevoitor al Deltei Dunării’, a spus Bogdan Bulete.

El a amintit că pescarii din satul Sfântu Gheorghe, afectați de prohibiția la pescuitul sturionilor, vor primi compensații în baza unei hotărâri judecătorești și a precizat că ordinul de prohibiție a pescuitului din acest an are la bază un studiu efectuat de institutul de specialitate din Galați.

Una dintre nemulțumirile pescarilor din Delta Dunării constă în faptul că, începând din acest an, conform ordinului de prohibiție a pescuitului, capturarea știucii va fi reluată doar la finalul perioadei de prohibiție, în condițiile în care până în acest an ea putea fi prinsă și în această perioadă.

Creșterea numărului zonelor de refacere biologică identificate în ordinul comun emis de Ministerul Mediului și cel al Agriculturii și zonele de pescuit stabilite de ARBDD sunt alte nemulțumiri ale pescarilor din rezervație.