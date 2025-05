Pescobar față cu alegerile: Eu băiat deștept fiind nu pun botul

259 de controale in ultimii 5 ani Eu vreau doar sa fiu lăsat in pace sa fac afaceri in tara mea !atata tot! Nici nu conteaza ptr mine cine e președinte ! Dar eu stiu ca 35 de ani nu s-a livrat aceeași vrăjeala, atata tot ! În rest se încearcă dezbinare națională , la care eu baiat deștept fiind nu pun botul ! #pescobar #românia

♬ original sound – Paul Nicolau