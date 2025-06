Petiție inedită vizând judecătorii CCR și Avocatul Poporului

O petiție care propune demersuri pentru ca românii să aleagă prin vot democratic Avocatul Poporului (pentru un mandat de 4 ani) si cei 9 judecători de la CCR (pentru un mandat de 4 ani) face vâlvă pe internet. Democratia participativă aduce schimbarea sistemului, nu doar a oamenilor din sistem, argumentează autorul.

Redăm textul petiției

Dragi romani,

Evenimentele din ultimii 35 de ani ne-au demonstrat ca singura solutie pentru o reconstructie solida si curata a Romaniei este DEMOCRATIA PARTICIPATIVA.

Astfel, ne propunem sa strangem cel putin 100 000 de semnaturi din minim 25% din judetele Romaniei pentru a putea propune concret un proiect de revizuire a Constitutiei Romaniei, tuturor partidelor din Parlamentul Romaniei prin care , cetatenii romani sa aleaga prin vot democratic:

1. Avocatul Poporului (pentru un mandat de 4 ani)

2. Cei 9 Judecatori de la CCR ( pentru un mandat de 4 ani)

Demiterea Avocatului Poporului

In cazul in care cetatenii romani realizeaza ca Avocatul Poporului nu mai reprezinta interesele romanilor, prin strangerea a 750 000 de semnaturi pentru demiterea Avocatului Poporului, Parlamentul si Guvernul Romaniei iau act de dorinta poporului roman, si sunt obligate , impreuna cu autoritatile electorale , sa organizeze , in maxim 14 zile de la depunerea semnaturilor , referendum pentru demiterea Avocatului Poporului.

* Din momentul in care cele 750 000 de semnaturi au fost validate de catre autoritatea electorala responsabila ( BEC), cetateanul care ocupa functia de Avocat al Poporului este SUSPENDAT din functie pana la validarea rezultatelor referendumului.

In cazul in care referendumul pentru demitere este validat printr-un scor de minim 50,00% + 1 de voturi din totalul alegatorilor cu o prezenta de minim 50,00% + 1 , Guvernul Romaniei, Parlamentul si autoritatile electorale sunt obligate sa organizeze noi alegeri pentru ocuparea functiei de Avocat al Poporului in maxim 30 de zile.

Nerespectarea acestor prevederi atrag de la sine sanctiuni penale sub acuzatia de Inalta Tradare a Poporului Roman fata de toti membrii institutiilor care au ca responsabilitate sa puna in aplicare VOINTA poporului.

Demiterea Judecatorilor CCR

In cazul in care cetatenii romani realizeaza ca oricare din cei 9 Judecatori ai CCR nu mai reprezinta interesele romanilor, prin strangerea a 500 000 de semnaturi pentru demiterea unui membru specific , Parlamentul si Guvernul Romaniei iau act de dorinta poporului roman, si sunt obligate , impreuna cu autoritatile electorale , sa organizeze , in maxim 14 zile de la depunerea semnaturilor , referendum pentru demiterea din functia de Judecator al CCR al cetateanului roman impotriva caruia au fost stranse semnaturile.

* Din momentul in care cele 500 000 de semnaturi au fost validate de catre autoritatea electorala responsabila ( BEC), cetateanul care ocupa functia de Judecator al CCR este SUSPENDAT din functie pana la validarea rezultatelor referendumului.

Acelasi proces poate fi realizat in paralel pentru fiecare membru ai Curtii Constitutionale, fiind necesare acelasi numar de semnaturi pentru suspendarea si demiterea fiecaruia dintre ei.

In cazul in care , se doreste suspendarea si demiterea a mai mult de 3 Judecatori CCR , cetatenii trebuie sa stranga 1 000 000 de semnaturi , iar procesul de suspendare si organizare de referendum pentru demitere se aplica tuturor celor 9 Judecatori ai CCR.

Din momentul in care cele 1000 000 de semnaturi au fost validate de catre autoritatea electorala responsabila ( BEC), cei 9 cetateni care ocupa functia de Judecatori al CCR sunt SUSPENDATI din functie pana la validarea rezultatelor referendumului.

Nerespectarea acestor prevederi atrag de la sine sanctiuni penale sub acuzatia de Inalta Tradare a Poporului Roman fata de toti membrii institutiilor care au ca responsabilitate sa puna in aplicare VOINTA poporului.

Democratia Participativa aduce schimbarea sistemului, nu doar a oamenilor din sistem!

Democratia Participativa aduce depolitizarea institutiilor!

Democratia Participativa reda , cu adevarat, pentru prima oara in istoria ultimilor 100 de ani a Romaniei, PUTEREA POPORULUI!