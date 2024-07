Petrescu Dan, vocabular de maidan

Duminică seară, s-a jucat meciul vedetă al celei de-a treia etape din actualul sezon de SuperLiga.

La Cluj, pe stadionul din Gruia, studenții craioveni au reușit o meritată victorie cu 2-0 pe terenul lui CFR, goluri semnate de Koljic și Mitriță în a doua repriză. Surprinzător, pentru a avea 99 la sută dintre titulari fără probleme joi, la returul de la Gyor, din turul 1 preliminar al Conference League, cu Neman Grodno, antrenorul gazdelor, Dan Petrescu, a trimis pe teren un singur titular, portarul Răzvan Sava.

Oltenii lui Costel Gâlcă, și ei angrenați joi în Conference League, au venit cu echipa standard, deși misiunea lor joi va fi infinit mai grea. Dacă trupa din Gruia a făcut 0-0 acasă cu bielorușii de la Neman Grodno, oltenii au pierdut cu 2-0 în Slovenia, la Maribor Branik.

Momentul de cotitură al unei partide până atunci echilibrate s-a petrecut cu puțin timp înainte de pauză. Atunci, Mohamed Kamara, jucătorul gazdelor, care primise de la arbitrul Marcel Bîrsan cu mare ușurință un cartonaș galben a fost eliminat după un atac foarte periculos la adresa lui Paradela.

Dan Petrescu și-a ieșit efectiv din minți, văzând eliminarea lui Kamara și la final de repriză, deși primise galben de la arbitru, s-a dus la Bîrsan, adresându-i acestuia continuu vorbe de nereprodus.

„Bursucul“ s-a mai liniștit după pauză, când, rămasă în zece, echipa sa a capotat. Ar fi putut smulge un punct în prelungiri, dar balonul expediat a lovit stâlpul porții lui Popescu. După meci, în drum spre vestiare, a fost rândul lui Tachtsidis și Bîrligea să ia galben pentru reproșuri la adresa arbitrului.

Dan Petrescu a recunoscut că a depășit limitele, dar a justificat acest lucru prin faptul că în ultimele șapte meciuri a fost mereu condus de Bîrsan la partidele cu Craiova, dar nici pe departe nu este așa. Mai mult palmaresul tuturor partidelor CFR-ului conduse de bucureștean este favorabil clujenilor: 17 victorii, 8 remize, 7 eșecuri. Iată ce a spus după meci Petrescu la conferința de presă:

„Prima repriză am jucat foarte bine, ținând cont că am schimbat 10 jucători. Băieții și-au făcut treaba bine, eram mulțumit. A venit acel cartonaș roșu care a schimbat tot meciul. Primul galben a fost inexistent, iar al doilea putea să dea și galben și roșu. Ținând cont de faptul că jucătorul nu a vrut, un galben era de ajuns. Nu poți să dai așa galbene la așa meci.

Acum 3 zile nu știam cine e arbitru și am vorbit cu cineva din club. Am zis că jucăm cu Craiova și știu cine ne arbitrează. De 7 ani același arbitru, Marcel Bîrsan. De-asta am avut astfel de reacții, nervii.

Nu se poate mereu să vină același arbitru. Când jucăm cu Craiova doar același arbitru. Uitați-vă la statistici de câte ori a fost același arbitru, mai ales în deplasare. Nu înțeleg de ce îl trimite doar pe el la meciurile cu Craiova.

Normal că te influențează dacă joci 9-10. Norocul nu a fost de partea noastră. Am avut bară, ocazii. Spiritul a fost bun. Ca atitudine, sunt foarte mulțumit de jucători. Nu știu dacă pot să dau vina pe Kamara 100%, a fost împins înainte.

Nu a fost fault de galben, pentru că a fost fault înainte împotriva lui. Galbenele sunt la ordinea zilei și pentru antrenor. Am avut o reacție nervoasă la pauză. La final am încercat să-i opresc pe jucători.

Am luat galbene după meci. L-am întrebat: ‘Ce stai să dai galbene după meci. Du-te, te rog eu frumos și lasă-ne, suntem supărați cu toții. Băieții sunt supărați, au pierdut, ce vrei să facă să aplaude?’.

Mă afectează orice înfrângere și pe jucători. Presiunea e mare, vom întâlni un adversar foarte puternic (n.r. Neman Grodno). Craiova joacă fotbal, nu se apără. Am fi fost alții, dacă la ultima fază dădeam gol și nu primeam pe contraatac.

Am pierdut un meci, dar am câștigat o echipă. Toate sunt în cărți, nu e niciuna care e ieșită. Sper să se califice toate ca să scăpăm de această fază. Dacă nu se califică nicio echipă, nu va fi bine pentru fotbalul românesc”.