Petrișor Peiu: Anomaliile din triunghiul Bermudelor financiar

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că execuția bugetară pe primele șase luni confirmă ”falimentul guvernării pentagonale”: ”deficitul a ajuns la 70 de miliarde de lei, deși statul a strâns mai mulți bani ca niciodată din taxe, accize și contribuții, sacrificând consumul și blocând economia”.

„Avem execuția bugetară pe primele șase luni ale pentagonalei – curcubeu: venituri de 310 miliarde de lei, cheltuieli de 380 miliarde de lei , deficit bugetar de 70 de miliarde de lei, cu 6 miliarde de lei mai mare decât cel de pe primul semestru al anului trecut! 3,68% din PIB este deficitul bugetar calculat până la finalul lui iunie 2025, mai mare chiar decât cel 3,62%, calculat la finalul lui iunie 2024.

Guvernul Ciolacu a crescut povara fiscală anul trecut în decembrie și statul a adunat mai mulți bani la buget: din impozitul pe profit a strâns 17,2 miliarde de lei pe primele șase luni din 2025 (plus 10%), pentru că a scăzut pragul până la care microîntreprinderile plăteau impozit pe cifra de afaceri, din impozitul pe veniturile cetățenilor a strâns peste 30 de miliarde de lei (plus 21%), pentru că au dispărut facilitățile pentru IT, agricultură și construcții, din accize au strâns 22 de miliarde de lei (plus de 12%), pentru că au crescut accizele.

Numai că, ce să vezi, au blocat consumul, principalul motor al economiei, astfel încât principalele venituri la buget, cele din TVA , au crescut doar cu 3,8% (sub rata inflației) până la 59 de miliarde de lei.

O sumă colosală a adunat statul și din contribuțiile sociale și cele de sănătate, peste 103 miliarde de lei, cu aproape 12% mai mult decât anul trecut , ca efect al eliminării înlesnirilor fiscale pentru angajații din IT, agricultură, industrie alimentară și construcții.

Cum funcționează triunghiul Bermudelor pentru bugetul statului? Simplu: oricât de mulți bani strângi în vistierie, pentagonala de la guvernare îi va cheltui pe toți, plus încă ceva.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10%, până la 85 de miliarde de lei, cheltuielile pe bunuri și servicii au rămas la 45 de miliarde de lei, cheltuielile cu dobânzile au explodat până la peste 25 de miliarde de lei, cu 43% mai mult decât anul trecut, cheltuielile de asistență socială (de fapt schema de ajutoare sociale date pentru a compensa prețurile gigantice de la alimente, gaz și electricitate,) au ajuns la peste 126 de miliarde de lei, cu peste 15% mai mari decât cele de anul trecut”, spune Petrișor Peiu..

Practic, arată parlamentarul AUR, din fiecare 100 de lei cheltuiți de guvern, guvernul încasează 81 de lei și împrumută 18 lei!

”Anomaliile din triunghiul Bermudelor financiar sunt mari și reprezintă o rușine pentru administrația pentagonalei:

– cheltuielile cu dobânzile (peste 25 de miliarde de lei) sunt mult mai mari decât impozitul pe profit strâns (17 miliarde de lei);

– cheltuielile cu asistența socială sunt mult mai mari )126 de miliarde de lei) decât sumele strânse din contribuții (103 miliarde de lei), pentru că statul acordă vouchere peste vouchere acolo unde ar putea să reducă prețurile printr-o mai bună administrarea (cine s-o facă, însă, Anastasiu?);

– deși au luat cu 30% mai mult din fondurile europene, deficitul bugetar tot a crescut, pentru că toți banii suplimentari au fost cheltuiți ineficient și s-au suplimentat contractele deja semnate, peste limita oricărei decențe. Simplu : au încasat 25 de miliarde din fonduri europene, dar au cheltuit 29 de miliarde pentru proiectele realizate!

Cheltuielile pentru investiții au urcat de la 46 de miliarde de lei anul trecut la 50 de miliarde de lei anul acesta, deși s-au realizat mai puține „obiective”, adică, de fapt, au crescut nejustificat prețurile contractelor.

Filosofia fiscală a pentagonalei de la guvernare s-a dovedit , încă o dată , falimentară: s-au bazat pe prețurile uriașe de la energie și pe creșterile de salarii, dar au blocat creșterea economică și au menținut la cote imposibil de suportat rata inflației. Stagflație este fenomenul care descrie economie noastră de astăzi.

Guvernarea coaliției pentagonale este un cocktail otrăvitor de „nu vreau”, „nu pot” și „nu știu”!”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.