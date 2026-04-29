La Digi24, liderul Forței Drepte și fostul șef al PNL Ludovic Orban a vorbit despre viitorul politic al liberalilor. Orban consideră că PNL este în fața unei decizii politice cruciale.

„Partidul Național Liberal are două variante, ca să v-o spun limpede. Varianta unu este ceea ce a hotărât până acum: să mențină punctul de vedere, și anume, nu participă la guvernare cu PSD, nu se implică în niciun guvern cu PSD. Dacă PSD vrea la guvernare, Partidul Național Liberal să treacă în opoziție. A doua variantă este să refacă coaliția cu PSD cu un premier pe care să-l agreeze PSD. În momentul respectiv, Partidul Național Liberal și-a semnat sentința.

În momentul respectiv, Partidul Național Liberal, o dată în plus, după nenorocirea pe care a provocat-o Iohannis, în care a forțat conducerea PNL să se alieze cu PSD, să formeze guvernele nenorocite Ciucă – Ciolacu, dacă mai repetă această poveste, va cădea instant sub 10%.”

Ludovic Orban e sigur că Ilie Bolojan nu se va ține cu dinții de șefia partidului dacă liberalii vor decide să facă un compromis cu social-democrații.

Orban: Bolojan e om serios

„Îl cunosc pe Ilie Bolojan. Este un om serios care ce spune aia face. Ilie Bolojan nu va rămâne în fruntea Partidului Național Liberal dacă se face această înțelegere, iar pierderea unui lider precum Ilie Bolojan este o pierdere ireparabilă pentru Partidul Național Liberal.”

După moțiunea de cenzură, PNL va trebui să-și voteze intern poziția, moment în care „își va decide soarta”, consideră Ludovic Orban.

„Dacă guvernul va fi demis prin moțiune de cenzură, în mod clar se vor iniția consultările la Cotroceni. Pe care le declanșează președintele Nicușor Dan. Atunci trebuie votată poziția cu care se prezintă Partidul Național Liberal la negocieri. Ăla e momentul în care Partidul Național Liberal își hotărăște destinul.

Ori fac ceea ce este moral, corect, cinstit și normal. Nu mai poți să guvernezi cu unii care te-au făcut pulbere. Și care au depus moțiune de cenzură împotriva ta. N-ai nicio garanție că, și dacă le pui un premier, trebuie o marionetă care să fie butonată de PSD sau unu care să nu înțeleagă politică și să accepte toate comenzile PSD, cam cum a fost Ciucă. Nu există așa ceva. Dacă Partidul Național Liberal comite această greșeală gravă, grosolană, practic, riscă să-și pună punct existenței.”

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Între timp, partidele au strâns 253 de semnături din rândurile PSD, AUR, PACE, POT, Uniți pentru România și independenți.