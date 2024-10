Piesă scrisă de Regele Mihai și Regina Ana, difuzată la Radio

„Alegerea”, piesă de teatru într-un act scrisă la Versoix în 1960 de Regele Mihai I şi Regina Ana, va putea fi ascultată vineri, de la ora 22,00, la Radio România Cultural, în cadrul celei de-a 34-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru.

„În seara aceea am început să ne scriem vieţile: viaţa lui sub comunism, a mea în mijlocul unei lumi frivole. Şi apoi, împreună, am descoperit un personaj comun, prietenul, care venea cu o a treia lume, cu o a treia voce. Cea a curăţeniei, a purităţii. Am continuat să scriem şi replicile veneau, se înşirau în mod firesc pe hârtie. Toată povestea a fost, aşadar, scrisă împreună; ne-am împletit gândurile, ideile, fantezia. Aşa cum o făcusem până atunci în viaţa reală, aşa cum am făcut şi de atunci încoace”, mărturisea regina Ana în volumul „Un război, un exil, o viață”, scrie g4media.ro.

Spectacolul „Frumoasa şi bestia” în regia lui Bobi Pricop va fi prezentat, vineri, de la ora 10,00, la Teatrul de Animaţie „Ţăndărică” în cadrul secţiunii „FNT Educaţional”.

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti dă startul evenimentelor zilei cu spectacolul „Contradicţiile sunt speranţa noastră!” de Bertolt Brecht, regia David Schwartz, producţie Editura TACT şi Platforma de Teatru Politic, în parteneriat cu Goethe Institut şi Festivalul Naţional de Teatru 2024, la Sala Media, de la ora 16,00. Spectacolul-lectură va fi urmat de o întâlnire cu publicul, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

De la ora 19,00, Naţionalul bucureştean găzduieşte la Sala „Ion Caramitru” spectacolul „Anomalia”, text şi dramaturgie Natasza Sołtanowicz şi Joanna Kowalska, regia, muzica originală şi coregrafia Natasza Sołtanowicz, producţie a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

Tot la Teatrul Naţional din Bucureşti, de la ora 21,30, la Sala Studio, va fi prezentat spectacolul „Poveştile bunicilor şoptite fiicelor de mamele lor”, text şi regie Gianina Cărbunariu, producţie a Teatrului Contemporan din Szczecin, Polonia.

La Centrul de Teatru Educaţional Replika, spectacolul „Trap”, text şi regie Bogdan Georgescu, producţie Asociaţia O2G, va avea două reprezentaţii, de la orele 17,00 şi 21,30.

Spectacolul „Părinţi” de Diana Bădică, regia Cristian Ban, va fi prezentat, de la ora 18,30, la Sala Mare a Teatrului Metropolis, iar de la ora 19,00, la Sala „George Constantin” a Teatrului Nottara, se joacă „Dincolo de tandreţe” de Aleander Zeldin, traducere şi regie Sânziana Stoican.

În secţiunea „Focus: 12 Spaţii Independente/Private în FNT”, de la ora 19,00, Asociaţia HEARTH/Casa Kerim prezintă spectacolul „Tura de noapte” de Mihai Ivaşcu, concept, direcţie artistică, scenografie şi coregrafie Alexandra Mihaela Dancs şi Vlad Benescu, iar la Point Art Hub va putea fi urmărit spectacolul „Uşa” de Matei Vişniec, dramaturgie, regie, scenografie şi sound design Cristiana Neacşu.

La Sala Atelier a Teatrului Mic este prezentat, de la ora 21,30, spectacolul invitat din străinătate „Meme”, autor concept, text şi performer Sarah Vanhee, coproducţie Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Kaaitheater (Bruxelles), Wiener Festwochen (Viena), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), De Grote Post (Oostende), Theatre de la Bastille (Paris), Festival d’Automne a Paris.

În secţiunea „FNT On Air”, pe lângă spectacolul „Alegerea” scris de Regele Mihai I şi Regina Ana, adaptarea radiofonică şi regia artistică Ion Andrei Puican, este programată vineri şi piesa „Cea mai frumoasă zi din viaţa mea” de Bernd Schirner, regia artistică Constantin Dinischiotu, înregistrare din anul 1982.

A 34-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se desfăşoară la Bucureşti în perioada 18 – 28 octombrie.