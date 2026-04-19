Pîslaru, scut pentru Bolojan și apropouri către Nicușor: Hai să lăsăm lumina aprinsă. Pentru România onestă

Ministrul Dragoș Pîslaru a început postarea de pe Facebook prin a explica faptul că eforturile României ar trebui să se concentreze pe obținerea a 10 miliarde de euro, bani europeni rezervați pentru țară.

„10 miliarde de Euro. Asta e suma pe care trebuie s-o aducem în țară prin proiectele PNRR cu termen 31 august 2026. Bani care ne așteaptă doar pe noi. Bani puși deoparte doar pentru România. Pentru aceste 10 miliarde nu concurăm cu nicio altă țară din UE. Singurii cu care concurăm suntem noi înșine.

Ce se face de banii ăștia? Se construiesc autostrăzi, se construiesc și se modernizează spitale, grădinițe și școli mai sigure pentru copiii noștri, se digitalizează țara, se renovează și eficientizează energetic clădiri publice și gospodării vulnerabile, se plantează păduri și o mulțime de alte proiecte.

Câte anume? Peste 21 de mii de proiecte în toată România, în toate comunele și orașele României. Le-am pus pe toate public pe site-ul ministerului, cu hartă interactivă și detalii pentru fiecare proiect în parte, inclusiv gradul de progres. Aceste date sunt relevante ca să înțelegem exact cât de important este momentul în care ne aflăm astăzi pentru dezvoltarea României. Toți politicienii trebuie să bage la cap chestia asta.

E un moment crucial în care, în loc să să călcăm frâna, trebuie să apăsăm pedala de accelerație și să ne asigurăm că ducem la capăt toate investițiile și reformele.”

„Reforma nu se face pe TikTok”

Ministrul Pîslaru consideră că Bolojan este omul potrivit pentru a coordona atragerea a cât mai multe dintre aceste 10 miliarde.

„Ca aceste 10 miliarde să ajungă cu adevărat în România, avem nevoie de cineva care știe că o reformă nu se face nici la TV și nici pe TikTok. Ci prin muncă riguroasă, zi de zi.

Așa cum a demonstrat la Oradea, mai apoi la Bihor și da, așa cum a demonstrat de când a preluat mandatul de prim-ministru, omul care poate gestiona acest efort este Ilie Bolojan.

Este Bolojan prim-ministrul perfect? Cu siguranță că nu și nu există așa ceva nicăieri în lume.

Dar este omul care găsește soluții, nu scuze. Care reformează, nu amână. Care este responsabil și nu minte.”

Ministrul Pîslaru argumentează că premierul Bolojan este singurul care a decis să rupă tiparul fostelor executive și să încerce o reformă reală.

„Guvernele anterioare au ales calea ușoară: au amânat reformele grele și au lansat multe investiții nerealiste și fără acoperire, de teamă să nu piardă voturi și în goana superficială după capital electoral.

Ilie Bolojan este tocmai opusul acestui tipar. În efortul de a implementa PNRR-ul, prim-ministrul mi-a oferit tot sprijinul, asumându-și inclusiv măsuri nepopulare, dar vitale pentru a nu pierde banii europeni, a reduce risipa și a aduce înapoi gradual un trai mai bun pentru români. Am prioritizat proiectele de investiții și am accelerat reformele. Facem într-un an ce nu s-a făcut în cinci de dinainte.”

Pîslaru: PSD dă dovadă de iresponsabilitate

Ministrul consideră că PSD arată lipsă de responsabilitate prin aruncarea României într-o criză politică, mai ales având în vedere contextul tensionat internațional.

„Astăzi suntem la o răscruce de drumuri: putem merge în direcția unei crize politice care ar arunca țara în haos ori putem să fim cu adevărat oameni de stat înțelepți și să ne ridicăm la nivelul funcțiilor pe care le ocupăm vremelnic în statul român.

Să provoci o criză e cel mai ușor lucru din lume. Să construiești însă ceva durabil – aici este provocarea.

Într-un context internațional atât de fragil, să pui deliberat în pericol stabilitatea țării nu este un act politic, ci o dovadă clară de iresponsabilitate.”

„Petrecerea s-a terminat, băieți!”

Ministrul a făcut o referire și la declarația de vineri făcută de Bolojan la RRA. Premierul spunea că a deranjat pentru că a găsit „niște șobolani care rod proviziile”, când a deschis cămara satului”, și a „pus lumina pe ei”.

„Se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară.

Pentru că odată ce aprindem lumina ies la iveală bolidurile de lux, zborurile cu avioane private și ceasurile de sute de mii de euro. Ies la iveală sinecurile din consiliile de administrație, firmele care căpușează bugetul național și cutiile de pantofi pline cu bani.

Și ceea ce unii politicieni încă refuză să accepte este că petrecerea s-a terminat, băieți.

Vrei să lucrezi pentru români și pentru țară? Foarte bine, vom face echipă bună împreună.

Vrei să-ți protejezi privilegiile și să-ți pui partidul înaintea țării? Aici drumurile noastre se despart.”

„Hai să lăsăm lumina aprinsă”

În final, ministrul Pîslaru definește lupta politică actuală drept ceva ce trece de ideologie. Totodată, acesta bate apropouri și la președintele Nicușor Dan, folosindu-se de sloganul său de campanie.

„Ce vedem astăzi nu e un conflict ideologic, ci o ecuație cât se poate de simplă. Dacă A reprezintă dezvoltarea prin muncă și curățenie asumată (modelul Bolojan) și B reprezintă stagnarea prin risipă și clientelism (șobolăneală), atunci A > B nu este o teoremă politică de demonstrat, ci o axiomă.

Aceasta este lupta reală pentru a decide dacă România rămâne captivă în vechile obiceiuri sau dacă alegem drumul greu, dar corect, al construcției și integrității.

Eu aleg drumul construcției și îl susțin în totalitate pe Ilie Bolojan. Aleg să ducem la capăt PNRR-ul și să redresăm țara alături de profesioniști care nu se tem să își asume reformele reale de care România are atât de mare nevoie.

Hai să lăsăm lumina aprinsă. Pentru România onestă”