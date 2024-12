Pistolul cu apă al șefului de post

Explicația victoriei lui Călin Georgescu în turul 1 prin influența rușilor este, pe fond, o jignire colectivă. Votanții lui Georgescu sunt considerați niște „subcetățeni”. Sunt needucați. Sunt lipsiți de discernământ. Au pus botul orbește la tot ce transmiteau tiktok-urile manevrate de ruși. Au ștampilat prin telepatie.

Principala consecință a anulării alegerilor este una dramatică: s-a creat precedentul extraordinar de periculos prin care, în viitor, orice proces electoral va depinde de niște note informative emise de serviciile secrete! Presa străină este siderată.

Noul binom conducător SRI-CCR

Noua securitate va desemna oficial conducerea politică a țării. Când un candidat sau un partid nu este pe placul serviciilor secrete, metoda din 8 decembrie se poate aplica iarăși, în virtutea precedentului constituțional. Serviciile emit niște note informative cu afirmații neverificate și neprobate în vreo instanță, iar CCR va proceda în consecință. La loc comanda până iese cine trebuie…

Conducerea țării a trecut la next level: de la binomul SRI-Procuratură s-a translatat la binomul suprem SRI-CCR.

Este lovitura de grație pe care Iohannis a dat-o democrației în țara noastră, prin întreg mecanismul pe care l-a pus în mișcare în aceste zile. Un mecanism și o deciszie care și-au găsit în apărare niște trompete detestabile.

Călin Georgescu a devenit obsesia Antenei 3. Cazul este demn de a fi trecut în manuale. Mai întâi, în unele de dezinformare. Apoi, în cele de psihiatrie. „Când te obsedează ceva negativ, mai devreme sau mai târziu va ajunge să te controleze”, afirmă psihologii.

Șeful de post A3 îl târcolește pe Georgescu ca pe hoții de cai.

Au fost trimise potere de mercenari ai postului în toate azimuturile, să adune imagini de pe camere montate pe șosele, să filmeze cu camera ascunsă, să smulgă declarații acuzatoare de la nu contează cine, să facă rost de orice fel de turnătorii compromițătoare…să afle când și cu cine se întâlnește, cu cine vorbește la telefon, când pleacă de acasă și unde merge…au ajuns la fosta soție de care Georgescu s-a despărțit acum 20 de ani, la o fostă subalternă de prin diaspora, la influencerii care au pledat în favoarea lui, la preoții care s-au rugat pentru el…

Întrebarea de neocolit pentru toate aceste împrejurări: care este fapta?

Sunt vânați toți cei care, într-un fel sau altul, sunt apropiați sau susținători ai lui Georgescu. Întocmai ca pe vremea bolșevicilor, vineri noaptea, un apropiat a lui Georgescu, a fost săltat din trafic și dus la direct la parchet. Ce să vezi! Avea un dosar deschis din 2023 pentru o troiță construită în 2021 pe care scria ceva ce nu trebuia…Se lucrează la intimidare, la inocularea fricii în toți cei care sunt depistați ca simpatizanți ai lui Georgescu.

Oricum am întoarce-o și-am suci-o, ce s-a întâmplat în această perioadă la televiziunea Realitatea Plus este un atentat grosolan la libertatea de exprimare și un abuz de putere de neimaginat. La Antena 3 nu s-a verificat niciodată dacă s-au respectat acele criterii pentru care Realitatea Plus a fost amendată pe bandă rulantă. Și nici dacă postul A3 a prezentat probe pentru toate afirmațiile catastrofice pe care le face 7/7 și 24/24 despre legionari, lovituri de stat, „omul rușilor” ș.a.m.d.

O televiziune transformată în tribunal militar special defilează pe sub privirile CNA fără ca nimeni să se sinchisească. Toate instituțiile staului sunt paralizate de obsesie pentru Călin Georgescu. Șeful de post A3 enunță în timpul emisiunii liste negre „cu cei care vor ajunge acolo unde trebuie” pentru că țara trebuie să fie purificată de microbii susținătorilor lui Georgescu.

Purificarea a ajuns la foștii ofițeri DIE care ar fi făcut parte din rețeaua Caraman! Această rețea a activat în Franța între 1958-1968, reușind să obțină informații secrete despre NATO, pe care le-a transmis Tratatului de la Varșovia. Raționamentul șefului de post este de-a dretul ridicol, dar prinde la vulg. Întrucât Georgescu este susținut de oameni (câți or mai trăi!?) ai unei rețele de spionaj care a avut acțiuni dușmănoase împotriva NATO, atunci este clar că și el e dușmanul NATO!

Sunt aduși în hora suspecților de lovitură de stat și rezerviștii din armată. Șeful de post acuză un grup de cca 3.000 de ofițeri rezerviști că ar fi votanți sau cel puțin simpatizanți ai lui Călin Georgescu. „Aceștia ar trebui cercetați!”. I-a exclus din discuție pe cei doi generali în rezervă aflați în studiou. (Între paranteze fie spus, cred că este cel puțin nedemn pentru ditamai generalii cu pretenții de intelectuali să fie „capturați” prizonieri și părtași în fiecare seară la un linșaj mediatic paranoid).

Lovitură de stat cu un pistol defect

Metoda practicată pentru realizarea dezinformării e veche. Se bazează pe stilul bielă-manivelă: o știre falsă, ticluită în România, este sifonată spre o publicație, o „conservă” sau o instituție din străinătate, de unde se întoarce în România sub un antet de autoritate. Iar aici este preluată ca bună și rostogolită ca venind din afară, de la Bruxelles, de la partenerul strategic, de la cutare sau cutare…Pe metoda asta s-au bazat ani în șir campaniile de ponegrire a României.

Așa se procedează și în zilele noastre. Șeful de post A3 ronțăie seară de seară diversiunea despre „asaltul neolegionarilor lui Georgescu asupra Capitalei”, că a fost un plan, o conspirație, un complot. Nimic dovedit. Dar manipularea a fost preluată ca bună de marile agenții de presă și site-uri de știri de peste hotare. La o căutare pe net „The Wagner-style mercenaries plotting unrest in Romania” („Mercenari în stil Wagner complotau să stârnească tulburări în România”), se umple pagina cu titluri de publicații și agenții de știri din toată lumea care anunță prezumtiva lovitură de stat imaginată de șeful de post A3.

Diversiunea transformată în știre de peste hotare este citată ca probă a adevărului.„Se scrie în presa străină, ce dovadă mai trebuie?”…

Nu e clar de ce mascații nu l-au pândit pe mercenarul Potra până dimineața, să-l prindă în flagrant, la lumina zilei, când urma să ia cu asalt tot – guvernul, țara, democrația…

Pentru a da lovitura de stat, Potra era înarmat până în dinți, spun mercenarii postului A3 despre mercenarii lui Potra. În mașină i s-a găsit chiar și un pistol. Iată „dovada!…dovada!”, au zis aceștia, la unison cu procurorul.

Pentru a justifica cererea de arestare preventivă a mercenarului, procurorul a afirmat că arma respectivă „avea potențial letal” și făcea parte din arsenalul loviturii de stat. Ghinion. Judecătoarea lucrase cândva la Serviciul Arme și Muniții din Poliția Română. Și a constatat că arma „loviturii de stat” nu se încadra în categoria armelor letale, era un pistol cu bile, care poate fi cumpărat la liber, prețul fiind de cel mult 100 de euro! În plus, pistolul din mașina lui Potra mai era și defect!

Despre aceste lucruri, șeful de post nu spune nimic.Agențiile străine de știri habar n-au.

Surpriza din bibliotecă

Dorind să-l mai lovească o dată pe Georgescu, șeful de post mai trage o rafală din pistolul său cu apă. În emisiunea de miercuri seară, intră triumfător cu o știre zguduitoare: Georgescu a furat programul său „Hrană, apă, energie” de la Ilan Șor, care este omul Moscovei! Furtul s-a produs în anul 2022, ne asigură șeful de post fără să clipească. „N-a furat programul, ci l-a primit cadou!”, corectează savant unul dintre generalii dr.ing. din studiou. Urmează o bălăcăreală clasa întâi despre cum Georgescu nu numai că e așa și-pe dincolo, dar mai fură și programe politice făcute de Moscova, d-aia nu ne mai mirăm etc etc…

Pe platou, jubilație mare, s-a mai bătut un cui în sicriul candidaturii lui Georgescu. Numai că, alt ghinion! Călin Georgescu a descris programul amintit într-o carte intitulată „Cumpăna României”, care a a fost publicată în 2014 și reeditată în 2016.

Pentru că veni vorba despre cărți. Ziarul Financiar titra în urmă cu o săptămână:„Surpriza din bibliotecă: Călin Georgescu a fost, împreună cu acad.Mircea Malița, coordonatorul unei cărţi publicată în 2009 la care au contribuit Daniel Dăianu, Lucian Liviu Albu, Adrian Curaj, Cristian Hera, Vasile Ghețău, Ionel Haiduc, Florian Colceag şi Cristian Pîrvulescu”. Nume cunoscute, țară mică valori multe…

Cartea este o culegere de studii sub titlul „România după criză. Reprofesionalizarea”, fiind editată sub egida Institutului de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare – INID.

„Vă propunem un volum unic, din care puteți afla care este starea națiunii, cum s-a ajuns aici și ce perspectivă ne-ar fi de folos pe termen mediu și lung. Sunt răspunsurile unor specialiști, academicieni și cercetători la semnalele de alarmă din domeniile lor și la confuzia din societatea românească”, se arată în prefață.

Călin Georgescu a coordonat, în calitate de manager de proiect, peste 40 de proiecte pentru diferite autorități locale din România, derulate între 1996 și 2008, în cadrul programului „Agenda Locală 21”, un plan de susținere a dezvoltării durabile sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În acest program a fost inclus și municipiul Sibiu, al cărui primar era atunci Werner Iohannis. Un ziar local arăta, la 5 martie 2003, că „reprezentantul PNUD în România, Sojnan Han Jung (în foto) și directorul Centrului Național de Dezvoltare Durabilă, Călin Georgescu, au discutat cu primarul Klaus Iohannis despre implementarea „Agendei 21” la Sibiu” etc, etc… Acum, Iohannis se face că nu-l mai cunoaște.

Încă o dovadă de fariseism. Între 2010–2012, Călin Georgescu a fost raportor special al Biroului Națiunilor Unite al Înaltului Comisar pentru drepturile omului (UN Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR). Funcția a fost obținută în urma unei propuneri a Ministerului de Externe, condus la acea vreme de Teodor Baconschi. Georgescu a fost ales împreună cu alți șapte raportori, dintr-un total de 290 de candidați din toate zonele geografice.

Mare om, mare caracter, Baconschi afirmă acum despre Georgescu:„Nu-l cunosc, nu l-am întâlnit niciodată”.

La vremea respectivă, MAE prezenta într-un comunicat oficial numirea lui Călin Georgescu drept un „succes” al României. „Este primul mandat tematic obţinut de România de la înfiinţarea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), în 2006. Succesul marcat prin alegerea reprezentantului român se datorează atât elementelor de pregătire şi experienţă personale ale candidatului, cât şi importanţei pe care România o acordă domeniului respectării şi promovării drepturilor omului”.

Acum, MAE se leapădă de Georgescu ca de un lepros. Afirmă că, în arhiva ministerului, „nu au fost identificate documente care să ateste procedura de identificare a candidaturii domnului Călin Georgescu pentru această poziție”.

Mare om, mare caracter, ministrul de la acea dată, Teodor Baconschi afirmă acum despre Călin Georgescu: „Nu-l cunosc, nu l-am întâlnit niciodată”.

Frontul suveranist clatină Împărăția

Birocrația bruxeleză este disperată ca nu cumva România să se alăture frontului suveranist deschis de Ungaria, Slovacia, Italia, susținut de partide similare din Franța, Germania, Olanda etc.

Soclul Ursulei se cam clatină. A vorbit la telefon cu Iohannis a doua zi după anularea alegerilor. Vroia să vadă dacă totul e în ordine. Jawohl, meine dame! Nici gând ca șefa Europei să protesteze pentru acel îngrozitor abuz anti-european și anti-democratic al anulării alegerilor – situație întâlnită numai în statele totalitare. Dimpotrivă, Împărăteasa Europei a anunțat noi directive continentale împotriva rețelelor sociale, pentru cenzurarea comunicării între oameni și, totdată, a menționat că lucrează la al n-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ca represalii la „influențarea alegerilor”.

Ursula von der Leynen deține o putere fără glorie. Pe care și-o apără cu alianțele pro-europene pe care le pune la cale în țările slugi precum România. Zilele acestea s-a constituit o alianță pro-europeană, nu pro-românească. Anunțul a fost făcut pentru Bruxelles, nu pentru |români.

Partida anti-suveraniștilor este pierdută. Chiar dacă și-au făcut o alianță „pro-europeană”. „Viitorul este al patrioților!”, suntem anunțați de pestă gârlă.Cine are urechi de auzit, să audă. Și mai ales să asculte.

Represiunea împotriva lui Călin Georgescu și a apropiaților săi poate să ajungă până la „soluția finală”. Ideile lui nu pot fi învinse. Gândurilor nu li se pot pune gratii. Românilor nu le mai este frică. S-au lecuit încă de acum 35 de ani, tot în decembrie. Bolovanul voturilor pro-românești se va rostogoli cu și mai mare putere.

Duminica trecută, Călin Georgescu și-a făcut pe TikTok un cont nou, „calin.georgescu.real”. În 24 de ore, pe noul cont cu haștagul „candidat la președinție” s-au înregistrat 4,5 milioane de vizualizări, 562,4 mii de aprecieri și peste 44.000 comentarii.

Când Răzvan Dumitrescu a citit știrea (mare minune mare) în emisune sa, în studioul de la Antena 3 s-a instalat brusc liniștea. Celor prezenți li s-a uscat gâtul. Toată teoria despre amestecul rușilor în procesul electoral a fost dată peste cap de acest singur exemplu.

Georgescu vor dispărea, „complotiștii” vor fi trimiși în Gulagul românesc. Dar alți votanți și alți suveraniști le vor lua locul.

„A-nceput să cloctească/Mămăliga românească” se cânta în avionul cu care niște diasporeni veneau spre casă.

Șeful de post A3 a pierdut partida, oricât s-ar screme el să facă din rahatul diversiunilor un bici care să pocnească în capul românilor…