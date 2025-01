Pitpalacu Ciolacu n-a învățat nimic (II)

După ce a readus UDMR la guvernare, în neghiobia sa consacrată, pe care încearcă să o învelească cu o șmecherie sau viclenie ieftină, premierul Ion Marcel Ciolacu a cedat formațiunii conduse de prietenul său Kelemen Hunor, în guvernul său dublură de strânsură, cele mai importante ministere economico-financiare, respectiv Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Referitor la combinațiile politicianului covrigar cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, și cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și la cesiunile făcute formațiunii etnice maghiare și țării vecine, începând din perioada în care a fost vicepremier în guvernul Dragnea-Tudose și continuând cu perioada în care a fost președintele Camerei Deputaților și apoi șef al Guvernului, voi reveni cu un articol distinct. Prostănacu de Ciolacu trebuie să înțeleagă că este pasibil de tragere la răspundere penală, putând fi arestat și condamnat pentru infracțiunea de trădare prin subminare economică și politică.

Cadou de Crăciun pentru UDMR: banii, dezvoltarea și administrația României

Premierul covrigar a dat banii și dezvoltarea țării pe mâna reprezentanților politici ai unei minorități naționale al cărei scop principal este obținerea autonomiei teritoriale a unor așa-zise ținuturi istorice din Transilvania (Ținutul Secuiesc, Ținutul Partium) și extinderea influenței statului ungar, prin achiziții imobiliare și investiții economice, culturale și sportive, în cea mai bogată și dezvoltată provincie a României. Concret, Ciolacu i-a desemnat ministru al Finanțelor Publice pe senatorul de Harghita, Tanczos Barna, și ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației și Lucrărilor Publice pe senatorul de Bihor, Cseke Atilla, ambii lideri importanți ai UDMR (vicepreședinți). UDMR are acces în premieră în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în condițiile în care titularul Ministerului Finanțelor este membru de drept al acestui organism important pentru apărarea și securitatea națională. Vulnerabilizarea securității naționale este accentuată de faptul că Tanczos Barna deține dublă cetățenie, acesta solicitând și obținând cetățenia ungară. Dacă pe Ciolacu nu l-a dus capul, ar fi trebuit să-i deschidă ochii directorul SIE, Gabriel Vlase, cu care este bun și vechi amic, și consilierul său onorific Victor Viorel Ponta, care a fost ofițer SIE sub acoperire.

Nicicând în perioada postdecembristă, UDMR nu a fost recompensată cu două ministere de importanță majoră pentru aportul său parlamentar de 5-6% în cadrul coalițiilor de guvernare la care a participat. Timp de trei decenii, UDMR a primit portofolii la Ministerul Sanătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului. În 2020 UDMR primește primul minister major, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației și Lucrărilor Publice, în fruntea căruia a fost desemnat Cseke Atilla, care a fost ministru de resort în perioada 2020-2023, respectiv în guvernele Orban, Câțu și Ciucă. Membru al Parlamentului României din 2008, fiind ales senator în patru legislaturi și deputat într-o legislatură, Cseke Atilla, a mai deținut un portofoliu ministerial, respectiv pe cel de ministru al Sănătății în guvernul Boc (2009-2012).

De profesie jurist, o perioadă avocat, Cseke a dovedit în calitate de parlamentar și de ministru o pregătire juridică consolidată și o atitudine politică constructivă, concentrându-se în mod deosebit pe reformarea administrației publice locale. Nu a fost acuzat sau suspectat de abuzuri sau de acte de corupție. Nu a avut accese de iredentism sau de șovinism și se exprimă în limba română mai corect și mai fluent decât mulți colegi români. Soția sa este de naționalitate română și este originară din Oltenia, cunoscându-se în Parlament, unde aceasta este angajată consilier la Comisia juridică din Camera Deputaților. Nu a avut atitudini arogante la adresa românilor sau atitudini sfidătoare ori subversive la adresa statului român.

Tanczos, și mai țanțoș!

Din păcate, nu pot să am aceleași cuvinte apreciative și la adresa noului ministru al Finanțelor, Tanczos Barna, care s-a lansat și a rămas de peste un sfert de veac un un copil teribilist (nu teribil) al UDMR. Nașul său politic a fost ex-senatorul UDMR de Harghita, Verestoy Atilla, poreclit Cherestoy, care l-a sprijinit în accederea la primele demnități partinice, guvernamentale și parlamentare. La vârsta de 48 de ani, domnul Tanczos ocupă a cincea funcţie guvernamentală „în această minunată ţară” numită România. În 2005, la vârsta de 29 de ani, după cooptarea UDMR la guvernare de către președintele Traian Băsescu, Tanczos Barna a fost numit preşedinte al Agenţiei pentru Domeniile Statului (ADS), cu rang de secretar de stat, și a ieșit în evidență prin coliziunea cu o baionetă din primul război mondial, cu care i-a făcut cunoștință un urmaș de răzeși din nordul Moldovei, pe care l-a tratat cu o aroganță de grof. În perioada 2007-2009, a ocupat functia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, postură în care s-a remarcat doar prin faptul că a autorizat efectuarea unei curse din Ungaria în judeţele Harghita şi Covasna a unui tren de epocă din Ungaria, denumit Nostalgia, care avea stema revizionistă a Ungariei Mari pe locomotivă. În 2010 a fost desemnat secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, condus de Elena Udrea, iar, după cateva luni, a fost uns secretar de stat in Ministerul Agriculturii, ocupând această functie până in 2012. Iar în decembrie 2020 a fost desemnat ministru al Mediului, Apelor si Pădurilor in guvernul Câțu, păstrând acest portofoliu și în guvernul Ciucă, respectiv până in iunie 2023.

Cu toată aroganța și flecăreala sa, Tanczos nu are o pregătire și o experiență profesională aprofundată, neexercitând vreo meserie sau vreo profesie înafara celei de politician. Potrivit unor apropiați, a absolvit, fără glorie, un liceu din Miercurea Ciuc și Academia de Științe Economice din București. Nu s-a lăudat până acum cu vreun masterat sau doctorat în economie. Nu a publicat vreo lucrare în domeniu și nu s-a obosit să citească prea multe cărți de specialitate. În anul absolvirii facultății (1998), la vârsta de 22 de ani, a fost angajat expert și consilier parlamentar pe filiera UDMR, iar după 7 ani a fost pricopsit cu funcțiile ministeriale la care am făcut referire. În plus, din 2012 până în prezent a fost și este senator UDMR de Harghita. Singura sa tangență cu economia reală a fost o microfermă de 16 bovine pentru care a accesat fonduri europene. Principala sa preocupare a fost tot timpul hocheiul pe gheață, culminând cu preluarea președinției Federației Române de Hochei, cu susținere politică, la vârsta de 32 de ani. Prin prisma carierei sale politice și administrative de 26 de ani, Tanczos poate fi etichetat drept un politruc marca UDMR.

Ofensarea statului român, ultimul sport practicat de ministrul Tanczos

La începutul lunii mai 2022, tot mai impertinentul Tanczos Barna a fost implicat în scandalul declanșat de intonarea așa-zisului imn secuiesc după încheierea meciului de hochei România-Ungaria, disputat la campionatul mondial desfășurat în Slovenia si pierdut de echipa țării noastre. După intonarea imnului echipei câștigătoare, Ungaria, majoritatea jucătorilor echipei naționale a României, care sunt de etnie maghiară, provenind din județele Harghita si Covasna, au cântat așa-zisul imn secuiesc, împreună cu jucătorii naționalei ungare si cu galeria maghiară din tribune. Intonarea acestui imn a avut loc sub privirile țanțoșe si aprobative ale unui membru al Guvernului României, care era ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor, Tanczos Barna, un lider reprezentativ al UDMR, care a urmărit meciul de hochei din mijlocul galeriei maghiare. Majoritatea românilor au fost siderați de eveniment, considerând ca intonarea așa-zisului imn secuiesc constituie o ofensă gravă la adresa statului român si o jignire impardonabilă pentru majoritatea românească.

Politicieni din PSD si PNL, partide aflate atunci la guvernare alături de UDMR, precum si din AUR au condamnat gestul vădit jignitor și ofensator al hocheiștilor maghiari din naționala României si au solicitat sancționarea lor, inclusiv a ministrului Tanczos.

Președintele Federației Române de Hochei a solicitat biroului federal al acesteia sancționarea urgentă a jucătorilor implicați, iar Comitetul Olimpic Roman a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminării. Politicienii din UDMR au încercat să minimalizeze scandalul și să pună batista pe țambal. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor, care era atunci vicepremier al Guvernului României, ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, si ministrul suporter Tanczos Barna au invocat argumente de ordin etno-cultural si au etichetat scandalul drept o temă falsă. Ba chiar au ridiculizat criticile și solicitările politicienilor români, făcând bășcălie că nici ministrul Transporturilor nu e vinovat daca cineva cântă într-un tren. Ce este mai grav, președintele si premierul României, Klaus Iohannis respectiv Nicolae Ciucă, nu au avut însă nicio reacție față de conduita ofensatoare a jucătorilor maghiari din naționala de hochei a României si a ministrului Tanczos. Nici al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, nu a zis nici pâs.

Pentru toate acestea, nu a fost taxat ci recompensat de patrihoțul Ciolacu

În stil mioritic, nu a fost aplicată hocheiștilor implicați nicio sancțiune de către Federația Română de Hochei, iar Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, condus de la înființare de același reprezentant al UDMR, a tergiversat și apoi a mușamalizat cazul. Nu a fost nici analizată darmite sancționată in cadrul coaliției de guvernare participarea ministrului Tanczos Barna la acest scandal. Marii patrioți Nicu și Marcel au tăcut ca porcul în păpușoi, iar covrigarul din Buzău se zbate acum să se rebrenduiască ca suveranist. Tanczos a manifestat cel putin o complicitate morala atunci si nu a dovedit loialitate fata de statul pe care-l reprezenta ca ministru. Cel care se crede cel mai nealcoș și mai mintos dintre secui nu are nicio scuză pentru că au mai existat asemenea antecedente în cincinalul in care a deținut funcția de președinte al Federației Române de Hochei (2008-2013).

Conform unor relatări din massmedia, în data de 1 decembrie 2011, taman de Ziua Naţională a României, hocheiştii de naţionalitate maghiară l-au bătut pe singurul lor coechipier român din echipa naţională de juniori de 16 ani. Tot în cursul lunii decembrie 2011, cu prilejul meciului de hochei România-Ungaria, disputat la Miercurea Ciuc, jucătorii maghiari din echipa naţională a României au tăcut la intonarea imnului nostru naţional şi au cântat imnul naţional al Ungariei. Supărat tare că unele ziare și televiziuni româneşti au prezentat aceste incidente, preşedintele Federaţiei Române de Hochei, Tanczos Barna, a făcut următoarea declaraţie halucinantă şi impertinentă: „O să plec cu toţi jucătorii din România, ca să fie toată lumea mulţumită şi voi să jucaţi în Liga H! Încet, încet o să plece toţi din ţara asta minunată”.

Demnitarii şi instituţiile statului român nu au avut nicio reacţie nici faţă de această declaraţie făcută de preşedintele Federaţiei Române de Hochei, deși Tanczos Barna era demnitar al statului român, avand calitatea de secretar de stat in Ministerul Agriculturii. În această calitate, noul star politic al UDMR a fost suspectat de implicare în retrocedarea frauduloasă a 33 de hectare din Pădurea Băneasa, prin care a fost cauzat statului un prejudiciu de 16 milioane de euro.

Mai recent, Tanczos i-a închis gura lui Ciolacu în problema autonomiei Ținutului Secuiesc, trântindu-i verde în față că acest ținut a existat, există și va exista. Cu toate acestea, covrigarul proclamat drept singurul și marele salvator al economiei naționale și al neamului românesc l-a uns pe super-starul Tanczos vicepremier și ministru al Finanțelor în guvernul Ciolacu al II-lea.

Partea I