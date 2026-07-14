Planul PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan, confirmat de Liviu Dragnea. „Așa ceva nu se face. E foarte josnic”

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, susține că doi membri din conducerea partidului l-ar fi vizitat cu o zi înainte ca social-democrații să ia „decizia istorică” de a ieși de la guvernare, scrie Republica.

Întâlnirea ar fi avut loc chiar în duminica premergătoare ședinței PSD, spune Dragnea. El a refuzat, însă, să spună cine erau cei doi lideri PSD.

Dragnea povestește că i-a întrebat pe cei doi membri PSD care este planul partidului. „Nu vorbesc de strategie, că-i un cuvânt greu, dar care-i planul?”

„Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan”, ar fi fost răspunsul primit.

Întrebați ce vor face dacă eșuează, cei doi i-ar fi dat garanții că „nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat”. Mai mult, că inclusiv cu președintele Nicușor Dan „a vorbit toată lumea”.

„Îngrozitor de rău și de urât”

Dragnea a criticat și încercările PSD de rupere a PNL, despre care a spus că sunt „josnice”.

„O să fiți praf, dincolo de faptul că faceți ceva ce eu, și cred că nici alții dinaintea mea, alți președinți, n-au agreat: să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Îmi se pare foarte josnic. Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiți. E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.”

Dragnea a vorbit și despre capacitățile de lider ale actualului președinte al PSD și a spus că Sorin Grindeanu „nu are puterea, capacitatea, autoritatea de a conduce un partid ca PSD-ul”, tot așa cum „nu a avut nici Ciolacu”.

Nu AUR e vinovat de criză

În opinia lui Liviu Dragnea PSD greșește atunci când încearcă să transfere responsabilitatea asupra AUR pentru menținerea lui Bolojan la Palatul Victoria.

„N-am o problemă cu AUR, dar n-are ce să caute în ecuația asta. Tu ai anunțat că vrei să-l dai jos pe Bolojan. Ceea ce s-a întâmplat, cu AUR sau fără AUR. Dar l-ai dat jos. Nu are treabă AUR aici.”

Dimpotrivă, spune el, responsabilitatea integrală aparține social-democraților.

„Voi l-ați ținut în viață și voi l-ați creat pe Bolojan și voi ați fost lângă Bolojan, până când v-a spus Nicușor Dan: trebuie să-l dau jos pe Bolojan și voi trebuie să fiți instrument. Sunteți complici la situația în care e România, sunteți complici la suferința tuturor românilor.”

Mai mult, el atrage atenția că AUR nu a primit funcții în schimbul sprijinului politic acordat PSD la moțiunea de cenzură prin care a fost debarcat Guvernul Bolojan, din care și PSD a făcut parte.

„Nu știu dacă știi, dar AUR-ului nu i s-a propus nimic. Adică, dincolo de ce am auzit, AUR-ului nu i s-au promis nici ministere, nici secretari de stat, nici nimic. Și expresia din ce am auzit a fost: «Bă, trebuie să o faceți, trebuie să vă asumați chestia asta pentru țară.»”

PSD, „o cârpă pe care niște șmecheri o folosesc când vor să se șteargă pe picioare”

Toate aceste decizii, spune Dragnea, au dus la prăbușirea PSD în sondaje.

„De asta PSD este undeva la 12%, poate și mai jos și va coborî. Din păcate. O spun cu părere de rău, totuși am fost președintele acestui partid.”

El spune că, asemeni predecesorilor săi, nici el nu a permis ca partidul „să ajungă o cârpă”, sugerând că acum partidul a ajuns „pur și simplu o cârpă pe care niște șmecheri o folosesc când vor ca să șteargă ceva. Sau câteodată să se șteargă pe picioare.”

Dragnea a diagnosticat criza din România ca fiind „generată de lăcomie, viclenie, aroganță și prostie. Și hoție.”

„Aici nu e vorba de strategii politice. (…) Aici nu vorbim de strategii. Vorbim de niște oameni mici, lacomi care se gândesc doar la ei și toată țara suferă”, a conchis fostul lider al PSD.