Planul PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan, confirmat de Liviu Dragnea. „Așa ceva nu se face. E foarte josnic”

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, susține că doi membri din conducerea partidului l-ar fi vizitat cu o zi înainte ca social-democrații să ia „decizia istorică” de a ieși de la guvernare, scrie Republica.
Întâlnirea ar fi avut loc chiar în duminica premergătoare ședinței PSD, spune Dragnea. El a refuzat, însă, să spună cine erau cei doi lideri PSD.
Dragnea povestește că i-a întrebat pe cei doi membri PSD care este planul partidului. „Nu vorbesc de strategie, că-i un cuvânt greu, dar care-i planul?”
„Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan”, ar fi fost răspunsul primit.
Întrebați ce vor face dacă eșuează, cei doi i-ar fi dat garanții că „nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat”. Mai mult, că inclusiv cu președintele Nicușor Dan „a vorbit toată lumea”.
„Îngrozitor de rău și de urât”
Dragnea a criticat și încercările PSD de rupere a PNL, despre care a spus că sunt „josnice”.
„O să fiți praf, dincolo de faptul că faceți ceva ce eu, și cred că nici alții dinaintea mea, alți președinți, n-au agreat: să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Îmi se pare foarte josnic. Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiți. E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât.”
Dragnea a vorbit și despre capacitățile de lider ale actualului președinte al PSD și a spus că Sorin Grindeanu „nu are puterea, capacitatea, autoritatea de a conduce un partid ca PSD-ul”, tot așa cum „nu a avut nici Ciolacu”.
Nu AUR e vinovat de criză
În opinia lui Liviu Dragnea PSD greșește atunci când încearcă să transfere responsabilitatea asupra AUR pentru menținerea lui Bolojan la Palatul Victoria.
„N-am o problemă cu AUR, dar n-are ce să caute în ecuația asta. Tu ai anunțat că vrei să-l dai jos pe Bolojan. Ceea ce s-a întâmplat, cu AUR sau fără AUR. Dar l-ai dat jos. Nu are treabă AUR aici.”
Dimpotrivă, spune el, responsabilitatea integrală aparține social-democraților.
„Voi l-ați ținut în viață și voi l-ați creat pe Bolojan și voi ați fost lângă Bolojan, până când v-a spus Nicușor Dan: trebuie să-l dau jos pe Bolojan și voi trebuie să fiți instrument. Sunteți complici la situația în care e România, sunteți complici la suferința tuturor românilor.”
Mai mult, el atrage atenția că AUR nu a primit funcții în schimbul sprijinului politic acordat PSD la moțiunea de cenzură prin care a fost debarcat Guvernul Bolojan, din care și PSD a făcut parte.
„Nu știu dacă știi, dar AUR-ului nu i s-a propus nimic. Adică, dincolo de ce am auzit, AUR-ului nu i s-au promis nici ministere, nici secretari de stat, nici nimic. Și expresia din ce am auzit a fost: «Bă, trebuie să o faceți, trebuie să vă asumați chestia asta pentru țară.»”
PSD, „o cârpă pe care niște șmecheri o folosesc când vor să se șteargă pe picioare”
Toate aceste decizii, spune Dragnea, au dus la prăbușirea PSD în sondaje.
„De asta PSD este undeva la 12%, poate și mai jos și va coborî. Din păcate. O spun cu părere de rău, totuși am fost președintele acestui partid.”
El spune că, asemeni predecesorilor săi, nici el nu a permis ca partidul „să ajungă o cârpă”, sugerând că acum partidul a ajuns „pur și simplu o cârpă pe care niște șmecheri o folosesc când vor ca să șteargă ceva. Sau câteodată să se șteargă pe picioare.”
Dragnea a diagnosticat criza din România ca fiind „generată de lăcomie, viclenie, aroganță și prostie. Și hoție.”
„Aici nu e vorba de strategii politice. (…) Aici nu vorbim de strategii. Vorbim de niște oameni mici, lacomi care se gândesc doar la ei și toată țara suferă”, a conchis fostul lider al PSD.
9 comentarii
si la sondajul comandat de PSD ei ar avea 20%, coborand de la 27%, ce tot balmajeste olguta ca nu au scazut in sondaje?
Si daca Toma spune 14% si Dragnea spune 12%, realizati ce minciuni se rostogolesc in politica?
Nu ca ar plange prea multi de mila PSD, insa un lucru se contureaza, pesedistii de azi, auristii de maine!..
Nu ne mai vindecam!
PSD este votat strict de cei mai mizerabili oameni în conștiința lor.Mizerabili,imorali,hoți,cu…rvari,mincinoși,libidinosi,puturosi,alunecoși,loviți in streche,etc,etc….
Nicio urmă de demnitate în tot ce ține de pesede . Actuali , foști … . Veritabile cîrpe ! Caractere mici , aparținînd celor mici … , pentru tîlhării mari . Cele mai mari . Din istoria Romăniei . Carol nr. 2 , a fost mic copil .
Dragnea critica rusinos, PSD ul partid care l-a ridicat, dintr-un neica-nimeni ce era ! Dragnea lovit de amnezie, cand se etala la TV cu tinerica aia imbratisat, norocul romanilor ca, tinerica l-a parasit scurt pe unchiul Dragnea
Păi dc ai părerea asta despre Sorinel, de ce l ai băgat prim ministru? Că tu l ai făcut mare. Ce naiba a fost cu turcoaica aia, Sevil Șaide sau cum naiba o cheamă? Pe aia cum ai găsit-o? Cine și ce o recomanda? Apoi Dăncilă, care în afară de faptul că eo femeie de bun simț, altceva nu e și le a ridicat mingea la fileu suporterilor escrocului Iohannis? Asta cum ai găsit o? Numai alegeri ”inspirate”.
Stai liniștit și vezi de viața ta.
Îți dau dreptate gigeine, și in totalitate.Dar nu ai încheiat cum trebuie; Căcacacalin jorjeskkul, președinte, cristelnița,prim ministru.Asa mai merge!
Mare minune sa nu-l ia langa ei sudistii Thuma si Gorghiu, ca niste vecini buni!
Poate pun de-un partidulet…
Dragnea vrea sa intre in gratii euro-pupinnnnn…-lor !
Lucrurile erau deja clare și fără acest interviu a lui Dragnea, PSD ul este un partid care nu îl interesează de români și Romania,ei sunt o gașcă de hoți care din păcate încă mai beneficiază de naivitatea poporului, trist dar adevărat, iar Nicușor trebuie demis imediat pentru că a făcut acest joc murdar și nu sa gândit nici o clipă la poporul român