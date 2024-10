PNL îi pregătește terenul pentru referendum lui Nicușor Dan

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, anunţă că deputaţii PNL vor depune un proiect de lege în baza căruia organizarea unui referendum local să se poată desfăşura simultan cu alegerile prezidenţiale, parlamentare sau europarlamentare.

În acest fel, desfăşurarea alegerilor prezidenţiale şi a referendumului local ar fi asigurată de membrii aceloraşi secţii de votare.

Liderul PNL a menţionat că parlamentarii liberali vor depune proiectul legislativ săptămâna viitoare. Ciucă a explicat că, în cazul în care propunerea nu va fi adoptată de către Parlament, pentru referendum se vor organiza secţii de vot distincte.

„În democraţie trebuie să înţelegem că vocea poporului este suverană şi noi nu trebuie să blocăm, nu trebuie să punem pumnul în gură oamenilor, motiv pentru care legalitatea acestui demers este foarte clară. Ceea ce trebuie să rezolvăm este legat de acea prevedere legală conform căreia referendumul se poate efectua în acelaşi timp cu alegerile generale, prezidenţiale sau europarlamentare. (…) Se poate solicita urgenţa unui astfel de demers legislativ şi poate să treacă (proiectul de lege)”, a spus el, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PNL, alături de primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

Nicolae Ciucă a mai declarat că a semnat lista cu cele 20 de propuneri formulate de primarul Capitalei, Nicuşor Dan, dar că are şi două „observaţii”. Una dintre ele vizează „respectarea şi stabilirea unor criterii obiective” în ce priveşte repartizarea bugetului între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. A doua chestiune se referă la creşterea capacităţii administrative la nivelul Primăriei Generale, pentru a diminua timpul de obţinere a avizelor.

În ce priveşte transpunerea în legislaţie a măsurilor propuse de către primarul Capitalei, prin referendum, Ciucă a replicat că liberalii îşi asumă acest demers şi vor face „tot ceea ce depinde de ei”, astfel încât propunerile să se concretizeze.

„Nu îmi asumam prin semnătură un astfel de demers dacă nu aveam convingerea că trebuie să mergem cu demersul până la capăt”, a mai spus el.

Miercuri şi joi, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu preşedinta USR, Elena Lasconi, şi cu liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, care au anunţat că susţin la rândul lor cele 20 de propuneri formulate de primarul general, precum şi organizarea unui referendum local în ziua alegerilor prezidenţiale.