Poliţia Română, noi precizări în cazul bancnotelor confiscate

Poliţia Română anunţă, sâmbătă, că, de la începutul anului, au fost deschise 227 de dosare penale cu privire la înşelăciune prin utilizarea de bancnote false. Deşi acestea prezintă inscripţia ”prop copy”, sunt clasificate drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană.

Poliţia Română face noi precizări, după ce a fost ironizată că ar fi confiscat ”doar recuzită” în cadrul unei acţiuni recente.

”În cursul anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „PROP COPY”, încadrate oficial în categoria de fals „altered design”. Acest tip de bancnotă, deşi prezintă inscripţia „prop copy”, a fost identificat şi clasificat drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană, fiind inclus într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, în contextul combaterii fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene”, au precizat oficialii Poliţiei Române.

Aceştia explică fapptul că operaţiunea derulată recent ”nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită, ci este rezultatul unei acţiuni operative, derulate în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, şi coordonată de EUROPOL, vizând prevenirea şi combaterea unui mod de operare infracţional care a produs deja prejudicii semnificative, în Uniunea Europeană şi, implicit, în România”.

Potrivit Poliţiei, metoda ”PROP COPY” este comparabilă, în ceea ce priveşte impactul social şi economic, cu alte metode de înşelăciune bine cunoscute, precum:

– Metoda „Accidentul” – în care victimele sunt abordate telefonic şi determinate să ofere sume mari de bani sub presiunea unui fals eveniment dramatic;

– Metoda infracţiunilor informatice – în care cetăţenii sunt manipulaţi să furnizeze date sau să transfere bani în baza unor mesaje sau site-uri false.

”În toate aceste cazuri, victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparenţe sau emoţiile de moment. La fel, în cazul bancnotelor ”PROP COPY”, persoanele vătămate sunt păcălite prin tranzacţii aparent obişnuite, precum vânzări de bunuri, schimburi valutare, iar prejudiciile nu sunt simbolice, ci reale şi cuantificabile. Prin urmare, intervenţia Poliţiei Române vizează prin confiscarea acestor bancnote, prevenirea utilizării lor în scop infracţional, pentru a evita multiplicarea cazurilor de înşelăciune şi apariţia de noi victime”, au mai precizat poliţiştii.

Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. ”Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii.