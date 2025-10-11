Poliția Română a recunoscut că s-a înșelat în legătură cu bancnotele confiscate. La glumele apărute în mediul online privind captura record de bancnote contrafăcute din portul Constanța Sud, poliția a reacționat pe Facebook spunând că ”așa încep multe tentative de înșelăciune„

Poliția Română a recunoscut că bancnotele confiscate erau destinate a fi utilizate într-o producție cinematografică și că așa se explică absența seriilor și mesajul cu care erau inscripționate „Prop Copy”.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența”, se arată în mesaj.

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au anunțat vineri că au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

”În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, a anunţat vineri Autoritatea Vamală Română.