Poliția Română a recunoscut că s-a înșelat în legătură cu bancnotele confiscate. La glumele apărute în mediul online privind captura record de bancnote contrafăcute din portul Constanța Sud, poliția a reacționat pe Facebook spunând că ”așa încep multe tentative de înșelăciune„
Poliția Română a recunoscut că bancnotele confiscate erau destinate a fi utilizate într-o producție cinematografică și că așa se explică absența seriilor și mesajul cu care erau inscripționate „Prop Copy”.
„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.
Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.
De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.
Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.
Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența”, se arată în mesaj.
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au anunțat vineri că au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.
”În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, a anunţat vineri Autoritatea Vamală Română.
Or fi ai lui Plaha deși nu sunt toți banii. Plaha a descărcat la Odessa 50t de cocaină. Dacă-i toarnă o găleată de apă-n cap cu căciula trasă pe bărbie va zice dacă a vândut-o la kil sau la gram; deci lipsesc un miliard sau doamne-ferește chiar două miliarde jumate..cu toate că milițică ne face pe noi proști de hoți, aceștia nu sunt bani pentru scena din România; pot circula pe front ca întrun roman James Clavell.
e ceva putred la mijloc nu cred ca bani destinati sa joace in filme trebuiau sa fie in cantitati si volume industriale politia sa nu doarma si sa considere cazul incheiat ca altfel da dovada de prostie
E o încercare de a speria cetățenii să nuai folosească bani cash! Eșec total bai fum de busuioc bătrân. Să meargă în India să vadă ritualuri la bote, naștere, cununie ce de bani la imprimanta se folosesc! Nu încape îndoială că a fost încă o încercare pentru speriat cetățenii din Romania.
Domnule, organul are întotdeauna dreptate. Cum poți să contrazici organul în frunte cu sssorganul saf. Ai grija doml’le că trimite pe unul godina sau gojina sa te salte și mai și pune pe insta ce correct este el, ăla, aia mă rog cum își zice.
Containerul era destinat MosFilm. Colhoznica si-ar fi cumparat niste haine sustenabile din baby hemp, iar muncitorul ar fi luat niste Kalasnikoave rebranduite de la frantuji. Viti vigilenti tovarasi, muscalul abia asteapta sa va prinda pe piciorul gresit.
Cun erau introduse in circuitul real niste bancnote fara serie?Hai ba militiene Predoiu,chiar crezi ca suntem tori militieni ca tine?