POLITICO: Polonia se pregătește pentru război

Polonia se pregătește pentru război, titrează POLITICO.eu. De când Polonia și-a dezvăluit obiectivul de a antrena fiecare bărbat adult pentru război, a fi deținător de pașaport polonez a căpătat un alt sens.

„Chiar nu este nimic de care să-ți fie frică!” Premierul polonez Donald Tusk l-a tachinat pe actorul american Jesse Eisenberg într-un videoclip pe rețelele de socializare. Eisenberg, în vârstă de 41 de ani, a primit cetățenia poloneză la începutul acestei luni pentru rolul său într-o „A Real Pain”, o dramă nominalizată la Oscar despre verișori evrei înstrăinați care se reunesc pentru un turneu al Holocaustului prin țară.

Polonia a petrecut aproape două secole ca o colonie a Moscovei și păstrează o îngrijorare profundă față de țară. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 a declanșat această îngrijorare.

Varșovia este acum cel mai mare cheltuitor al NATO în apărare, cu 4,7% din PIB, are cea mai mare armată a UE și cheltuiește miliarde de euro pe avioane, rachete, tancuri, artilerie și multe altele.

Acum, statul își pregătește populația pentru război, scrie publicația.

Dacă ar izbucni un conflict pe scară largă, Polonia nu are profunzimea strategică a altor țări europene, a declarat șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, pentru POLITICO.

„Suntem vecini cu Federația Rusă și cu aliatul ei Belarus, așa că nu avem un tampon între noi și ei și avem doar un timp limitat pentru a ne pregăti și a răspunde”, a spus Kukuła.

Polonia intenționează să-și dubleze armata la jumătate de milion de soldați și să antreneze milioane de rezerviști, a declarat Tusk parlamentului la începutul lunii martie.

„Până la sfârșitul anului, vrem să avem un model gata, astfel încât fiecare bărbat adult din Polonia să fie antrenat pentru război și astfel încât această rezervă să fie adecvată pentru posibile amenințări”, a spus Tusk în parlament, adăugând că și femeile se pot înscrie.

Instruirea va fi voluntară, a spus el, încercând să compenseze îngrijorările legate de revenirea la politica de recrutare extrem de nepopulară a țării, care s-a încheiat în 2008.

Pentru Polonia, o țară cu venituri mari, cu unele dintre cele mai puternice rate de creștere economică din UE, trecerea la pregătirea pentru luptă va marca o schimbare a mentalității – și mulți dintre cetățenii săi sunt dornici să înceapă.

„Îmi doresc foarte mult să trec prin antrenament și, dacă e vorba, alimentat de ura față de [președintele rus Vladimir] Putin, vreau să îmi apăr casa, să trag în ei și să le fac viața un iad”, a spus Marek, un producător media în vârstă de 37 de ani din Varșovia.

„Vreau să apăr tot ceea ce am muncit, tot ce am construit. În această țară mi-am câștigat casa, propriul meu loc, spațiul meu sigur și niciun nenorocit rus nu mi-o va lua asta. Ei pot să se întoarcă de unde au venit.”

Modus operandi

Detaliile sunt încă puse la punct de armata, care se așteaptă să propună un plan până la sfârșitul lunii martie, a spus Kukuła. Lucrările legislative sunt de așteptat să înceapă curând după.

Autorităţile intenţionează să lanseze programe de pregătire militară pe termen scurt, destinate civililor fără experienţă anterioară, a informat ziarul Rzeczpospolita. Aceste cursuri intensive, care durează doar câteva zile, vor introduce participanții la elementele fundamentale ale apărării civile, primul ajutor și abilitățile militare selectate.

Pentru cei cu pregătire militară anterioară, guvernul oferă cursuri de perfecționare specifice concepute pentru a ascuți abilitățile de specialitate, inclusiv competența în arme de foc, medicina de luptă și navigația terestră.

Civilii care caută o pregătire mai cuprinzătoare se pot înscrie într-un program de formare de o lună, disponibil atât în ​​format personal, cât și online.

„Primul [obiectiv al programului de formare] este de a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea rezerviștilor”, a spus Kukuła. „În prezent, armata are un număr mare de rezerviști, dar vârsta medie a acestora este deja în jur de 45 de ani. Dacă conflictul și presiunea asupra Poloniei persistă pentru o perioadă îndelungată, resursele rezerviștilor bine pregătite vor fi esențiale pentru a se asigura că pot opera alături de soldați profesioniști și Forțele de Apărare Teritorială”.

Planul inițial este de a pregăti 100.000 de oameni până la sfârșitul anului 2026, a spus el.

„Al doilea obiectiv este și mai important – trebuie să pregătim societatea pentru efectele unei crize, chiar dacă nu toată lumea urmează pregătire militară”, a spus el.

Dar timpul s-ar putea să nu fie de partea Poloniei, avertizează unele personalități militare de rang înalt.

„[Rușii] construiesc o armată masivă în spate. Dacă pacea nu este atinsă și scindarea în cadrul NATO continuă, Rusia va ataca statele baltice”, a declarat fostul șef adjunct al Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Leon Komornicki. „Acest lucru s-ar putea întâmpla la sfârșitul acestui an sau la începutul viitorului. O invazie face parte din planul lor.”

Jarosław Kraszewski, fost comandant al forțelor terestre de rachete, rachete și artilerie din Polonia, a declarat pentru Radio Zet că planul lui Tusk a fost prea puțin, prea târziu.

„A antrena 100.000 de oameni pe an? Prea puțini. Ar trebui să aducem înapoi [promoția]”, a spus generalul. „Am trecut la un stil de viață consumerist, la bucuriile democrației și am călătorit fără probleme în jurul lumii, dar am uitat că fiecare dintre noi ar trebui să aibă cunoștințe de bază în acest domeniu.”