Polonia, un exemplu de aur pentru România

Rezervele de aur cresc constant

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, în al treilea trimestru al anului, băncile centrale din întreaga lume și-au majorat rezervele cu aproape 220 de tone, o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 28% mai mult decât în trimestrul anterior.

De la începutul anului, achizițiile totale se ridică la aproximativ 630 de tone, un volum mai mare decât media din 2022, care era între 400 și 500 de tone.

Polonia, în fruntea clasamentului

Republica Cehă și alte state europene și-au majorat, de asemenea achizițiile, însă Polonia se distinge printr-un ritm mult mai rapid. În 2024, țara a cumpărat aproape 90 de tone de aur, aproape dublu față de China, urcând astfel pe primul loc mondial. În 2023, Polonia ocupase locul doi, cu 130 de tone.

Achizițiile masive de aur au ca scop stabilizarea monedei naționale, diversificarea rezervelor și reducerea dependenței de dolar. Această strategie a căpătat o importanță crescută după invazia Rusiei în Ucraina, când rezervele internaționale ale Rusiei au fost înghețate de puterile occidentale.

Adam Glapiński, președintele Băncii Naționale a Poloniei, a explicat într-un articol din 2024 că aurul nu este afectat de deciziile altor bănci centrale și că rezervele mari comsolidează încrederea în moneda națională și autoritatea monetară.