Ponta: PSD riscă să ajungă un partid balama

Victor Ponta a transmis un apel către „social-democrați și oamenii de centru, moderați, moderni”.

„Dintre toți social-democrații, sunt cel care a obținut cele mai multe voturi directe de la poporul român, după Ion Iliescu. Acest fapt îmi dă dreptul să lansez un apel, să exprim o opinie și să cer să fiu ascultat. Să cer să facem ceva împreună într-un moment decisiv pentru social-democrație. Un moment în care PSD, în formula actuală, riscă să ajungă – precum în Polonia sau Ungaria – un partid balama, de 7-8%.

Eu cred că asta ar fi o greșeală gravă și nu pot să accept această direcție.

Românii au transmis clar, atât în noiembrie, cât și acum: vor o schimbare radicală a partidelor tradiționale. Nu o cosmetizare, nu o spoială, ci o schimbare reală. Altfel, data viitoare le vor elimina complet prin vot. Acest mesaj este limpede pentru toți, mai puțin pentru câțiva – trei, patru, poate zece lideri actuali ai PSD – care, din egoism și interes personal, refuză să-l accepte.

Am văzut decizia lui Marcel Ciolacu de a demisiona. Este o decizie firească – liderul este responsabil. Dar consider că este nedrept să demisioneze doar Marcel Ciolacu. Și, mai grav, ineficient pentru partid.

Cei care îl aruncă acum peste bord, deși sunt mai vinovați decât el pentru tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, o fac pentru a se salva. Dar în realitate fac rău partidului și vor continua să facă rău dacă nu înțeleg că și ei trebuie să facă un pas înapoi.

Marcel Ciolacu nu a condus singur PSD-ul – nu a fost ca Liviu Dragnea. A avut lângă el oameni care l-au influențat, l-au răzgândit, i-au dat sfaturi greșite. Acești oameni nu pot scăpa acum aruncând toată vina pe Marcel Ciolacu.

Decizia de a candida în 2024 nu a fost luată singur. Eu, de exemplu, i-am spus să nu candideze. Alții din jurul lui l-au împins public să o facă. Decizia de a direcționa voturi către George Simion în turul I nu a fost doar a lui – toți cei din actuala conducere au fost implicați. Iar rezultatul a fost că Marcel Ciolacu nu a intrat în turul II. România ar fi arătat cu totul altfel în acel caz.

Nu a decis singur nici nealocarea fondurilor pentru drepturile militarilor sau adoptarea „ordonanței trenuleț” – un dezastru pentru mediul de afaceri. Nici candidatura lui Crin Antonescu nu a fost doar decizia sa. A existat un entuziasm colectiv în jurul acestuia, deși se știa că va pierde.

Marcel Ciolacu nu a decis singur excluderea mea din PSD, doar pentru că am spus adevărul – că nu poate câștiga cu Crin Antonescu și că social-democrații trebuie să aibă propriul candidat.

O să spun un lucru dur, dar adevărat: nici în acel mult blamat avion de la “Nordis” Marcel Ciolacu nu a fost singur. Au fost și alții. A-l arunca doar pe el din avion este nedrept și ineficient”, a spus Victor Ponta.

Ponta consideră că există o șansă, chiar dacă mică și dificilă, ca cei care au votat cândva cu PSD, sau s-au gândit să o facă, să revină.

dar doar dacă se produce o schimbare profundă.

„Vreau eu și echipa mea – câțiva oameni, nu mulți – cei care am obținut 1.240.000 de voturi de la români, inclusiv social-democrați, să ne implicăm într-un efort sincer de reconstrucție. Un efort care să aducă speranță pentru 2028–2029. Mâna mea întinsă este sinceră.

Și spun foarte clar: nu vreau să fiu președintele PSD. Nu voi candida la următorul congres pentru această funcție. Am fost președinte și sunt mândru de asta, dar cred că e vremea unei noi generații. Așa cum eu am venit după Adrian Năstase, trebuie să vină alții. (..)

În ceea ce privește conducerea țării, vreau să-i conving pe toți cei care se consideră patrioți și realiști să permită un guvern de centru-dreapta, format din PNL, USR, UDMR, să preia conducerea alături de noul președinte, Nicușor Dan.

Noi trebuie să rămânem în opoziție. Dar nu o opoziție extremistă sau distructivă, ci una fermă în protejarea interesului românilor și a firmelor românești, dar deschisă reformelor necesare.

Vreau să ne întoarcem la oameni. Să nu mai fortam primarii sa aduca cetățenii cu autobuzele la mitinguri sau la vot! Să mergem în emisiuni fără sa cheltuim bani publici. Să fim prezenți online fără armate de boți și consultanți milionari care se ocupa de campanii murdare . Să renunțăm la practicile care au compromis tot ce înseamnă PSD în ochii multor români, mai ales în diaspora.

Dacă înțelegem și acceptăm asta, putem reconstrui. Este oferta mea, dorința mea, și nu sunt naiv. Nu sunt foarte optimist, dar știu că am datoria să nu asist pasiv”, a declarat Ponta.

El a transmis și un mesaj personal pentru Marcel Ciolacu.

„Știu că e supărat pe mine și mă consideră trădător al lui! Dar si eu simt la fel despre el. Probabil adevărul e undeva la mijloc. Dar, ca doi oameni maturi, ca doi barbati si fosti prieteni care au atatea lucruri in comun, sunt increzator ca putem sa vorbim si sa rezolvam intre noi această situație pe care eu o regret. Trebuie să sprijinim amândoi noua conducere să facă ceea ce e corect pentru partid și pentru România.

Și, poate cel mai important, trebuie să rupem această tradiție urâtă a PSD: toți foștii lideri dați afară. Eu nu vreau să fie dat afară nici Marcel Ciolacu. Dimpotrivă – cred că toți cei care am condus acest partid trebuie să punem umărul și să ajutăm.

Este un moment de viață și de moarte pentru social-democrație. Interesele egoiste, de grup, nu mai pot continua.

Adrian Năstase avea o vorbă care, din păcate, este încă valabilă: „Avionul PSD se prăbușește și ei se bat pe locurile de la business.” Nu asta e soluția. Vreau să particip, și să participăm împreună, la acest drum greu, prin deșert. Am mai fost acolo – în 2005, în 2010, în 2016. Știu că se poate ieși. Cu muncă, cu seriozitate, cu oameni noi. Și, în final, spun din nou, cuvintele mele preferate – care nu sunt neapărat optimiste, dar sunt adevărate:„Dacă vreți ca totul să rămână la fel, trebuie să schimbăm totul.”

Ca până acum, nu se mai poate. Românii ne-au spus asta. Și sper că nu doar cei din această încăpere, ci toți cei care aud acest mesaj, o înțeleg”, a spus în finalul apelului său Victor Ponta.