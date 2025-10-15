Prăbușirea din sondaje

„Penalizații” din sondajele publice se fac că nu înțeleg. Cum că PSD și PNL sunt luați la 13-14, iar USR-ul cu al său tupeu dogit promite cinste și dreptate și stă pe loc, iar UDMR îl aduce pe Viktor Orban să cînte „Noi de-aicea nu plecăm”, un cîntec studențesc de antrenament la beție, nu de program politic.
Cum de nu-i mai apreciază poporul cînd ei încearcă să „salveze țara” din groapa împrumuturilor externe și să refacă drumul spre fericire? Și de ce alegătorii dau semne de o constantă susținere a partidului AUR, singurul care nu are un proiect convingător și care nu încearcă nimic, n-are idei, iar președintele său, în loc să se suie pe cai mari, se scaldă în declarații banale?
Cum și iar cum? Oamenii sunt furioși, neîncrezători și nerecunoscători, iar ei, pătratul politic al eșecului românesc, cîrpiți într-o coaliție, se chinuie să salveze țara și să o ducă prin curțile lor direct spre prosperitate?
De ce scade „patrulaterul” în vreme ce transpiră și crește sau staționează AUR cînd nu face mare brînză?
Unii spun că prăbușirea în sondaje vine de la majorarea TVA-ului și de la scumpirile provocate. Nu cred. Nu-i așa de greu ca oamenii să priceapă că țara este super îndatorată și că trebuia făcut ceva. Pentru talpa țării, sărăcia românească face parte din tradiție. Este aproape un mod de a fi, un răspuns acceptat la atîtea și atîtea promisiuni, proiecte și nevoi de sacrificiu. Ar fi mers și de data aceasta. Corupția a fost la fel. Vine de peste vale de domnia lui Nicolae Ceaușescu, chiar și de dincolo de vremurile capetelor încoronate. Doar că în tranziție s-a tot perfecționat și adaptat la standarde europene. Îți suflă orice contract la calculator și cu caietul de sarcini bine meșteșugit.
Noi, românii, suntem învățați cu răul și cu minciunile stăpînirii. Numai uneori, ne enervăm, mai ales cînd suntem luați de proști.
De-asta cred că neîncrederea în PSD și PNL vine mai ales de la faptul că au îngropat țara în datorii, iar cei care au făcut-o nu sunt luați la întrebări. Ba, unii o duc și mai bine și au schimbat doar țuțuroiul la care să țină sacul. Nici o anchetă, nici un dosar, nici un decont public pentru zecile de miliarde de euro împrumutate și vărsate în nisipurile pe care stau salariile bugetarilor de top. S-au dus în proiecte locale fără cap, pe seama cărora s-a topit o altă mare parte din bani. Au împrumutat basculante și trenuri de bani să facă țara ca o floare și au scos-o la mezat. Cînd va veni vremea restituirilor și n-am avea de unde plăti, ce credeți că se va întîmpla? Se vor plînge băncile că n-au avut noroc și că n-au știut pe cine împrumută? Nici vorbă! Se vor grăbi să ia tot ce va mai deține statul român.
Și al doilea lucru care stă la baza acestei nemulțumiri populare exprimată discret în sondaje vine de la faptul că au început reforma cu tăieri de la amărîți, tot cu vămuirea pe sărăcia oamenilor, iar cînd să se apropie de mahări, de lefurile și de privilegiile lor umflate, de bani cheltuiți în bătaie de joc au început să se uite la cer și să se întrebe dacă nu cumva plouă.
Întrebați pe oricine de la țară dacă pricepe încotro se îndreaptă țara? Și veți găsi destui care să rîdă și să spună că, dacă merge așa împleticit ca Nicușor, unde naiba să ajungă?
intr-o zi vei vedea si tu soarele, nu numai petele din soare sau de pe retina ta, care te ajuta sa urasti tot ce nu-i venit de la stapanire…poporul…devine incet o umbra, el intelege tot mai mult vorbele lui Mark Twain si numaratul lui Stalin…speranta e in vorbele din Biblie…Cand unii vor pieri prin lipsa lor de umanism si prin lacomie…o veni si acea zi cand popoarele se vor elibera si tortionarii vor vedea Apocalipsa sau rodul faptelor lor…Vine, din pacate daca acum 250 de ani a inceput o miscare, noua ne-a trebuit un secol si un principe Nicolae ca sa ne eliberam 1877 si inca 41 de de ani pt a ne intregi…deci inca doua ”plimbari” ale lui Pluto prin constelatii…strastrabunicii au luptat la Plevana…strastranepotii vor vedea Romania demna…
In foto un instantaneu cu o ruda din satul natal al d-lui Nistoresu,cel sarac ca Iov?
Inca un articol propagandistic daca mai era necesar !Cu sasa de vacanta pe Valea Prahovei cu apartamente si vile in Bucuresti,cu milioane proaspat intrate in cont de la vanzarea agregatorului de stiri ,s-a gasit cine sa caineze pe romani ,conform lui Rica Venturiano si principiul sau gazetaresc”ori toti sa muriti,ori toti sa traim’
Saracia lucie din Romania e relevata de faptul ca romanii cumpara pe rupte apartamente in Grecia si Dubai,sa dau numai un exemplu
alegatori cu cat sunt mai umiliti, mai stramtorati ca sa le iasa banutul la parramentari si gasca lor cu atat ii vor vota mai mult…ati uitat de Basescu, de Iohanis, de L Orban-Catu si Ciuca-Ciolacu? si de trotinetistii imbuibati cu pizza de-i enerveaza pe asiatici pt ca lucreaza sambata si duminica pt ca romanii sa nu munceasca…viitorii revoltati care ii vor ”plezni” pe romani ca i-au adus in UE…le-au dat un loc de munca…omitind ca in Bucuresti Metroul, transportutul, Mallurile functioneaza sambata si duminica si nu toti angajatii sunt asiatici, mai sunt si romani…
Sondajele si alegerile au devenit irelevante. Conteaza doar ambasadorii si CSM-ul.
Cine-o fi bunicutza apasata de griji si taxe care-si accepta cu stoicism conditia ingrata? Vreo rubedenie geto-daca indepartata? Lasata pe mana ID dol lului Bolo van Jean…A inteles necesitatea taierilor…Pentru redresare… Si iata, s-a ales si cu niste vreascuri…
Titlul e o șmecherie. Partidele din coaliție au scăzut cu 5 procente ceea ce e chiar puțin după măsurile luate. Concluzia mea este că un număr relativ constant de alegători nu consideră că AUR e o soluție așa că, ori apare ceva nou convingător ori o să-i votăm tot pe ăștia. Deocamdată asta e situația dle Nistorescu, degeaba încerci să-i sperii cu titluri șmecherești.
Ce altceva decat slalom poate fi balacarirea unei facaturi „politice” pe al carei sef il idolatraizezi?
La noi, sub fiecare bolovan se ascunde o comoară de prostie pandemica. La noi, poulimea o singura dată a strigat răspicat la unison: „Vrem… Capu’lu’Motoc…” Ăla care a spus că „sunt prosti”. „Prosti, da mulți” zi-s-a domnitorul. Azi, poulimea vrea ceva, dar nu știe ce vrea. De aceea, crede in vorbele goale ce din coadă sună a lu’Simion Iscariotul, Muza pentru Idiotul…
Printre multele sale hobby-uri Jup Pann u e un imp pat timit sky or exceland in slalomuri, speciale…
Partidele injghebate dupa 89′, sunt percepute de romani, ca fiind grupari de criminalitate financiara organizate. Nimic pt Tara, nimic pt cetateni, totul pt jaf rapid de bani publici. Asa s-a ajuns la saracirea criminala a romanilor, la paraginirea oraselor si satelor – care-au mai ramas. Ajungand la fundul sacului cu bani, coalitia de partide sau ce-or fi ele, au pus Curba de Sacrificiu pe umerii varstnicilor, tinerilor, mamelor, bolnavilor. Poza cu babuta cocosata sub gramada de vreascuri, este simbolul Romaniei de azi.
Ia sa nu ne mai exprimam nemultumirile prin sondaje.Ati vazut cat costa si cat castiga firmele de profil ca INSCOP??? O gramada de bani se scurg din buget.
Vrem sa ne exprimam nemultumire?Iesim in strada si blocam tot, eventual scoatem „sobolanii” afara din Casa Poporului.
Dar nu cred ca avem motivatie suficienta deoarece suntem lenesi si docili.Doar cand nu mai putem sa bagam nimic in traista de pe reafturile supemarketurilor , doar atunci vom iesi in strada!