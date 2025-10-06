Va fi prăpăd în următoarele zile din punct de vedere al vremii în mai bine de jumătate de țară. Specialiștii ANM au emis o informare meteorologică și mai multe coduri de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70…100 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Avertizarea Cod Roșu va fi in vigoare in noaptea de marți spre miercuri și va viza trei județe din SE.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m

Zone afectate: conform textului și hărții

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei

În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvanieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00

Fenomene vizate: ploi abundente

Zone afectate: județele Constanța, Călărași și Ialomița

În județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.