Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a transmis felicitările sale unui subaltern care a refuzat să ia șpagă. Este vorba despre agentul-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu.

Într-o postare pe Facebook, munistrul a anunțat că l-a felicitat pe polițist pentru „conduita sa exemplară”. Totodată, Predoiu consideră firească recunoașterea unui astfel de gest; un gest care „spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma.”

„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii.

Consider firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma.

Astfel de exemple trebuie recunoscute, respectate și urmate.”, se arată în postarea ministrului.

Cătălin Predoiu își declară admirația profundă pentru gestul subalternului

În scrisoarea de felicitare, a cărei fotografie însoțește postarea, Cătălin Predoiu declară că a luat act „(…) cu mare bucurie, de modul dumneavoastră exemplar de gestionare a avenimentului (…).”

El își felicită subalternul pentru că nu a lăsat slăbiciunea umană să-i învingă principiile. Predoiu spune că gestul polițistului „nu a fost doar despre respectarea legii, ci despre apărarea demnității profesiei pe care o reprezentați, și, mai presus de toate, despre respectul față de sine. Ați reușit, astfel, să dați sens cuvintelor onoare, respect și prestigiu.”

Ministrul e de părere că un astfel de comportament e în măsură să schimbe mentalități și să creeze modele de urmat.

„Cu siguranță, fără să știți, ați aprins în rândul colegilor dorința de a fi mai buni, mai responsabili și mai determinați în privința modului în care își desfășoară activitatea.”, se mai arată în scrisoare.

În final, Cătălin Predoiu își mai declară, încă o dată, „profunda admirație” pentru subalternul care a refuzat șpaga.