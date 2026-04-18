Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a transmis felicitările sale unui subaltern care a refuzat să ia șpagă. Este vorba despre agentul-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu.
Într-o postare pe Facebook, munistrul a anunțat că l-a felicitat pe polițist pentru „conduita sa exemplară”. Totodată, Predoiu consideră firească recunoașterea unui astfel de gest; un gest care „spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma.”
„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii.
Consider firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma.
Astfel de exemple trebuie recunoscute, respectate și urmate.”, se arată în postarea ministrului.
Cătălin Predoiu își declară admirația profundă pentru gestul subalternului
În scrisoarea de felicitare, a cărei fotografie însoțește postarea, Cătălin Predoiu declară că a luat act „(…) cu mare bucurie, de modul dumneavoastră exemplar de gestionare a avenimentului (…).”
El își felicită subalternul pentru că nu a lăsat slăbiciunea umană să-i învingă principiile. Predoiu spune că gestul polițistului „nu a fost doar despre respectarea legii, ci despre apărarea demnității profesiei pe care o reprezentați, și, mai presus de toate, despre respectul față de sine. Ați reușit, astfel, să dați sens cuvintelor onoare, respect și prestigiu.”
Ministrul e de părere că un astfel de comportament e în măsură să schimbe mentalități și să creeze modele de urmat.
„Cu siguranță, fără să știți, ați aprins în rândul colegilor dorința de a fi mai buni, mai responsabili și mai determinați în privința modului în care își desfășoară activitatea.”, se mai arată în scrisoare.
În final, Cătălin Predoiu își mai declară, încă o dată, „profunda admirație” pentru subalternul care a refuzat șpaga.
13 comentarii
& Băsescu a dat ”teme” la ”Predoi” , ,,McDonald’s: Big Mac® de la mic la mare”, axa cu Londra și Washington , ”Capul de rățoi” piesă de teatru de George Ciprian , ”Zavalaidinga” Mihai Margineanu ?
@Avocații lu’ Băsescu ”avansați” ministrii la ””oastea” lu’ Mamulos” ? Ca și pe Monica Macovei i-a pus Băsescu să scrie coduri penale, ”suflet candriu” , ”personaj de Eminescu”, probabil cea mai proaspătă ”achiziție” , Lucescu , ”Predoiu” este totuși un ”superlativ” , un ”big”, pe axa cu Londra și Washington ?
Sa nu-l acuzam pe Predoiu. Intr-o tara unde coruptia e peste tot in institutiile staului, acest gest de a refuza mita e o anormalitate. Ce cuvinte popmpoase a folosit. Si-a gresit cariera.
Azi-noapte am desenat pe pereti,la MAI & Politie / O p&&& mare si am scris pe ea JUSTITIE(Capturata).
Hai sa nu ne mai mintim unii pe altii, spuneti spagarii musamalizati de mafie.
In ce hal am ajuns! Nu ne mai facem bine decat cu o resetare totala!!!
Asta e un satrap!la justitie a dat oug cu mariri de salarii,sporuri si pensii!la MAI a zis sa isi faca treaba indiferent cum si daca sunt platiti!astia nu pot sa il agate cum putea MJ?!?
@ Predoiu, hai cu ce ”ați furat”, cu Pahonțu cu Vulpea și alții de la Dumbravă, că trebuie să faceți buget cu ce s-au căpătuit ”barosanii MAI”, avocatura ălora de v-au oferit condiții să aveți legi cum vă era vouă avantajos ?
Si nu merita sa fie admirat?
Cati refuza spaga in ziua de azi? Politistul acela este o exceptie. Merita toata admiratia.
Ajunge la Gazeta de perete a Militiei
Nu e rău și apreciez atitudinea ministrului și a polițistului ! Dar , existența acestui gest singular , aproape inexistent , sau dintr-o eroare de calcul … , de a refuza , determină reacția exhaustivă a ministrului . Societatea noastră , nu e obișnuită cu normalitatea . Oricum , felicitări celor doi .
Vsi de capul lui de ministru…felicita un om pentru ca isi face treaba,atributiile lui personale…mai bine s-ar ocupa de pensiile din sistem,de inechitati,de lipsurile activilor,de cumetria din sistem…de la post comunal pana la minister…multe increngaturi.