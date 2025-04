Premieră. Prima româncă învestită High Sheriff în Marea Britanie (video)

Românca Diana Stroia a fost învestită în rolul de High Sheriff al regiunii West Glamorgan din Țara Galilor, fiind pentru prima dată când un cetățean român este numit în această funcție onorifică, cu tradiție de peste 1.000 de ani în sistemul britanic, a informat joi într-un comunicat de presă platforma RePatriot.

”Astăzi, ca prima româncă numită High Sheriff of West Glamorgan, port cu mândrie valorile credinței și ale familiei care m-au format. De 24 de ani, Țara Galilor mi-a devenit acasă, oferindu-mi sprijin și inspirație. Am promovat cultura românească și am susținut comunitatea cu dedicare. Acum, îmi ofer slujirea cu respect Casei Regale Britanice și încurajez românii, oriunde s-ar afla, să fie o lumină și un exemplu demn al țării noastre”, a declarat Diana Stroia.

La ceremonie, care a avut loc la 8 aprilie, au participat oficiali britanici, lideri ai comunităților locale și românești, dar și antreprenori români din Regatul Unit.

”Numirea primului cetățean român, Diana Stroia, în funcția de High Sheriff în Țara Galilor – West Glamorgan este un eveniment cu o semnificație deosebită atât pentru relația dintre România și Marea Britanie, cât și pentru comunitatea românească din Regatul Unit. I-am descoperit dăruirea în timp ce ocupa funcția de Consul Onorific al României în Țara Galilor, rol ce necesită o determinare și un angajament neobosit de a servi țara pe care o reprezintă”, a declarat ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Laura Popescu.

Diana Stroia, inclusă în Top 100 Români de Pretutindeni în 2021 la categoria Profesioniști, cu o vastă experiență în domeniul financiar și tehnologic, este o susținătoare dedicată a comunității în care trăiește și promovează oportunitățile de afaceri între România și patria de adopție, potrivit comunicatului citat.

”Este mare onoare pentru noi ca o româncă să reprezinte Casa Regală Britanică în această demnitate și noi să fim invitați la ceremonia impresionantă. Ne bucurăm pentru Diana Stroia, vom fi alături de ea în misiunea asumată și suntem siguri că va fi un nou motiv de apropiere între România și Țara Galilor”, a declarat Marius Bostan, fondator RePatriot și antreprenor în serie.

La rândul său, Alina Balațchi Lupașcu, cofondatoare Romanian Women in UK, a declarat că momentul ‘aduce un plus de vizibilitate și recunoaștere comunității românești din Regatul Unit’.