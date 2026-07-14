Premierul Cehiei, vizat de o anchetă a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi

Revenit la conducerea guvernului la finalul anului trecut, Babis susține că a transferat acțiunile deținute în Agrofert către un fond fiduciar independent. Astfel, el a arătat că măsura îl scutește de exigențele impuse de legislația cehă și cea europeană în privința incompatibilităților.

Parchetul European a cerut sprijin autorităților judiciare

Presa din Cehia arată că Parchetul European (EPPO) a făcut demersuri pe lângă poliția din Cehia pentru a coopera în această anchetă. Agenția poliției cehe de combatere a criminalității organizate a transmis că gestionează solicitarea în conformitate cu recomandările EPPO.

O primă reacție a venit din partea ministrului Finanțelor, Alena Schillerova. Aceasta este convinsă că Andrej Babis și-a rezolvat toate situațiile care l-ar fi putut determina să ajungă într-un conflict de interese.

Reclamat de Partidul Piraților

Partidul Piraților, formațiune de opoziție din Cehia, susține că ancheta EPPO a pornit de la o plângere pe care partidul a depus-o cu privire la utilizarea fondurilor europene de către firmele lui Babis în trecut.

Parchetul European verifică atât utilizarea fondurilor europene accesate recent, cât și dacă autoritățile din Cehia au solicitat rambursarea a peste 300 de milioane de euro din fondurile plătite companiilor lui Babis, în perioada 2017 – 2021, când acesta a mai ocupat funcția de prim-ministru.

Cehia refuză sprijinul pentru Ucraina

Andrei Babis, aflat în fruntea partidului anti-sistem ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) a câștigat alegerile electorale în octombrie anul trecut. Mesajul său în campanie a vizat oprirea ajutoarelor militare pentru Ucraina și combaterea inegalităților sociale.

După Summitul NATO de la Ankara, desfășurat în urmă cu o săptămână, șeful guvernului de la Praga a făcut un anunț public prin care a explicat că Cehia nu va susține pachetul de sprijin pentru Ucraina, convenit de statele Alianței.

Babis se află acum în fruntea unei coaliții din care fac parte două partide apropiate formațiunii pe care o conduce. Este vorba despre partidul „Motoriștilor” și partidul de extremă dreapta Libertate ți Democrație Directă. Acest partid este ostil UE și NATO.