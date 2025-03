Premiile Oscar. Ce-a făcut actorul Sebastian Stan

Speranță frântă pentru actorul american de origine română Sebastian Stan. Adrien Brody a primit Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea din „The Brutalist”. categorie la care a concurat și Sebastian Stan.

La această categorie au fost nominalizați Adrien Brody („The Brutalist”), Timothée Chalamet („A Complete Unknown”), Colman Domingo („Sing Sing”), Ralph Fiennes („Conclave”), Sebastian Stan (‘The Apprentice’).

Acesta este cel de-al doilea premiu Oscar din cariera lui Brody, după cel primit pentru rolul principal din filmul ‘The Pianist’ (2002).

Actorul american, în vârstă de 51 de ani, interpretează în filmul ‘The Brutalist’, ce are o durată de peste trei ore și jumătate, un imigrant ungar, arhitect și supraviețuitor al Holocaustului care părăsește Europa la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a încerca să își refacă viața și cariera în Statele Unite.

Pelicula este regizată de cineastul Brady Corbet.

Adrien Brody accepts the 2025 #Oscar for best actor for #TheBrutalist pic.twitter.com/851hTDgc0h

— The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025