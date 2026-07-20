Presa sud-americană, la picioarele Spaniei după finala Cupei Mondiale. Ce au scris argentinienii despre Messi și Argentina

Presa argentiniană a primit cu dezamăgire rezultatul, dar a recunoscut că Spania a fost echipa mai bună în finala Cupei Mondiale și că victoria sa a fost meritată.

Totodată, jurnaliștii au lăudat modul în care Argentina a luptat până la final și au subliniat efortul lui Lionel Messi și al colegilor săi.

Pentru Argentina, finala pierdută a însemnat „sfârșitul unui vis”, dar și finalul unei campanii în care echipa a încercat să demonstreze că poate rămâne în vârful fotbalului mondial după succesul de la Cupa Mondială din Qatar.

Presa argentiniană recunoaște superioritatea Spaniei în finală

Publicația La Nacion a scris că Argentina a rezistat cât a putut, dar nu a reușit să oprească Spania în momentele decisive ale meciului.

Jurnaliștii argentinieni au remarcat că eliminarea lui Enzo Fernández a afectat echilibrul echipei lui Lionel Scaloni. Argentina nu a mai avut aceeași forță ca în turneul din Qatar și a întâmpinat probleme în fața unei formații spaniole care a controlat mai bine jocul.

Spania a marcat golul decisiv în prelungiri și a devenit campioană mondială, în timp ce Argentina a trebuit să accepte pierderea trofeului pe care îl câștigase în 2022.

Messi și colegii săi, apreciați pentru lupta din finală

Olé a pus accentul pe caracterul echipei Argentinei și pe reacția jucătorilor după fluierul final.

Publicația a scris că fotbaliștii trebuie apreciați pentru modul în care au luptat și pentru faptul că au construit o echipă unită, bazată pe muncă și sacrificiu. Imaginea lui Lionel Messi plângând și îmbrățișându-se cu colegii săi a devenit una dintre cele mai emoționante scene ale serii.

Chiar dacă Argentina a pierdut, Olé a considerat că această generație va rămâne una importantă în istoria naționalei.

Totuși, publicația a recunoscut că Spania a fost mai bună în finală, a avut mai mult control asupra jocului și a meritat trofeul.

Emiliano Martínez a ținut Argentina în joc, dar atacul nu a funcționat

Potrivit Infobae, Argentina a luptat până în ultimele minute, însă a ajuns la limita rezistenței fizice.

Emiliano Martínez a avut o evoluție excelentă și a reușit 11 parade, menținând echipa în meci. În schimb, Argentina a avut dificultăți în atac și nu a reușit să creeze suficiente ocazii.

Primul șut pe poartă al Argentinei a venit abia în prelungiri, când Giuliano Simeone a trimis mingea peste transversală. Spania a profitat de această situație și a câștigat cu 1-0 prin golul lui Ferrán Torres din minutul 105.

Pentru Argentina rămâne dezamăgirea pierderii finalei, însă și imaginea unei echipe care a luptat până la capăt. Pentru Messi și colegii săi, această partidă a fost încă un moment important într-o perioadă care a readus naționala argentiniană printre cele mai puternice echipe din lume.