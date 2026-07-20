Presa sud-americană, la picioarele Spaniei după finala Cupei Mondiale. Ce au scris argentinienii despre Messi și Argentina

Presa argentiniană a primit cu dezamăgire rezultatul, dar a recunoscut că Spania a fost echipa mai bună în finala Cupei Mondiale și că victoria sa a fost meritată.
Totodată, jurnaliștii au lăudat modul în care Argentina a luptat până la final și au subliniat efortul lui Lionel Messi și al colegilor săi.
Pentru Argentina, finala pierdută a însemnat „sfârșitul unui vis”, dar și finalul unei campanii în care echipa a încercat să demonstreze că poate rămâne în vârful fotbalului mondial după succesul de la Cupa Mondială din Qatar.
Presa argentiniană recunoaște superioritatea Spaniei în finală
Publicația La Nacion a scris că Argentina a rezistat cât a putut, dar nu a reușit să oprească Spania în momentele decisive ale meciului.
Jurnaliștii argentinieni au remarcat că eliminarea lui Enzo Fernández a afectat echilibrul echipei lui Lionel Scaloni. Argentina nu a mai avut aceeași forță ca în turneul din Qatar și a întâmpinat probleme în fața unei formații spaniole care a controlat mai bine jocul.
Spania a marcat golul decisiv în prelungiri și a devenit campioană mondială, în timp ce Argentina a trebuit să accepte pierderea trofeului pe care îl câștigase în 2022.
Messi și colegii săi, apreciați pentru lupta din finală
Olé a pus accentul pe caracterul echipei Argentinei și pe reacția jucătorilor după fluierul final.
Publicația a scris că fotbaliștii trebuie apreciați pentru modul în care au luptat și pentru faptul că au construit o echipă unită, bazată pe muncă și sacrificiu. Imaginea lui Lionel Messi plângând și îmbrățișându-se cu colegii săi a devenit una dintre cele mai emoționante scene ale serii.
Chiar dacă Argentina a pierdut, Olé a considerat că această generație va rămâne una importantă în istoria naționalei.
Totuși, publicația a recunoscut că Spania a fost mai bună în finală, a avut mai mult control asupra jocului și a meritat trofeul.
Emiliano Martínez a ținut Argentina în joc, dar atacul nu a funcționat
Potrivit Infobae, Argentina a luptat până în ultimele minute, însă a ajuns la limita rezistenței fizice.
Emiliano Martínez a avut o evoluție excelentă și a reușit 11 parade, menținând echipa în meci. În schimb, Argentina a avut dificultăți în atac și nu a reușit să creeze suficiente ocazii.
Primul șut pe poartă al Argentinei a venit abia în prelungiri, când Giuliano Simeone a trimis mingea peste transversală. Spania a profitat de această situație și a câștigat cu 1-0 prin golul lui Ferrán Torres din minutul 105.
Pentru Argentina rămâne dezamăgirea pierderii finalei, însă și imaginea unei echipe care a luptat până la capăt. Pentru Messi și colegii săi, această partidă a fost încă un moment important într-o perioadă care a readus naționala argentiniană printre cele mai puternice echipe din lume.
Află și Spania este noua campioană mondială. Ferran Torres a marcat unicul gol al finalei, în prelungiri
6 comentarii
Argentino, țară tributară sângelui din trecut, cruzimii, jertfei ciudate etc!
Ești un amestec, în genetica ta, de agresivitate fără control!
Ați fost niște looseri prin voi înșivă, tributari a ce va definește!
Rușinos, Argentina, vai de voi și cloaca voastră în care trăiți de atâția ani!
Del sangue…!
Atâta știți, așa trăiți!
Să ziceți mersi că ați luat cupe!
In rest, rămâneți în colțul ăla uitat de timp, în tărâmul ăla ciudat!
Hagi, MARETULE, tine minte:
Fă rost de un „10” care să poată, să știe, să facă diferența.
Invata-i să PASEZE și să gândească Spațiul de joc Cum să îl obțină!
Control la minge, rapid, control, control, control!
In afara de remontade,parerea mea este ca acesta e meciul,de la Mondialul asta,in care Argentina a jucat cel mai bine.Insa eroul lor din meciul cu Anglia (Fernandez) le-a fost si gropar.
jucat ca niste cotonogari din spatele scolii! Asa se prezinta o campioana mondiala?
Ma mir ca nu a fost nimeni scos pe targa! Arbitrul a fost prea bland, ce este aia joc barbatesc, sa dai peste cap un adversar, sa vii cu coatele in fata, sa tii mereu mana-n gatul adversarului?
Astora le trebuia un Halland adversar! Rusinos!
Nu mi se pare ca a fost chiar asa. Dar ma rog, daca a recunoaste infrangerea inseamna ca esti la picioarele cuiva si ca trebuie sa fii si umilit? Asta e spiritul de fair-play?
Se confirma ceea ce am spus dintai: spaniolii au fost agresivi.
Spania a jucat cu mult mai bine si isi merita victoria ! Messi nu a fost ajutat de coechipierii lui in tot parcursul jocului.
Pe Messi n-a fost cine sa-l ajute. Messi ramane cel mai bun jucas dar singur nu ajunge. Ar mai trebui inca 9 fotbalisti si nu doar atleti pe langa el.
Ai remarcat de cate ori au pierdut mingea argetinienii in fata propriului careu?! Dar si lipsa de mobilitate? Spaniolii au avut tot timpul mai multi jucatori in zona mingii ca argentinienii.