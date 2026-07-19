Anglia a bătut Franța cu 6 la 4 și a câştigat finala mică de la Cupa Mondială, într-un meci de 10

Mbappe: Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie şi să joc finala.

Redactia Cotidianul - redactor
Anglia a bătut Franța cu 6 la 4 și a câştigat finala mică de la Cupa Mondială, într-un meci de 10

Mbappe: Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie şi să joc finala.

Reprezentativa Angliei a învins, sâmbătă, la Miami, selecţionata Franţei, scor 6-4 (4-0), şi a ocupat locul 3 la Cupa Mondială de fotbal. Meciul a fost unul spectaculos, demn de cele două mari naţiuni fotbalistice europene.

În prima repriză, naţionala Franţei , cu  schimbări faţă de meciurile precedente, a fost ”groggy” în faţa jucătorilor lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane, scrie News

Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18.  În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a marcat în minutul 45+1.

Însă după pauză, situaţia s-a schimbat, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe de două ori şi Barcola. Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale.

După meci, acesta a declarat: „Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie şi să joc finala”.

„Încerc doar să-mi ajut echipa să câştige. Când înscrii multe goluri la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie. E bine pentru moştenirea lăsată, dar astăzi nu este primul lucru la care mă gândesc”, a adăugat el.

Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a mai schimbat. În minutul 87, englezii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka. 

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a marcat în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în același minut.

După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

Componenţa echipelor:

Franţa: Maignan – Gusto (Kounde – 90+1), Konaté (Upamecano – 46), Lacroix, Theo Hernández (Digne – 46) – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (Dembele – 46), Doué (Barcola – 46)- Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Anglia: Henderson – Quansah (James – 83), Konsa, Guehi (Chalobah – 90+3), Spence – Rice, Eze (Bellingham – 79) – Saka, Rogers, Rashford (Watkins – 46) – Toney (Anderson – 79). Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei. 

Întâlniri anterioare la Cupa Mondială

Anglia şi Franţa s-au întâlnit de 32 de ori, dintre care de trei ori la Cupa Mondială. Anglia a câştigat un meci din faza grupelor în 1966 cu 2-0, graţie unei duble a lui Roger Hunt. 

A câştigat din nou în prima fază a grupelor din 1982, impunându-se cu 3-1 datorită celor două goluri marcate de Bryan Robson şi unuia marcat de Paul Mariner. 

Ultima lor întâlnire a avut loc în sferturile de finală ale turneului din 2022 din Qatar, când Franţa s-a impus cu 2-1, Aurelien Tchouameni şi Oliver Giroud marcând înainte şi după un penalty transformat de Kane, care a ratat apoi ţinta la o lovitură de la 11 metri ulterioară.

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2 comentarii

  1. AZR trebui să facEM un Campionat SEPARAT, AutenticEuropan. IMBECILII Lacomi de Bani , ÎmpărațiiTEMBELI ai Fotbalului” execută ConștientSauNU, NU are importanță, CEEA CE Clocesc STĂPÂNII lor, DREACII menționați …

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