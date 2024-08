Prinţul William îndurerat

Prinţul William al Marii Britanii i-a adus un omagiu lui Sven-Goran Eriksson, care a murit, luni.

”Un adevărat gentleman al jocului”, spune William.

”Am aflat cu părere de rău de decesul lui Sven-Göran Eriksson. L-am întâlnit de mai multe ori ca selecţioner al Angliei şi am fost întotdeauna impresionat de carisma şi pasiunea sa pentru joc. Gândurile mele sunt alături de familia şi prietenii săi. Un adevărat gentleman al jocului”, a transmis prinţul William pe X.

Tehnicianul suedez Sven-Goran Eriksson a murit de cancer pancreatic la vârsta de 76 de ani.

Eriksson a fost selecţioner al Angliei în perioada 2001-2006.

Prince William has paid tribute to

„Sad to hear about the passing of Sven-Goran Eriksson, I met him several times as England manager and was always struck by his charisma and passion for the game.”

„My thoughts are with his family and friends.”

„A true gentleman of the game.” ❤️ pic.twitter.com/9C3Sp8E5as

— Rafa (@PolishGeordie) August 26, 2024