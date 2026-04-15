Raportul a fost adoptat de Comisia pentru bugete cu 26 de voturi, 9 împotrivă și 5 abțineri și reprezintă o creștere de 10% față de propunerea Comisiei din iulie 2025.

Deputații europeni spun că aceasta este suma minimă de bani de care UE are nevoie pentru

a-și îndeplini angajamentele

a răspunde așteptărilor cetățenilor

a aborda provocările majore

inclusiv războaiele la scară largă din Europa, provocările economice și sociale, un decalaj de competitivitate și agravarea crizei climatice și a biodiversității.

Aceștia subliniază că următorul buget pe termen lung al UE trebuie să rămână un buget de investiții care să sprijine

politicile UE

cetățenii

regiunile

întreprinderile

IMM-urile

asigurând în același timp valoarea adăugată a UE în comparație cu cheltuielile naționale.

Deși raportul nu modifică structura CFM propusă de Comisie, deputații europeni se opun vehement renaționalizării bugetului UE, avertizând că abordarea Comisiei de tip „un plan per stat membru” ar putea

submina politicile UE

reduce transparența

crea concurență între beneficiari

Finanțarea pentru programele-cheie

Deputații europeni doresc politici solide și finanțate în mod adecvat, cu alocări distincte

pentru politicile din cadrul planurilor naționale și regionale de parteneriat

inclusiv Politica Agricolă Comună și Politica în domeniul pescuitului, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice, Politica de Coeziune, Fondul Social European și Afaceri Interne

Deputații europeni salută propunerea Comisiei de dublare a finanțării pentru

consolidarea competitivității

capacității de apărare

inovării

tranziției digitale și verzi

infrastructurii

sănătății

educației

culturii

Sprijin sporit pentru programe-cheie precum

Fondul european pentru competitivitate (FEC)

Orizont Europa

Mecanismul pentru interconectarea Europei

Erasmus+

AgoraEU

mecanismul de protecție civilă

împreună cu o finanțare dedicată pentru acțiunile EU4Health, precum și pentru acțiunile legate de LIFE în cadrul FEC.

Deși susțin creșterea resurselor pentru acțiunea externă, deputații europeni spun că suma propusă este încă insuficientă.

Finanțare mai mare pentru

extindere

dezvoltare

sprijin pentru Ucraina

cooperare multilaterală ajutor umanitar

Transparența și responsabilitatea

Deputații europeni subliniază că simplificarea nu trebuie să submineze transparența, responsabilitatea sau supravegherea democratică.

De asemenea, aceștia își exprimă îngrijorarea cu privire la finanțarea pe scară largă care nu este legată de costuri, ceea ce ar putea îngreuna auditul adecvat.

Deși recunosc nevoia de flexibilitate, aceștia avertizează că flexibilitatea fără transparență ar putea submina încrederea publicului în UE.

Venituri

Deputații europeni reafirmă angajamentul Parlamentului de a introduce noi așa-numite „resurse proprii” pentru a rambursa datoria NextGenerationEU și a finanța bugetul UE.

Aceștia îndeamnă statele membre să ajungă rapid la un acord cu privire la aceste noi surse de venituri.

Propunerile eliminate de pe listă ar trebui înlocuite cu alte alternative

o taxă pe serviciile digitale

o taxă pe jocurile de noroc online

o extindere a Mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM)

o taxă pe câștigurile de capital din criptoactive

Suplimente propuse

(în prețurile actuale, lista nu este exhaustivă):

Dimensiunea totală a CFM: +197,30 miliarde

Politica Agricolă Comună (PAC): +139,31 miliarde

Fonduri structurale și de coeziune: +78,87 miliarde

Fondul Social European (FSE): +124,19 miliarde

Politici de azil și migrație, gestionarea frontierelor și securitate: +3,82 miliarde

Fondul European pentru Competitivitate (FEC): +30,05 miliarde

Orizont Europa: +25 miliarde

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): +9,86 miliarde

Mecanismul de protecție civilă al UE și pregătirea pentru sănătate (UCPM+): +1,74 miliarde

Erasmus+: +6,56 miliarde

AgoraEU: +2,14 miliarde

Programul Europa Globală: +24,06 miliarde

Odată confirmat în plen (votul este planificat pentru 29 aprilie), Parlamentul va fi pregătit să înceapă negocierile cu Consiliul privind regulamentul care stabilește structura și principalele cifre ale bugetului 2028-2034.

Discuțiile pot începe odată ce Consiliul convine asupra unei poziții comune.

Întrucât regulamentul CFM necesită acordul Parlamentului pentru a fi aprobat, se așteaptă ca statele membre să ia în considerare solicitările deputaților europeni.