Raportul a fost adoptat de Comisia pentru bugete cu 26 de voturi, 9 împotrivă și 5 abțineri și reprezintă o creștere de 10% față de propunerea Comisiei din iulie 2025.
Deputații europeni spun că aceasta este suma minimă de bani de care UE are nevoie pentru
- a-și îndeplini angajamentele
- a răspunde așteptărilor cetățenilor
- a aborda provocările majore
inclusiv războaiele la scară largă din Europa, provocările economice și sociale, un decalaj de competitivitate și agravarea crizei climatice și a biodiversității.
Aceștia subliniază că următorul buget pe termen lung al UE trebuie să rămână un buget de investiții care să sprijine
- politicile UE
- cetățenii
- regiunile
- întreprinderile
- IMM-urile
asigurând în același timp valoarea adăugată a UE în comparație cu cheltuielile naționale.
Deși raportul nu modifică structura CFM propusă de Comisie, deputații europeni se opun vehement renaționalizării bugetului UE, avertizând că abordarea Comisiei de tip „un plan per stat membru” ar putea
- submina politicile UE
- reduce transparența
- crea concurență între beneficiari
Finanțarea pentru programele-cheie
Deputații europeni doresc politici solide și finanțate în mod adecvat, cu alocări distincte
- pentru politicile din cadrul planurilor naționale și regionale de parteneriat
inclusiv Politica Agricolă Comună și Politica în domeniul pescuitului, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice, Politica de Coeziune, Fondul Social European și Afaceri Interne
Deputații europeni salută propunerea Comisiei de dublare a finanțării pentru
- consolidarea competitivității
- capacității de apărare
- inovării
- tranziției digitale și verzi
- infrastructurii
- sănătății
- educației
- culturii
Sprijin sporit pentru programe-cheie precum
- Fondul european pentru competitivitate (FEC)
- Orizont Europa
- Mecanismul pentru interconectarea Europei
- Erasmus+
- AgoraEU
- mecanismul de protecție civilă
- împreună cu o finanțare dedicată pentru acțiunile EU4Health, precum și pentru acțiunile legate de LIFE în cadrul FEC.
Deși susțin creșterea resurselor pentru acțiunea externă, deputații europeni spun că suma propusă este încă insuficientă.
Finanțare mai mare pentru
- extindere
- dezvoltare
- sprijin pentru Ucraina
- cooperare multilaterală ajutor umanitar
Transparența și responsabilitatea
Deputații europeni subliniază că simplificarea nu trebuie să submineze transparența, responsabilitatea sau supravegherea democratică.
De asemenea, aceștia își exprimă îngrijorarea cu privire la finanțarea pe scară largă care nu este legată de costuri, ceea ce ar putea îngreuna auditul adecvat.
Deși recunosc nevoia de flexibilitate, aceștia avertizează că flexibilitatea fără transparență ar putea submina încrederea publicului în UE.
Venituri
Deputații europeni reafirmă angajamentul Parlamentului de a introduce noi așa-numite „resurse proprii” pentru a rambursa datoria NextGenerationEU și a finanța bugetul UE.
Citește și: Vot pentru bugetul UE din anii următori. De unde vin banii pentru România
Aceștia îndeamnă statele membre să ajungă rapid la un acord cu privire la aceste noi surse de venituri.
Propunerile eliminate de pe listă ar trebui înlocuite cu alte alternative
- o taxă pe serviciile digitale
- o taxă pe jocurile de noroc online
- o extindere a Mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM)
- o taxă pe câștigurile de capital din criptoactive
Suplimente propuse
(în prețurile actuale, lista nu este exhaustivă):
- Dimensiunea totală a CFM: +197,30 miliarde
- Politica Agricolă Comună (PAC): +139,31 miliarde
- Fonduri structurale și de coeziune: +78,87 miliarde
- Fondul Social European (FSE): +124,19 miliarde
- Politici de azil și migrație, gestionarea frontierelor și securitate: +3,82 miliarde
- Fondul European pentru Competitivitate (FEC): +30,05 miliarde
- Orizont Europa: +25 miliarde
- Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): +9,86 miliarde
- Mecanismul de protecție civilă al UE și pregătirea pentru sănătate (UCPM+): +1,74 miliarde
- Erasmus+: +6,56 miliarde
- AgoraEU: +2,14 miliarde
- Programul Europa Globală: +24,06 miliarde
Odată confirmat în plen (votul este planificat pentru 29 aprilie), Parlamentul va fi pregătit să înceapă negocierile cu Consiliul privind regulamentul care stabilește structura și principalele cifre ale bugetului 2028-2034.
Discuțiile pot începe odată ce Consiliul convine asupra unei poziții comune.
Întrucât regulamentul CFM necesită acordul Parlamentului pentru a fi aprobat, se așteaptă ca statele membre să ia în considerare solicitările deputaților europeni.