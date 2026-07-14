Problemele financiare îi determină pe români să ceară băncilor diminuarea ratelor

Aceste solicitări vin din partea oamenilor care nu-mi mai permit ratele și vor să negocieze cu băncile pentru diminuarea lor.

Diminuarea ratelor, soluția la care apelează românii

În 2025 au fost depuse 1.400 de astfel de solicitări, în primul semestru al anului, iar în 2026, în aceeași perioadă, numărul lor a ajuns la 2.000.

Este o creștere cu 40% spun experții.

Ce înseamnă, de fapt, diminuarea ratelor?

Diminuarea ratelor înseamnă reducerea sumei lunare pe care clientul o primește către bancă. Ea se poate realiza prin prelungirea duratei creditului, reeșalonare sau restructurare.

Scopul este ca debitorul să poată continua plățile, fără a acumula restanțe și a intra în Biroul de Creditare.

Nu oricine poate beneficia însă de reducerea ratelor. Băncile sunt de acord cu această măsură doar în cazul în care clientul își pierde locul de muncă, i se reduc veniturile, are probleme medicale sau întâmpină alte situații care-i afectează capacitatea de plată.

Banca va refuza din start să aprobe cererile vagi sau lipsite de argumente.

Specialiștii în creditare recomandă ca solicitarea să fie redactată clar și concis. Cererea trebuie să includă datele personale, numărul contractului de credit, motivul exact al dificultăților financiare și perioada pentru care se solicită diminuarea ratei. Este esențial ca debitorul să arate că situația este temporară și că își menține intenția de a plăti creditul.

Pentru ca banca să poată analiza cererea, clientul trebuie să atașeze acte justificative: adeverință de venit, fluturaș de salariu, decizie de concediere, acte medicale sau orice document care dovedește schimbarea situației financiare. Fără aceste dovezi, cererea riscă să fie respinsă.

IFN-urile au refuzat să dea curs solicitărilor

Dacă băncile s-au arătat mai deschise să negocieze, nu aceeași disponibilitate au arătat-o însă IFN-urile.

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare arată că aceste entități financiare au refuzat categoric să accepte cereri privind diminuarea ratelor. În astfel de situații, clienii nu au cum să mai acționeze.