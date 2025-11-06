În România, a fost adoptată joi o lege care permite împușcarea urșilor care intră în localități. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că legea vine ca o soluție de compromis.

În Slovacia, guvernul a aprobat uciderea celor 350 de urși în aprilie. Aceștia au invocat pericolul pentru populație, conform News.ro.

Greenpeace „a depus o plângere la Reprezentanţa permanentă a Comisiei Europene la Varşovia împotriva guvernului slovac, deoarece aceste vânări ale urşilor care au loc în Slovacia se desfăşoară foarte aproape de graniţa cu Polonia”, au declarat pentru AFP reprezentanți ai asociației. În Polonia, animalele sunt protejate de lege.

„Urşii nu cunosc noţiunea de frontieră”, spune Aleksandrei Wiktor, activistă Greenpeace. Ea spune că decizia amenință populația de urși din Polonia.

De altfel, polonezii au solicitat oficial Slovaciei să respecte o zonă de 30 de kilometri după graniță în care să nu împuște urși. Demersurile n-au avut, însă, succes.

Legislația europeană prevede că urșii pot fi omorâți doar în caz de pericol iminent asupra oamenilor sau a bunurilor și doar dacă nu există alte soluții.