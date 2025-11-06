UPDATE Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc

În România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu publicat de Ministerul Mediului în aprilie.

De Alex Tudor
UPDATE Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc

FOTO: Inquam Photos / George Călin

În România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu publicat de Ministerul Mediului în aprilie.

Guvernul României a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care procedura de împușcare a unui urs intrat în localități a fost simplificată. Proiectul actului normativ mai cuprinde și amenzi drastice pentru cei care hrănesc urșii. Proiectul a fost inițiat de Ministerul Mediului.

UPDATE, 14.10: Ordonanța de urgență a fost aprobată de guvern. După ședință, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că legea vine cu o soluție de compromis.

„Aplicăm în continuare principiul gradualității în extravilan. Dar în interiorul localităților vom scoate condiția gradualității”, a explicat aceasta. Comisia va putea decide dacă are loc intervenția prin alungare, relocare sau împușcare”, a explicat aceasta.

Astfel, comisia nu va fi nevoită să ia din start decizia de împușcare, ci poate apela și la alte modalități de îndepărtare a pericolului. Până acum, soluția împușcării era ultima la care autoritățile puteau apela, chiar dacă ursul era unul extrem de periculos.

Mai mult, comisia se va putea întâlni și prin mijloace electronice, pentru a diminua timpul de reacție.

„Am introdus și poliția locală ca făcând parte din această comisie, în cazul în care Jandarmeria nu este în zonă la acel moment”, a mai spus Diana Buzoianu, care a adăugat că la unele intervenții jandarmii au ajuns și după două ore.

Ministrul Mediului a mai spus în conferința de presă că decizia finală în ceea ce privește modalitatea de intervenție aparține primarului localității în care și-a făcut apariția ursul.

Știrea inițială

În ceea ce privește împușcarea urșilor, simpla semnalare a prezenței acestora în localități va permite intervenția directă. Legislația actuală prevede ca intervenția de împușcare să se facă gradual: alungare, tranchilizare și relocare și de-abia mai apoi extragere prin eutanasiere sau împușcare. Totuși, excepție de la această prevedere fac puii de urși care au mai puțin de un an.

Proiectul ordonanței de urgență mai introduce și un nou termen, urs habituat. Acesta este definit ca fiind acel „exemplar din specia urs brun care, în urma contactului repetat și necontrolat cu omul și a accesului frecvent la surse antropice de hrană, are un comportament deviat, pierzând reacția naturală de evitare a prezenței umane și generând riscuri crescute pentru integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora”.

Proiectul ordonanței de urgență conține modificări și în ceea ce privește Legea vânătorii și a fondului cinegetic. Mai exact, este inclusă prevederea potrivit căreia hrănirea urșilor este strict interzisă. Mai mult, cei care vor continua să facă acest lucru vor risca amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.

Ministerul Mediului a transmis că neadoptarea acestor măsuri „ar perpetua o situaţie care pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor pe teritoriul României”.

