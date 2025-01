Proclamație din Transilvania către toată Românimea!

Initiațivă inedită a lui Daniel Ghiță și Valer Marian. Cei doi au lansat o Proclamație al cărei text îl redăm mai jos:

Români! Compatrioți!

Sub auspiciile organizației civice ULTIMII PATRIOȚI (cu arie principală de activitate în Transilvania), de Ziua Unirii Principatelor Moldovei și Țării Românești, aflându-ne într-o conjunctură geopolitică instabilă și periculoasă, cu război la frontierele noastre din răsărit și din miazănoapte, și aproape de ceasul al doisprezecelea al salvării și izbăvirii neamului românesc, subsemnații VALER MARIAN (licențiat în drept, luptător anticeaușist-membru al Ligii Luptătorilor din Decembrie 1989/nesolicitant de certificat de revoluționar/, voluntar în Basarabia în războiul de pe Nistru din 1992, membru al Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu, președinte onorific al Uniunii Românilor DACIA din Transcarpatia-Ucraina, fost procuror, prefect, jurnalist, scriitor și senator independent -în al doilea mandat) și DANIEL GHIȚĂ (licențiat în educație fizică și sport, fost profesor de sport, ofițer SPP, campion mondial la kickbox, categoria supergrea, activist civic și deputat independent-la final de mandat), ambii căpitani în rezervă ai Ministerului Apărării Naționale, anunțăm, la începutul unui an cu semne astrale pentru români și pentru România, inițierea și constituirea unei ample mișcări de redresare și renaștere națională, de activizare civică și patriotică, de relansare și revigorare a suveranismului în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Condițiile care au premers și cauzele care au generat proiectul nostru

Constituirea mișcării noastre a fost generată de mai multe cauze conjugate și de anumite premise pregnante:

I.Încălcarea gravă a ordinii constituționale și subminarea politică, economică și a capacității de apărare a statului român prin lovitura de stat din 6 decembrie 2024 (de Moș Nicolae), soldată cu anularea vădit nelegală și neconstituționalăa alegerilor pentru funcția de președinte al României, care a fost dirijată de cercuri progresiste de la Bruxelles și de la Washington și a fost executată de președintele expirat Klaus Iohannis, prin marionetele sale din fruntea unor servicii secrete (SPP, SRI și SIE) și prin cei nouă pseudo-judecători lachei de la Curtea Constituțională a României. Nu putem trece cu vederea faptul că, după câteva ore de la anunțarea hotărârii nefundamentate, de-a dreptul aberante a Curții Constituționale în confuzia și în nesiguranța create a fost diseminată în spațiul public o scrisoare cu iz separatist adresată Guvernului României de către un așa-zis Guvern al Transilvaniei, care revendică independența acestei provincii a României.

II.Neglijarea problemelor reale ale Transilvaniei și marginalizarea acestei provincii istorice, care vrând-nevrând a fost și este perla coroanei Românimii, inclusiv în ce privește componența și conducerea Guvernului, a principalelor ministere, autorități și agenții publice, îndeosebi de către guvernările de sultanat politic instituite, conduse și controlate de liderii PSD Victor Viorel Ponta, Liviu Nicolae Dragnea (via ciracii și saltimbacii Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Vasilica Dăncilă) și Ion Marcel Ciolacu;

III. Relansarea în Răsăritul și în Apusul apropiat, după invadarea militară a Ucrainei de către Rusia, a unor teze și pretenții revizioniste asupra Transilvaniei, îndeosebi prin diseminarea de către actualii guvernanți de la Budapesta a unui narativ conform căruia va fi realizată o resetare a actualei ordini mondiale sub auspiciile Chinei și Rusiei, în care va a avea loc o retrasare a frontierelor actuale, urmând ca Transilvania să fie încorporată în Ungaria;

IV.Atitudinea panseistă și concesivă, chiar complice, a ultimelor guverne de la București față de pretențiile Ungariei de acceptare și de exercitare a unui condominium asupra Transilvaniei, cel puțin sub aspect economic, educațional și cultural-sportiv;

V.Creșterea influenței economice, culturale și educaționale a Ungariei în Transilvania în urma adoptării și aplicării de către actualul guvern de la Budapesta a Planului Kos începând din anul 2017. Prin acest plan, guvernul conservator si ultranationalist condus de premierul Viktor Orban realizează nestingherit in Transilvania investitii substantiale pe plan economic, social, cultural si sportiv, destinate exclusiv minoritatii maghiare din Ardeal. Planul Kos Karoly-Conceptul de dezvoltare economica pentru alinierea localitatilor locuite de maghiarii din Romania este parte integranta a Strategiei Unitatii Nationale, pe care Ungaria a adoptat-o in 2011, in scopul reunirii maghiarilor din Bazinul Carpatic. Planul stă la baza asa-numitului „Program de dezvoltare economica a Ardealului” si se aplica in 16 judete din spațiul transilvan, prin intermediul unei fundatii controlate de UDMR (Fundatia Pro Economica). O mare parte a banilor au fost și sunt alocati prin Fondul Bethlen Gabor, care este folosit de guvernul ungar pentru distribuirea sprijinului financiar catre ONG-urile din strainatate și est coordonat de serviciul maghiar de spionaj.

VI.Demolarea și eliminarea masivă a simbolurilor naționale românești (monumente, statui, busturi, plăcuțe comemorative și case memoriale ale marilor noștri eroi naționali, cărturari, oameni de artă, oameni politici) sau obturarea lor prin marginalizare ori periferizare în mai multe orașe fanion din Transilvania, în care au fost înlocuite cu simboluri ale altor neamuri și țări. Fenomenul este mai vizibil și mai plenar în cele mai mari și vechi orașe din Transilvania, Oradea și Cluj, care au fost și sunt conduse de primari de naționalitate română și de orientare popular-liberală, care, pentru scopul meschin de a obține un pumn de euro în plus de la Bruxelles, și-au vândut sufletul și au devenit adepți peste noapte ai cancel culture și ideologiei woke, ultimele excrescențe demonice ale progresismului- Lipsa de viziune și de interes, dublate chiar de un anumit defetism , manifestate de ultimul președinte și de ultimii doi prim-miniștri ai României cu privire la întărirea capacității de apărare militară a României în Transilvania, motiv pentru care vor trebui aduși într-o bună zi, pentru a fi trași la răspundere, în fața unei curți marțiale populare.

VII.Subminarea politică a statului român prin conciliatorismul și tranzacționismul manifestate de actualul prim-ministru ilegitim Ion Marcel Ciolacu atât față de liderii UDMR cât și față de guvernanții de la Budapesta în problema autonomiei teritoriale a așa-zisului Ținut Secuiesc;

VIII.Subminarea economică a statului român prin tranzacționarea de către Guvernul Ciolacu a vânzării către o companie de stat din Ungaria, la un preț modic (200 de milioane de euro), a companiei EON GAZ, în care statul român este acționar majoritar și care are un portofoliu de aproximativ 3 milioane de clienți în Transilvania de Nord, ce vor fi predați ca niște obiecte de consum.

IX.Emiterea de pretenții asupra celei mai înalte funcții în stat, aceea de președinte al României, de către tot felul de indivizi dubioși, onctuoși și sulfuroși, analfabeți sau eșuați politic, compromiși moral, virusați de corupție, derbedeism și infantilism politic, legați de lumea interlopă și/sau de servici secrete de aici și de aiurea, majoritatea cu inimile frânte de înfrângerea progresismului în AMERICA GREAT AGAIN și de frângerea acestui curent politic cu iz satanic în restul Occidentului, mulți dintre ei străini de neam și de țară, cu prieteni suspuși și cointeresați lângă Strâmtori sau în Pustă, în Orientul Mijlociu sau în Balcanii de Vest, pe la Bruxelles, Paris sau la dracu-lacu, ca Ion Marcel Ciolacu, Victor Viorel Ponta, Crin Antonescu, Eddy Helwig, Elena Valerica Lăsconi, Samir Sprânceană sau Popa Terheș.

Principalele obiective programatice ale mișcării noastre:

1.Împlinirea, după o treime de veac, a marilor și sfintelor idealuri ale Revoluției din decembrie 1989, pentru care au plătit preț de sânge și de viață mii de români, marea lor majoritate tineri curajoși, frumoși și liberi ai marilor orașe, în astralul dar nedeslușitul încă final de an și de epocă: demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, prosperitate și democrație, inclusiv alegeri libere și corecte.

2.Dezvoltarea democrației participative prin recurgerea tot mai frecventă la referendumuri naționale și locale și prin instituționalizarea întâlnirilor în agora (piețe și alte locuri publice frecventate) dintre aleși și alegători.

3.Apărarea suveranității, independenței și unității naționale, precum și a indivizibilității și integrității teritoriale a României.

4.Apărarea și promovarea valorilor și simbolurilor naționale. Reintroducerea în Codul penal a infracțiunilor de ofensă adusă însemnelor de stat și simbolurilor naționale, defăimarea țării sau a națiunii și subminarea economiei naționale.

5.Combaterea și contracararea xenofobiei, antisemitismului, iredentismului și revizionismului, de oriunde ar veni acestea.

6.Combaterea și contracararea unor excese și deviații înregistrate în ultimele trei decenii, sub faldurile globalismului, în numele progresismului neo-marxist și sexo-marxist, ca filozofia corectitudinii politice, teoria discriminării pozitive a minorităților, cultura cancel, ideologia woke, politicile de gen, care s-au dovedit neavenite, infructuoase și păguboase pentru evoluția umană și societală.

7.Curățarea clasei politice de prostocrați, aroganți și cleptocrați, profitori și corupți, demagogi și traseiști, incompetenți și indolenți.(în temeiul dreptului natural la insurecție al poporului sau conform precedentului francez din 18 Brumar/9 noiembrie 1799…) Manifestarea temporară și modulară mai autoritară a statului român, sub o formulă executivă colectivă. Introducerea controlului psihologic/psihiatric pentru politicieni, demnitari și funcționari publici și verificarea realității și conformității studiilor lor, precum și a legalității diplomelor de bacalaureat, de licență și de doctorat. Impunerea trecerii unor probe de comunicare și chiar de dictare sau de alergare funcționarilor din anumite compartimente ale administrației publice locale și centrale. Excluderea reprezentanților partidelor politice din consiliile de administrație ale companiilor naționale, instituțiilor financiar-bancare și a instituțiilor de învățământ și de cercetare.

8.Recuperarea unor obiective economice și a unor resurse naturale de importanță strategică majoră, în urma organizării unor referendumuri naționale, prin acordarea de juste despăgubiri sau prin anularea în justiție a privatizărilor frauduloase și păguboase, începând cu cele în care nu au fost respectate clauzele post-privatizare, în baza unor verificări prealabile minuțioase, pertinente și concludente asupra legalității și oportunității acestor privatizări.

9.Anularea în justiție a tuturor retrocedărilor frauduloase de clădiri (palate, castele, spitale, școli, grădinițe, fabrici, ateliere, magazine, locuințe), terenuri și păduri prin hotărâri/dispoziții vădit nelegale ale Guvernului, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), primăriilor și instanțelor judecătorești.

10.Creșterea redevențelor pentru resursele naturale concesionate și instituirea unei taxe între 5-10% asupra cifrei de afaceri a băncilor și companiilor multinaționale care activează în domeniul distribuirii utilităților produse în România (energie electrică, gaze naturale, apă, telefonie) și al comercializării de produse agroalimentare și industriale en-gros și en-detail, prin lanțuri de supermarketuri. Instituirea obligativității achiziționării și comercializării preponderente de către supermarketuri a produselor agroalimentare de origine românească.

11.Instituirea unui management specializat și cvasimilitarizat la Societatea Națională Căile Ferate Române (SNCFR), la companiile naționale TAROM și NAVROM, precum și la companiile naționale de producție, transport și distribuire a principalelor utilități (energie electrică, gaze naturale, apă) pentru contracararea căpușării lor de către birocrația constituită, partide politice și servicii secrete. Reducerea substanțială (cu 30-50%) a salariilor, sporurilor, premiilor și diurnelor administratorilor și directorilor acestora.

12.Instituirea unei echități sociale relative prin organizarea unui referendum național privind stabilirea unei proporții juste și decente (între 1 la 6 șimaximum 1 la 10) între salariul minim respectiv pensia minimă și salariul maxim respectiv pensia maximă în sectorul de stat, privind statuarea exclusivă a principiului contributivității la stabilirea/calcularea pensiilor și pentru tranșarea problemei pensiilor speciale, a cărei soluționare a fost tergiversată și mușamalizată de toate guvernările precedente.

13.Controlul și confiscarea averilor nejustificate/dobândite în mod ilicit începând cu data de 22 decembrie 1989, prin extorcarea fondurilor aflate în conturile fostelor organe și organizații comuniste (PCR, UTC, Securitate, intreprinderi și cooperative de comerț exterior), prin devalizarea unor bănci cu capital de stat, prin înființarea și administrarea de jocuri piramidale cu caracter fraudulos, prin acțiuni de căpușare a societăților comerciale cu capital de stat, prin atribuirea cu dedicație de licitații pentru lucrări și achiziții publice, prin acte de corupție și prin activități de crimă organizată, săvârșite îndeosebi de persoane care s-au prevalat de deținerea și de exercitarea unor demnități sau funcții publice.

14.Preeminența și prioritizarea educației, sănătății, culturii, sportului și apărării naționale și teritoriale în politicile guvernamentale, începând cu repartizarea alocațiilor bugetare. Relansarea culturii populare și a sportului de masă inclusiv prin manifestări naționale similare cu Cântarea României și cu Daciada. Stimularea mecenatului cultural-sportiv prin acordarea unor facilități fiscale semnificative.

15. Adoptarea unei legi a loialității conforme cu precedente adoptate și aplicate în alte state membre ale UE și NATO (Slovacia, Estonia) prin care să fie impuse minorităților naționale și anumite obligații față de Statul Român, alături de drepturile și libertățile largi acordate, începând cu obligația de a cunoaște și recunoaște Proclamația Unirii Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 și continuând cu obligația de a recunoaște caracterul național, unitar și indivizibil al statului român și cu obligația de a folosi limba oficială de stat în instituțiile și în serviciile publice (primării, prefecturi, spitale, transport public ș.a.)

16.Reorganizarea administrativ-teritorială a României după modelul polonez, desființarea județelor și constituirea de regiuni, reducerea numărului comunelor cu cel puțin o treime și reducerea numărului angajaților din primării, consilii județene și prefecturi cu 30-40%. Reducerea cu cel puțin 50% a personalului ministerelor si a aparatului propriu al primului ministru, începând cu Cancelaria primului ministru și Secretariatul General al Guvernului, care au devenit popasuri/locații de pripas pentru sinecuriștii partidelor politice. Reducerea semnificativă a numărului ministerelor și agențiilor guvernamentale, precum și a instituțiilor deconcentrate ale statului la nivel local.

17.Promovarea meritocrației și a unei conduite de ascetism instituțional, eliminarea nepotismului, afinității (nași-fini) și amantlâcului care au cangrenat Parlamentul, Guvernul, justiția, administrația publică și instituțiile de forță ale statului (servicii secrete, poliție, jandarmerie, pompieri) și au generat un spirit de castă, inclusiv în sistemul barourilor de avocați și în sistemul notarilor publice.

18.Verificarea și desființarea urgentă a tuturor instituțiilor de învățământ superior care au devenit fabrici de diplome inutile și de vise neîmplinite și tragerea la răspundere penală și civilă a administratorilor/reprezentanților legali ai acestora.

19.Desființarea, redimensionarea sau recalibrarea unor instituții publice care și-au pierdut menirea ori au fost emasculate sau au devenit ineficiente, ca Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Curtea de Conturi a României (CCR), Consiliul Concurenței (CC), Curtea Constituțională a României (CCR), Agenția Națională de Integritate (ANI), Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), Institutul Național de Administrație (INA), Institutul Național al Magistraturii (INM), Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a României.

20.Reformarea din temelii a puterii judecătorești, care are o contributivitate socială tot mai scăzută și a devenit deseori o frână socială, nejustificând privilegiile acordate pe spatele contribuabililor justițiabili (salarii și pensii speciale, ajutoare financiare pentru ochelari, proteze dentare și pentru mâini sau picioare, bani de benzină pentru vacanțe).Creșterea gradului de contributivitate socială a justiției, diminuat substanțial în ultimele decenii, prin accentuarea rolului său de serviciu public și prin stoparea alunecării spre un tehnicism juridic steril în detrimentul fondului dreptului. Creșterea standardelor de pregătire profesională la facultățile de drept și la Institutul Național al Magistraturii (INM), precum și verificarea periodică a nivelului de pregătire profesională al judecătorilor și procurorilor. Demantelarea grupărilor de magistrați aflate sub influența ideologică a unor organisme paneuropene sau globaliste ori a unor organizații neguvernamentale străine care propagă principii fără fond și urmăresc vasalizarea puterii judecătorești și controlarea, printr-un șantaj mai mult sau mai puțin insidios, a puterii legislative, puterii executive, presei independente și societății civile. Legiferarea urgentă a răspunderii materiale a magistraților.

21.Sprijin legislativ, logistic și financiar pentru ca presa să redevină liberă, independentă și critică, pentru a-și exercita în condiții optime rolul de câine de pază al democrației, în consonanță cu principiul enunțat de vizionarul părinte fondator al națiunii americane, Thomas Jefferson, al treielea președinte al SUA: ,,Mai bine presă fără guvern, decât guvern fără presă”. Interzicerea deținerii sau administrării de posturi de televiziune, ziare și site-uri online de către persoane fizice sau juridice care au suferit condamnări penale ori au fost colaboratori ai fostelor sau actualelor servicii secrete.

22.Adoptarea unei legislații noi și moderne privind organizarea și funcționarea serviciilor secrete în vederea reformării profunde a acestor instituții, care funcționează după o legislație mai veche de 30 de ani. Instituirea unui control civil efectiv și ferm asupra serviciilor secrete de informații și instituirea interdicției ca aceste servicii să înființeze și să dețină societăți comerciale ori să intruzioneze în activitatea justiției, presei, partidelor politice sau organizațiilor civice.

23.Reintroducerea stagiului militar obligatoriu pentru bărbați și organizarea de forme premilitare sau paramilitare de autoapărare civic-teritorială pentru elevi, studenți, femei și bărbați fără instrucție militară.

24.Menținerea cursului euroatlantic al României și rămânerea țării noastre în structurile europene și euro-atlantice (NATO, Uniunea Europeană), în care va trebui însă să avem drept azimut principal interesul național, să adoptăm o poziție mai demnă și verticală și să impunem acordarea respectului cuvenit în consonanță cu loialitatea și contributivitatea financiară, comercială și militară a țării noastre.

25.Menținerea și valorizarea mai substanțială, pe bază de avantaj reciproc, a parteneriatului strategic special cu Statele Unite ale Americii. Extinderea cooperării economice și comerciale cu țări emergente, precum China, India, Coreea de Sud, Brazilia, Africa de Sud, Vietnam, Singapore ș.a. și normalizarea relațiilor politice cu Rusia concomitent cu relansarea relațiilor comerciale cu această țară. Încheierea unor parteneriate speciale, reciproc avantajoase, cu Republica Moldova, Polonia, Serbia, Ungaria, Turcia și Israel.

Mișcarea noastră este deschisă tuturor românilor de la Nistru până la Tisa și din toate celelalte zări, de peste țări și mări.

Mișcarea noastră este inspirată de iluminismul Școlii Ardelene și al marilor săi descălecători în Țara Românească (Gheorghe Lazăr) și în Moldova (Gheorghe Asachi), de patriotismul și europenismul marilor noștri luptători pașoptiști și unioniști (Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Barițiu, Simion Bărnuțiu, Avram Iancu, Vasile Lucaciu, Ioan Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, Alexandru Vaida-Voievod, Iuliu Maniu, Ioan I.C. Brătianu), care sunt părinții fondatori ai statului român modern, în consonanță cu evoluțiile moderne ale doctrinelor conservatorismului, comunitarismului și patriotismului.

Sloganul călăuzitor al mișcării noastre este ,,Pentru românii din toată țara și din toată lumea, soarele răsare de la București și nu va apune niciodată la Budapesta”. Dar, solicităm guvernanților actuali și viitori de pe malurile Dâmboviței să respecte angajamentele asumate de Regatul României față de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, să nu uite că Noi, românii ardeleni, am vrut să ne unim și vrem să fim uniți cu Țara și să acorde respectul și atenția cuvenite leagănului de naștere al poporului român, denumit, conform izvoarelor de la Vatican, ,,Grădina Maicii Domnului”. Din rațiuni multiple și benefice, ne propunem însă să punem în discuție mutarea în perspectivă a capitalei României de la București la Brașov sau la Cluj Napoca.

Pentru realizarea obiectivelor sale programatice, mișcarea noastră va uza de mijloace nonviolente, după modelul Mahatma Gandhi în India sau după modelul Martin Luther King în SUA. În fața unor conduite arbitrare, totalitare sau absolutiste ale statului, poporul poate uza de dreptul natural la insurecție, precum în cazul Revoluției Americane sau în cazul Revoluției Franceze, iar, dacă o guvernare este cangrenată de corupție și ineficiență, de dezordine și instabilitate, se poate recurge la precedentul bonapartist din 18 Brumar 1799, care, de exemplu, a fost aplicat cu succes în Turcia, cu 45 de ani în urmă, de către generalul Kenan Evren.

Organizația ULTIMII PATRIOȚI veghează și activează în nord-vestul României de 30 de ani, fiind în vizorul Serviciului Român de Informații din 1995, în urma unui ordin expres al directorului de atunci al acestui serviciu secret. Această organizație a fost inspirată de organizațiile PATRIOT care au apărut în Statele Unite ale Americii la începutul ultimului deceniu al secolului trecut după infestarea societății și elitei americane cu primii viruși ai progresismului, politically correct și discriminarea pozitivă.

Obiectivele programatice prezentate au fost elaborate începând din anul 2018 (anul Centenarului Marii Uniri a Transilvaniei cu Regatul României) și până în prezent.

Așteptăm adeziuni, dar și obiecții, corecții sau completări la preambul și la obiectivele programatice pe adresele de email valsm60@yahoo.com și danielghiță33@yahoo.com.

Coordonatori

Daniel Ghiță

Valer Marian