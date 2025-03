Protest cu zeci de mii de oameni la Istanbul

Nou protest de amploare la Istanbul. Zeci de mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Istanbul pentru a protesta față de arestarea primarului Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan, informează Reuters, care notează că acestea fiind cele mai mari demonstrații pe care le-a văzut Turcia în mai bine de un deceniu.

Sute de mii de oameni au răspuns apelurilor opoziției și au ieșit pe străzi în toată țara, de când Imamoglu a fost reținut săptămâna trecută și apoi închis în așteptarea procesului pentru acuzații de primire de mită. Protestele au fost în mare parte pașnice. Cu toate acestea, aproape 2.000 de persoane au fost reținute.

Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formațiune de opoziție, alte partide de opoziție, grupuri care militează pentru drepturile omului și puteri occidentale au acuzat că speța împotriva lui Imamoglu este de fapt un efort politizat de a elimina o potențială amenințare electorală la adresa lui Erdogan.

Guvernul turc neagă orice influență asupra sistemului judiciar și spune că instanțele sunt independente.

Zeci de mii de oameni fluturând steaguri turcești și bannere s-au adunat la Maltepe, pe malul mării, în partea asiatică a Istanbulului, pentru mitingul de sâmbătă ‘Libertate pentru Imamoglu’, organizat de CHP.

‘Dacă justiția tace, oamenii vor vorbi’, apărea scris pe un banner ridicat în mulțime.

”Tendința economiei, tendința justiției, a dreptului – totul se înrăutățește. De aceea suntem aici. Spunem ‘drepturi, lege și justiție’ și ne căutăm drepturile’, a spus un susținător CHP care a refuzat să-și dea numele.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat săptămâna aceasta că aproape 1.900 de persoane au fost reținute de la începutul protestelor, adăugând că instanțele au închis 260 dintre ele în așteptarea proceselor.

Erdogan, care a dominat scena politică turcă de peste două decenii, a calificat protestele la nivel național drept un ‘show’, a avertizat cu privire la consecințele juridice și a cerut CHP să înceteze ‘provocarea’ turcilor.

