Proteste de stradă în Ucraina după ce Zelenski a aprobat o lege (video)

Protestele s-au intensificat în toată Ucraina marți seară, după ce președintele Volodimir Zelenski a aprobat o lege care a subminat independența agențiilor anticorupție din Ucraina, scrie POLITICO.eu.

Sute de oameni au demonstrat în orașe precum Kiev, Lviv, Dnipro și Odesa, în cadrul celor mai mari proteste care au lovit țara de la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei în februarie 2022.

„Este al naibii de scandalos. Războiul ne-a adus atâtea tragedii, dar a fost și un semnal că țara noastră luptă pentru mai bine. Nu putem lăsa ca acest lucru să decadă. Nu vrem corupție și vrem un guvern onest. Și vreau să trăiesc în Ucraina”, a declarat pentru POLITICO Anastasia, o studentă la biologie în vârstă de 21 de ani, care a cerut doar să fie identificată cu prenumele.

Orice fel de protest în Ucraina este interzis de legea marțială – și limitat de starea de asediu impusă noaptea. Însă sute de civili ucraineni, veterani de război și soldați, precum și activiști anti-corupție, au venit în centrul Kievului și au scandat: „Veto! Veto! Veto!” în direcția biroului lui Zelenski.

Semnătura președintelui a fost ultima acțiune necesară pentru a transforma proiectul de lege în lege și a conferi biroului procurorului general numit politic putere asupra Biroului Național Anticorupție (NABU) independent și asupra Biroului Procurorului Special Anticorupție (SAPO).

Într-un mesaj postat pe aplicația Telegram în primele ore ale dimineții de miercuri, Zelenski a apărat reforma, insistând: „Infrastructura anticorupție va funcționa… NABU și SAPO vor funcționa”. El a spus că reformele au fost concepute pentru a scăpa Ucraina de infiltrarea rusească. Aceasta vine în urma acuzațiilor de luni conform cărora unii agenți NABU au colaborat cu Rusia – dar unii critici susțin că dovezile împotriva agenților NABU sunt neclare, iar arestările au fost un pretext pentru subminarea agențiilor independente.

„Orice fel de limitări impuse instituțiilor anticorupție sunt inacceptabile și dăunătoare pentru activitatea și independența lor”, a declarat Stephan, un student la drept în vârstă de 23 de ani, care a solicitat, de asemenea, să fie identificat doar cu prenumele.

„Acest protest este o demonstrație a intoleranței noastre față de corupție și regresie, chiar și în timpul legii marțiale. Nu puteam să nu venim. Nu există altă cale”, a adăugat Stephan.

Ca mulți alți protestatari, el nu dormise normal de mai bine de o săptămână din cauza bombardamentelor rusești neîncetate.

🇺🇦 #Ukraine: Thousands of protesters have defied wartime restrictions in central Kyiv, rallying against President Zelensky’s decision to strip the country’s independent anti-corruption agencies of their autonomy. This marks the largest protest of wartime Ukraine, triggered by… pic.twitter.com/jm8vMZ14Yw — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 22, 2025

💥🇺🇦Ukrainian cities have been engulfed by protests against Law #12414, which de facto eliminates the independence of anti-corruption bodies In Kyiv, around a hundred people gathered for the protest. Media reports also say that residents of Dnipro, Lviv, and Odesa have taken to… pic.twitter.com/lXcLTl6KxT — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2025