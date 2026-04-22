PSD nu exclude să dea noul premier. Mizează pe Nicușor Dan pentru a-l alunga pe Bolojan – INTERVIU Victor Negrescu

PSD leagă strategia politică din perioada imediat următoare de consultările convocate miercuri de președintele Nicușor Dan, pe care le văd drept principalul cadru pentru negocierea unei noi formule guvernamentale fără Bolojan în funcția de premier.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, PSD este pregătit să-și retragă cei șapte miniștri din Guvern. Mai mult, prim-vicepreședintele PSD nu exclude nici scenariul unei moțiuni de cenzură în cazul unei crize prelungite.

Dacă Bolojan ar rămâne la guvernare cu voturile AUR, atunci PSD ar putea alege calea opoziției, spune Victor Negrescu, într-un interviu pentru Cotidianul.

Principalele idei din interviul cu Victor Negrescu:

Obiectivul nostru este totuși să încercăm să găsim o soluție pentru a menține această colaborare între partidele pro-europene.

Primul pas este să participăm la consultările convocate de președintele Nicușor Dan.

În măsura în care nu vor exista rezultate din aceste consultări și nu se va găsi o soluție consensuală, atunci ar urma retragerea miniștrilor PSD.

Eu sper ca toată lumea să înțeleagă că nu ar trebui să mergem până la o moțiune de cenzură și ar trebui pur și simplu să identificăm un nou prim-ministru.

Sunt convins că președintele României poate identifica o persoană care să întrunească sprijinul coaliției pro-europene.

Inclusiv la nivelul Partidului Național Liberal există persoane care au pregătirea necesară pentru a ocupa o astfel de funcție.

Dacă nu dorește PNL să-și mai desemneze un prim-ministru, sunt convins că putem identifica foarte bine și o altă persoană.

Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate și este dispus să-și asume un rol mai mare la nivelul actului de guvernare.

Ilie Bolojan a condiționat prezența sa ca prim-ministru de o parte din măsurile guvernamentale.

Ilie Bolojan, înainte de referendumul din PSD, spunea că suntem șobolani. Păi și când a fost în coaliție cu noi eram toți șobolani?

Prima îngrijorare la Bruxelles este dacă cineva se aliază cu AUR. Nu vom dori o colaborare guvernamentală cu reprezentanții AUR.

Cum mizează PSD pe Nicușor Dan

Cotidianul: Tocmai Partidul Social Democrat i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează în continuare? Retragerea miniștrilor din guvern, o moțiune de cenzură? Vă rog să ne explicați puțin pașii următori.

Victor Negrescu: Partidul Social Democrat și-a motivat solicitarea de schimbare a primului-ministru prin prisma faptului că 80% din români spun că România merge în direcția greșită și că avem astăzi, din nefericire, o serie de rezultate slabe din punct de vedere economic și social, care ne îngrijorează și care reclamă o schimbare de abordare la nivelul coaliției pro-europene.

Obiectivul nostru este totuși să încercăm să găsim o soluție pentru a menține această colaborare între partidele pro-europene. De aceea, primul pas este să participăm la consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Vor fi discuții separate și probabil că ar trebui să urmeze și discuții comune pentru a vedea care ar fi potențialul numitor comun, cu scopul de a continua această coaliție.

În măsura în care nu vor exista rezultate din aceste consultări și nu se va găsi o soluție consensuală, plecând inclusiv de la solicitările pe care le-a făcut Partidul Social Democrat, atunci ar urma retragerea miniștrilor PSD pentru a lua act de faptul că nu mai există o majoritate parlamentară care să-l sprijine pe actualul prim-ministru.

Victor Negrescu: La nivelul PNL există persoane care au pregătirea necesară pentru a ocupa funcția de premier

Plecând de la aceste premise, vom intra ulterior într-un scenariu mai complex, în care totuși sperăm să găsim o soluție constructivă. Abordarea noastră rămâne constructivă, dar fermă, și vom vedea ce este de făcut.

Dacă Ilie Bolojan își va da demisia, dacă Ilie Bolojan se va ține de funcție așteptând 45 de zile sau dacă intrăm în scenariul unei moțiuni de cenzură. Eu sper ca toată lumea să înțeleagă că nu ar trebui să mergem până acolo și ar trebui pur și simplu să identificăm un nou prim-ministru.

Sunt convins că președintele României poate identifica o persoană care să întrunească sprijinul coaliției pro-europene și probabil că inclusiv la nivelul Partidului Național Liberal există persoane care au capacitatea, pregătirea necesară pentru a ocupa o astfel de funcție.

Dacă nu dorește PNL să-și mai desemneze un prim-ministru, sunt convins că putem identifica foarte bine și o altă persoană. Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate și este dispus să-și asume un rol mai mare la nivelul actului de guvernare sau, dacă nu, la finalul zilei, să rămânem în opoziție dacă, eventual, Ilie Bolojan se va baza pe sprijinul extremiștilor pentru a se menține la putere.

Rămâne sau pleacă Bolojan de la Palatul Victoria?

Cotidianul: Domnule Negrescu, o retragere a miniștrilor din guvern nu duce automat la plecarea lui Ilie Bolojan. El a anunțat că nu își va da demisia. Singura variantă prin care ați putea înlătura premierul de la guvernare este o moțiune de cenzură, iar această moțiune să fie votată inclusiv cu extremiștii de la AUR, cum îi numiți dvs. Există acest scenariu? Adică până acolo trebuie să mergem, pentru că altă soluție pentru plecarea domniei sale de la Palatul Victoria nu există în momentul acesta?

Victor Negrescu: În primul rând, fără ca acest lucru să reprezinte un atac la persoană, Ilie Bolojan a mai anunțat lucruri în trecut. Deseori se exprima reticent cu privire la o coaliție cu PSD. În trecut a mai spus nu la pachetul de solidaritate și a trecut pachetul de solidaritate. A spus nu la pachetul de relansare economică. A trecut pachetul de relansare economică. A spus că nu va crește taxele și a crescut taxele.

Și acum spune că nu demisionează, nu înseamnă că nu va demisiona dacă vrea să fie responsabil și înțelege că nu mai are o majoritate. Să te agăți de funcție.

De altfel, din informațiile apărute în spațiul public, din întâlnirea PNL, se pare că deja la nivelul PNL-ului, sub îndrumarea lui Ilie Bolojan, se discută despre cooptarea sprijinului și la nivelul unor parlamentari aleși pe liste extremiste.

De altfel, Ilie Bolojan, în nicio intervenție publică, nu a respins sprijinul AUR sau al parlamentarilor extremiști, ceea ce mi se pare extrem de grav. Mai ales că PNL-ul are o rezoluție adoptată pentru a nu colabora cu partidele extremiste.

Varianta unei moțiuni de cenzură impotriva lui Bolojan

În cazul PSD, noi am fost foarte fermi. Nu vom dori o colaborare guvernamentală cu reprezentanții AUR. În același timp, avem tot dreptul să depunem o moțiune și toată lumea ar putea să voteze respectiva moțiune.

Menționez faptul că prima moțiune votată cu extremiștii a fost o moțiune simplă votată de USR cu AUR, când au votat împreună o moțiune simplă împotriva fostului ministru al muncii PSD. Deci, iată că USR a deschis ușa votului alături de extremiști, dar, la finalul zilei, în Parlament, dacă se depune o moțiune de cenzură, vor fi și reprezentanți din zona PNL, parlamentari, poate din alte formațiuni politice, poate chiar din zona minorităților naționale, care vor vota moțiunea respectivă. Adică nu putem să îi blocăm. Și cred că moțiunea este un act normal. Asta nu înseamnă că va exista o colaborare.

Negrescu: Bolojan vorbea de plecarea din funcție de premier atunci când apăreau discuții divergente în coaliție

Cotidianul: Domnule Negrescu, îi reproșați premierului Bolojan aceste măsuri economice, creșterea TVA, inflația și toate acestea. Vă reamintesc că PSD-ul a avut în Guvern un ministru al justiției care are un caracter de avizator obligatoriu, ceea ce vă face oarecum părtași la aceste măsuri economice luate de Guvern. Și vorbesc aici și de creșterea TVA, și de toate măsurile luate în criza carburanților și nu numai. CASS pentru mame și ce a fost înainte. Adică ați trecut prin Guvern acele proiecte, dar le-ați făcut separat în Parlament. Nu și PSD a pus umărul la aceste măsuri?

Victor Negrescu: Ilie Bolojan a condiționat prezența sa ca prim-ministru de o parte din aceste măsuri adoptate de Guvernul României. Vă reamintesc că atunci când se vorbea despre nominalizarea sa în funcție, chiar a spus foarte clar că el nu acceptă decât măsura creșterii TVA. Și președintele României, și PSD, și voci importante din societatea civilă au spus că creșterea TVA este o decizie greșită.

Bolojan și-a asumat pe persoană fizică creșterea TVA

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat pe persoană fizică această decizie, impunând-o sau condiționând prezența sa ca prim-ministru de această decizie, care a fost una greșită. Acest lucru se traduce printr-o scădere a consumului, o pierdere a încrederii în economia națională. Și, în contextul acesta, toate aceste componente dovedesc atitudinea lui Ilie Bolojan vis-a-vis de actul de guvernare și cum a coordonat acest guvern.

De altfel, Ilie Bolojan de fiecare dată vorbea de plecarea din funcție de premier atunci când apăreau discuții divergente în coaliție. Și dacă am fi plecat acum două luni, dacă am fi plecat acum patru luni, aceiași oameni care ne critică astăzi ar fi spus atunci că tot PSD e de vină, că pică această coaliție. Imaginați-vă că noi nu votam creșterea TVA în primele două săptămâni de guvernare. Cum ar fi fost lucrul acesta? Ar fi însemnat că, din nou, PSD e de vină, că nu există o coaliție pro-europeană.

„Când a fost în coaliție cu noi eram toți șobolani?”

Deci noi am acceptat, într-adevăr, niște măsuri pe care nu le-am susținut și în continuare nu credem în ele, pentru stabilitatea guvernării, stabilitatea României. Am fost responsabili. Atunci eram buni noi, de la PSD.

Acum nu mai suntem buni. Când colegii mei, cei cinci mii, au votat intrarea la guvernare, deși toată lumea ne spunea că e mai bine pentru noi să nu intrăm în această formă de coaliție, atunci cei cinci mii de colegi ai mei erau buni. Acum, când 97-98% dintre ei decid să solicităm o schimbare a arhitecturii guvernamentale, din nou nu mai sunt buni.

Ilie Bolojan, înainte de referendumul din PSD, spunea că suntem șobolani. Păi și când a fost în coaliție cu noi eram toți șobolani? Adică înseamnă că Ilie Bolojan mereu a crezut că social-democrații și votanții noștri sunt toți șobolani. Mereu a crezut lucrul ăsta.

Eu cred că el și-a arătat, prin declarația pe care a făcut-o public, adevărata față și modul în care a tratat discuțiile din coaliție și modul în care a tratat social-democrații și votanții Partidului Social Democrat și, în consecință, el nu mai poate reprezenta această coaliție, pentru că nu poți conduce o coaliție formată din patru partide crezând sau spunând despre un partener important că acesta fură sau că este pur și simplu un șobolan.

Bruxellesul, cu lupa pe criza de la București. Principalele ingrijorări ale liderilor UE

Cotidianul: Sunteți omul de legătură care ține relația dintre Partidul Social Democrat și socialiștii europeni. Sunteți vicepreședintele Parlamentului European și aveți contacte cu cei mai înalți oficiali ai Uniunii Europene. Ce v-au întrebat aceștia în discuțiile pe care le-ați avut? Sunt convins că se uită cu îngrijorare la această criză politică de la București. Partenerii europeni ce îngrijorări au și ce îngrijorări v-au transmis?

Victor Negrescu: Am discutat cu partenerii europeni și Sorin Grindeanu a făcut o vizită la Bruxelles tocmai pentru a discuta aceste aspecte, informând despre starea coaliției și tensiunile existente.

Prima întrebare este dacă cineva se aliază cu AUR. PSD a spus foarte clar: PSD nu se aliază la guvernare cu AUR.

Au fost întrebări despre faptul că Ilie Bolojan nu s-a exprimat împotriva susținerii AUR pentru a rămâne premier. Și Ilie Bolojan trebuie să ofere un răspuns și fac un apel la Ilie Bolojan să fie responsabil, să nu izoleze România printr-o colaborare cu AUR la guvernare și să nu marginalizeze România printr-o astfel de colaborare directă sau indirectă pentru a se menține la putere.

Negrescu: Sunt convins că și președintele României ar susține un demers rapid

A treia întrebare a fost despre soluții. Care sunt soluțiile? Și noi am spus foarte clar: ne întâlnim, stabilim un nou premier și, în câteva zile, este votat de Parlament și continuăm programul de guvernare și un dialog civilizat despre măsurile care trebuie să fie luate. Acest lucru se poate întâmpla foarte rapid și sunt convins că și președintele României ar susține acest demers.

Un alt element a fost cu privire la angajamentele pe care le-am luat vis-a-vis de partenerii europeni și internaționali, iar Partidul Social Democrat rămâne ferm în a sprijini toate angajamentele luate: cu privire la atragerea banilor europeni, la reformele necesare, la Planul Național de Redresare și Reziliență, la alte proiecte comune pe care le avem.

Deci noi suntem ferm susținători ai acestor demersuri și, de altfel, am sprijinit și în Parlament și, în anii în care am fost în opoziție, am fost foarte fermi în această privință și eu zic că avem în sensul acesta garanția faptului că președintele României va asigura o continuitate în ceea ce înseamnă abordările noastre de politică externă.

Nota autorului: Interviul a fost înregistrat pe data de 21 aprilie, în Parlamentul European de la Bruxelles.