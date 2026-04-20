PSD, o nouă mutare împotriva lui Bolojan. Proiect de lege pentru interzicerea de vânzări de acțiuni ale statului

„Am depus astăzi, în regim de urgență, un proiect de lege responsabil și necesar. Și anume, vom interzice vânzarea, până la 31 decembrie 2027, a activelor statului la companiile strategice de interes național.

De ce acum? Pentru că nu e momentul să vindem acum, într-un context geopolitic dificil, în momentul în care avem crize suprapuse, atât globale, cât și europene. Este inoportun ca statul român să vândă active la societățile la care este acționar”, a declarat Daniel Zamfir.

Acesta a mai adăugat că, în opinia sa, toți parlamentarii vor vota proiectul.

„În programul de guvernare nu există nicio referință cu privire la vânzarea activelor la societăți precum CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, chiar Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica. Este obligația Parlamentul să se pronunțe privind oportunitatea.

Noi nu suntem împotriva listării la bursă în general. Noi contestăm doar momentul. Momentul ca România să vândă astăzi acțiuni ale statului în condiții dificile, evaluarea acestor companii este una discutabilă, din cauza fluctuațiilor de pe piața financiară și energetică”, a precizat Daniel Zamfir.

Criticile PSD au venit imediat după anunțarea intenției Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a precizat că este vorba despre vânzarea unor pachete minoritare și statul român va rămâne în continuare acționar majoritar.

„Noi avem o piaţă de capital destul de restrânsă, suntem o piaţă de tip emergent şi, pentru a dezvolta piaţa noastră de capital, ceea ce înseamnă că aceste acţiuni ar putea fi cumpărate din banii, din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiţii, înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine, pentru că, fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranţă nu o să vrea să-şi piardă banii, pentru că răspund pentru asta, nu e ca la stat, uneori, în care nu răspunzi de nimic, înseamnă că vor fi mai transparent administrate şi va fi un câştig pentru pieţele financiare, pentru bugetele de stat şi pe ansamblu”, a explicat premierul.