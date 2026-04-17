PSD se răscoală pe Facebook înainte de votul împotriva lui Bolojan: „Ajunge. Până aici”

Referendumul intern se va desfășura luni, de la ora 17.00, în format hibrid. Aproximativ 200 de delegați vor fi prezenți fizic la Palatul Parlamentului, în timp ce restul de aproximativ 4.800 vor asista și vota online.

Și mai mulți membri ai partidului au postat același mesaj.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a dat semnalul debarcării lui Ilie Bolojan încă din luna martie.

„Nimeni nu susţine să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e extraordinar de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul lunii martie.

În replică, Ilie Bolojan a transmis câteva zile mai târziu că nu demisionează.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică. Și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră de cuviință”, a spus Ilie Bolojan, la Europa FM.

Cei doi lideri s-au întâlnit separat cu președintele Nicușor Dan în această săptămână. Întrebat dacă se poziționează de partea premierului, șeful statului a precizat că vrea să își mențină rolul de „mediator”.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială”, a declarat Nicușor Dan, la Europa FM.