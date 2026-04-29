În total, 70 de secretari de stat, subsecretari și prefecți erau numiți de PSD în Guvernul Bolojan. Dintre aceștia, 49 de secretari de stat și subsecretari de stat și 21 de prefecți.

„Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, adaugă social-democrații.

Doar că în Monitorul Oficial, până la ora redactării articolului, doar doi consilieri de stat de la cabinetul fostului vicepremier Marian Neacșu apar cu mandatul încetat. Este vorba de Adeline Dan și Florin Alexandru Gavril.

„PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, se mai arată în comunicatul citat.

Moțiune de cenzură comună PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Reamintim că marți, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Pentru acest demers au semnat parlamentari de la PACE și POT. În total, moțiunea a fost semnată de 251 de parlamentari, a anunțat George Simion, liderul AUR.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit ca citirea moțiunii să aibă loc miercuri, de la ora 12.30, urmând ca marțea viitoare, 5 mai, de la ora 11.00, să se desfășoare dezbaterea și votul moțiunii.

Cu cine i-a înlocuit Bolojan pe cei 8 demisionari de la PSD

Bolojan deja a operat primele modificări după demisia în bloc a social-democraților din Guvern. Ultima modificare a fost operată luni. Bolojan l-a numit pe Dan Reșitnec (USR) în funcția de secretar general al Guvernului, lăsată vacantă de Radu Oprea.

Portofoliile interimare lăsate libere de social-democrați au fost ocupate de:

Cătălin Predoiu (PNL) – Justiție

Ilie Bolojan (PNL) – Energie

Cseke Attila (UDMR) – Sănătate

Dragoș Pîslaru (REPER, cu susținere PNL) – Muncă

Tanczos Barna (UDMR) – Agricultură

Radu Miruță (USR) – Transporturi

Oana Gheorghiu (independentă, cu susținere PNL) – Marian Neacșu