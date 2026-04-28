Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații

Cei șase miniștri PSD împreună cu vicepremierul și secretarul general al Guvernului au demisionat până în prezent din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Însă, potrivit informațiilor Cotidianul, PSD are 49 de secretari de stat și subsecretari de stat încă în funcție în Guvernul Bolojan.

În schimb, PNL și USR au împreună 40 de secretari de stat. 23 din partea liberalilor și 17 din partea USR. UDMR mai are 12 secretari de stat, iar minoritățile naționale unul, din două poziții.

Pe lângă secretarii și subsecretarii de stat, PSD mai are și 21 de prefecți, conform negocierilor din defuncta coaliție.

PNL are 13 prefecți, USR 4, iar UDMR 4.

Primul semnal dat de Bolojan

Ilie Bolojan a declarat vineri, la Europa FM, că „oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică” trebuie să fie „înlocuiți din funcție”. Inclusiv „oamenii care creează probleme”.

„Am spus și în ședința de guvern de joi de ieri că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor, dacă sunt oameni care sunt incompetenți sau rău intenționați, trebuie să fie înlocuiți”, a spus liderul PNL și premierul României la Europa FM.

El a adăugat că „scopul nu este să faci o acțiune antipolitică de pe-o zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond”.

„Scopul este ca oamenii competenți să fie puși la treabă, să fie respectați, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcție sau oamenii care creează probleme. Asta va fi abordarea”, a adăugat prim-ministrul.

Cu cine i-a înlocuit Bolojan pe cei 8 demisionari de la PSD

Bolojan deja a operat primele modificări după demisia în bloc a social-democraților de săptămâna trecută. Ultima modificare a fost operată luni. Bolojan l-a numit pe Dan Reșitnec (USR) în funcția de secretar general al Guvernului, lăsată vacantă de Radu Oprea.

Portofoliile interimare lăsate libere de social-democrați au fost ocupate de: