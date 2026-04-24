Premierul Ilie Bolojan vrea să facă curățenie în ministerele lăsate libere de PSD, după ce cei șase miniștri și vicepremierul social-democrat și-au dat demisia din guvern.

„Am spus și în ședința de guvern de joi de ieri că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor, dacă sunt oameni care sunt incompetenți sau rău intenționați, trebuie să fie înlocuiți”, a spus liderul PNL și premierul României la Europa FM.

El a adăugat că „scopul nu este să faci o acțiune antipolitică de pe-o zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond”.

„Scopul este ca oamenii competenți să fie puși la treabă, să fie respectați, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcție sau oamenii care creează probleme. Asta va fi abordarea”, a adăugat prim-ministrul.

PSD și-a retraș miniștrii din Guvernul Bolojan

Miniștrii PSD ai Energiei, Agriculturii, Sănătății, Muncii, Justiției, Transporturilor plus vicepremierul Marian Neacșu și-au dat demisia din executiv după ce social-democrații au decis luni retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan printr-un referendum intern.

La câteva ore distanță, Ilie Bolojan a propus miniștri interimari și a trimis spre Administrația Prezidențială noile propuneri. Este vorba de Cătălin Predoiu la Justiție, Ilie Bolojan la Energie, Cseke Attila la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Muncă, Tanczos Barna la Agricultură, Radu Miruță la Transporturi și Oana Gheorghiu care urmează să preia atribuțiile lui Marian Neacșu.