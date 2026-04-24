Rogobete: „Nu am avut o relație de iubire cu premierul”. Când s-a deteriorat relația profesională

„Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine”.

De Alex Tudor
Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătății, a susținut vineri o conferință de presă în care a declarat că nu își mai dorește ca democrația din România să mai stea într-un singur om. Despre relația pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan până acum a precizat că a fost una profesională.

„Nu am avut o relaţie de iubire cu premierul, asta vă spun sigur. Am avut o relaţie profesională, care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical.

A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Totodată, ministrul demisionar a precizat că acela a fost momentul în care relația politică nu a mai funcționat la fel de bine.

„M-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat că, dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră.

Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate este pentru că doi oameni, în momentul respectiv, şi-au pus mandatul pe masă”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a demisionat din funcția de ministru al Sănătății joi, în același timp cu toți ceilalți miniștrii PSD. Ilie Bolojan a trimis demisiile acestora la Palatul Cotroceni, însoțite de propunerile de înlocuire. Pentru ministerul Sănătății, premierul l-a nominalizat pentru interimat pe Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. ”M-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă …” Nu acelasi lucru l-a facut si ”domnul” de la ”Munca”. Sa ne amintim: Bolojan a inceput sa taie imediat cum s-a inscaunat. Intai de la pensionari. A afirmat public ca ministerul muncii lucreaza la actele necesare pt taieri. Cel de la ”munca” a ridicat manuta si i-a transmis public -auzind si noi, fara sa fie neaparat intrebat: ”sunt pregatit cu toata documentatia pt taieri.” (citat aproximativ) Asa ca, fata de ministrul Sanatatii acela a fos f bucuros ca ”si-a facut treaba” de sluguta, chiar daca era ilegal, iar acum se prea poate ca pensionarii sa primeasca iarasi banii retinuti, dupa ce Bolojan/statul a fost dat in judecata.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro