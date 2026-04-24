Rogobete: „Nu am avut o relație de iubire cu premierul”. Când s-a deteriorat relația profesională

„Nu am avut o relaţie de iubire cu premierul, asta vă spun sigur. Am avut o relaţie profesională, care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical.

A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Totodată, ministrul demisionar a precizat că acela a fost momentul în care relația politică nu a mai funcționat la fel de bine.

„M-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat că, dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră.

Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate este pentru că doi oameni, în momentul respectiv, şi-au pus mandatul pe masă”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a demisionat din funcția de ministru al Sănătății joi, în același timp cu toți ceilalți miniștrii PSD. Ilie Bolojan a trimis demisiile acestora la Palatul Cotroceni, însoțite de propunerile de înlocuire. Pentru ministerul Sănătății, premierul l-a nominalizat pentru interimat pe Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.